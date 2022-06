Notizie di trading per principianti: cos'è la correlazione tra coppie di valute?

Giugno 27, 2022 14:36

In questo articolo, verrà fornita un'ampia panoramica su:

Le principali coppie di valute correlate positivamente

Le principali coppie di valute correlate negativamente

Perché le coppie di valute sono correlate negativamente o positivamente

Come l'analisi fondamentale e quella tecnica interagiscono

La correlazione valutaria è un'analisi tecnica statistica che può fornire ai trader indicazioni su come le coppie di valute si muovono l'una con l'altra.

Le correlazioni positive si verificano quando le coppie di valute si muovono nella stessa direzione. Esse vanno da 0 a 1 e sono descritte come fortemente correlate o debolmente correlate, a seconda della posizione in cui si trovano lungo l'intervallo.

Le correlazioni negative si verificano quando le coppie di valute si muovono in direzioni opposte. Esse vanno da -1 a 0. Le coppie di valute con correlazione negativa sono descritte come forti o deboli, a seconda della loro posizione nell'intervallo.

La gamma completa delle correlazioni valutarie va da meno 1 a più 1 e può essere espressa come coefficiente -0,90 o come percentuale -90%. Nota bene: può verificarsi una divergenza da una correlazione media nel caso di determinate condizioni di mercato, come ad esempio livelli insoliti di volatilità.

Perché le coppie di valute sono correlate negativamente o positivamente?

In generale, le correlazioni valutarie negative e positive sono dovute a diversi motivi, tra cui:

Legami economici e flussi valutari tra paesi

La loro relazione con il dollaro USA, la valuta più scambiata al mondo

Divergenza di politica monetaria tra le valute nazionali.

La valuta di quotazione di una coppia è la valuta di base dell'altra coppia di valute

Punti di incontro tra analisi tecnica e fondamentale

Esistono sovrapposizioni tra l'analisi tecnica, che utilizza statistiche e grafici, e l'analisi fondamentale, che utilizza le notizie e il sentiment. Poiché le notizie di mercato spesso innescano i movimenti delle coppie di valute, vale la pena di esaminare più da vicino le connessioni tra l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica.

Cominciamo con una spiegazione delle coppie di valute correlate e non correlate e poi vediamo uno scenario di come potrebbero reagire durante un evento di trading dinamico.

Esempio di coppia valutaria correlata positivamente

Le coppie EURUSD e GBPUSD sono tipicamente considerate coppie di valute correlate positivamente, collegate dal loro rapporto con il dollaro USA e dalle relazioni commerciali e di politica monetaria tra UE, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Esempio di coppia valutaria correlata negativamente

Le coppie EURUSD e USDCHF sono tipicamente correlate negativamente; occorre notare che il prezzo di quotazione della prima coppia di valute è il prezzo di base della seconda coppia di valute.

Il punto chiave di questo esempio è la forza dell'USD. In uno scenario in cui l'USD è più forte rispetto all'EUR, la coppia EURUSD diminuisce. Al contrario, quando l'USD sale rispetto al CHF, la coppia USDCHF sale, determinando una correlazione negativa tra EURUSD e USDCHF.

Esempio di notizie di trading capaci di muovere il mercato

Se consideriamo ancora una volta l'esempio di correlazione positiva tra EURUSD e GBPUSD, inseriamolo in uno scenario di notizie di trading. La Federal Reserve decide di aumentare i tassi di interesse (notizia di trading) e l'USD si rafforza nei confronti dell'EUR e della GBP (reazione del mercato). Di conseguenza, l'EURUSD e il GBPUSD scendono, mostrando una correlazione positiva.

Prendiamo l'esempio della correlazione negativa tra EURUSD e USDCHF utilizzando lo stesso scenario di trading news. La decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse porta a un rafforzamento del dollaro USA, il che significa che l'EURUSD scende e l'USDCHF sale, mostrando una correlazione negativa.

Il grado di correlazione tra le coppie di valute varia, non è fisso, quindi prima di utilizzare questo concetto nel trading è bene verificare lo stato attuale della correlazione.

Per concludere la nostra panoramica sulle correlazioni tra le valute, le relazioni tra le coppie di valute sono in costante evoluzione e possono essere utilizzate per prendere decisioni di trading una volta acquisita sufficiente esperienza. Per una comprensione più approfondita di questo argomento e del suo utilizzo nel trading, si consiglia di consultare ulteriori pubblicazioni di Admirals.

