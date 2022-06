Notizie di trading per principianti: L'impatto dell'inflazione sulle valute

Giugno 02, 2022 17:50

In questo articolo scopriremo come i tassi di inflazione influiscono sulle valute, tra cui:

la relazione tra i tassi di cambio delle coppie di valute e l'inflazione;

come i tassi di inflazione possono innescare la volatilità nei mercati valutari;

cosa succede alla valuta di un paese quando i prezzi aumentano;

e come i tassi di interesse sono collegati all'inflazione e al Forex.

Sei perplesso a proposito dei collegamenti tra inflazione e valute? In realtà non sei l'unico. Anche i trader più esperti vorrebbero essere a conoscenza di queste informazioni macroeconomiche prima di effettuare alcune operazioni che non hanno dato i risultati sperati.

I tassi di inflazione sono come le correnti sotterranee e le maree nel mercato Forex: non si possono vedere, ma ci sono sicuramente. Quando i tassi di inflazione annui sono normali - normale significa circa il 2% di crescita annua - le correnti sotterranee creano maree finanziarie che vanno e vengono in modo relativamente prevedibile. I prezzi si muovono all'interno di un determinato intervallo e i consumatori sanno cosa aspettarsi dalla spesa quotidiana o dal carburante. Questo è lo scenario ideale, quello che le banche centrali mondiali hanno in mente quando parlano di stabilità dei prezzi.

Stabilità dei prezzi significa sapere in media quante unità della valuta del paese saranno necessarie per i beni e i servizi di base. Nel Regno Unito, ad esempio, i consumatori sanno quante sterline occorrono per un gallone di benzina. Se il prezzo della benzina sale di colpo, la corrente invisibile dell'inflazione ha appena creato uno tsunami nell'economia.

Cosa succede a una valuta quando l'inflazione aumenta?

Quando i prezzi aumentano troppo rapidamente, la valuta del Paese perde gran parte del suo potere di spesa. Sono necessarie più unità di denaro per acquistare beni e servizi e realizzare i propri piani finanziari, ma da dove possono provenire queste unità extra se i salari rimangono invariati o crescono troppo lentamente per recuperare il ritardo?

I consumatori potrebbero prendere in prestito più denaro o usare più credito quando vedono il divario tra le loro entrate e le loro spese e cercano di pagare i prezzi più alti come meglio possono. Questo alimenta di fatto la corrente inflazionistica, portandola al pericoloso punto di inflazione monetaria, quando un'unità monetaria potrebbe valere meno della carta su cui è stampata.

A questo punto, la valuta del Paese si indebolisce rispetto alle altre valute e si trova a perdere i tassi di cambio. I consumatori che vogliono viaggiare all'estero non potranno ricevere altrettanto in cambio della loro valuta e, quando acquistano all'estero, avranno bisogno di una quantità maggiore di valuta nazionale per comprare un articolo in valuta estera.

Esempi degli effetti di un'inflazione incontrollata possono essere visti nel Bolivar venezuelano, dove il Fondo Monetario Internazionale prevede che il tasso di inflazione supererà il milione di percento e, secondo alcuni rapporti, comprare un pranzo potrebbe costare 250.000 Bolivar. Ciò significa che le valute straniere sono forti rispetto al Bolivar e la maggior parte delle transazioni viene effettuata con valute straniere.

Si spera che la banca centrale del Paese intervenga prima che si verifichi un'inflazione incontrollata e aumenti i tassi di interesse in modo che i consumatori riducano i prestiti e le spese e inizino a risparmiare perché riceveranno un reddito dagli interessi sui loro conti di risparmio. Con la stretta monetaria, il tasso d'inflazione si riduce perché i consumatori rifiutano i prezzi elevati e la crescita dei prezzi si avvicina al 2% su base annua. La stretta monetaria è una politica che preserva il valore di una valuta e la rafforza rispetto alle valute estere. In questo scenario, i consumatori che viaggiano all'estero ricevono un tasso di cambio uguale o addirittura vantaggioso per le valute estere.

La relazione tra i tassi di cambio delle coppie di valute e l'inflazione

Che rapporto ha tutto questo con il trading sul Forex? In un'operazione Forex effettuata da un consumatore, una valuta viene scambiata con un'altra. La valuta di base (la valuta nazionale) viene scambiata con la controvaluta (valuta estera). La situazione potrebbe essere la seguente: 1 GBP (valuta nazionale di base) equivale a 1,17 EUR (controvaluta estera) e si tratta di un semplice cambio di valore al tasso indicato dalle banche o dalle agenzie di cambio. In questo scenario, il consumatore possiede la valuta dopo aver effettuato il cambio. Uno scambio simile può essere effettuato a livello istituzionale da una banca, da un hedge fund o da una banca centrale, ovviamente con transazioni di milioni di unità di valuta.

Il trading sul Forex può essere effettuato anche con strumenti finanziari chiamati Contratti per differenza (CFD). Si tratta di un'attività di trading con strumenti derivati, cosiddetti perché i contratti sono derivati dalle attività valutarie sottostanti e rispecchiano i movimenti effettivi dei mercati Forex. In questo tipo di trading, il trader non possiede la valuta sottostante, ma l'obiettivo è quello di ottenere un rendimento sulla differenza di prezzo tra la posizione di apertura e quella di chiusura.

Quando l'inflazione aumenta troppo rapidamente e i valori delle valute fluttuano, queste differenze di prezzo possono essere drammaticamente influenzate, causando volatilità e imprevedibilità.

Se non si conoscono gli effetti dell'inflazione sul valore di una valuta, si può presumere che i prezzi si collochino all'interno di un intervallo previsto, mentre ciò è ben lontano dalla realtà. I trader più esperti sanno che è importante esercitare cautela e adottare strategie di gestione del rischio, tra cui, a titolo esemplificativo, le seguenti:

Stop loss

Strategie di Hedging

Monitoraggio attento delle operazioni

Consapevolezza e ricerca delle condizioni macroeconomiche

Comprendere che le condizioni economiche influenzano i valori delle valute

Prima di effettuare operazioni di cambio diretto o di iniziare a operare con i CFD sulle valute durante i periodi di alta inflazione o di altre perturbazioni macroeconomiche, raccomandiamo di approfondire le conoscenze e di seguire il nostro corso gratuito Forex 101.

Inoltre, si potrebbe fare un po' di esperienza sul conto demo di Admirals prima di passare a un conto reale.

