Notizie di trading per principianti: Cos'è la Banca Centrale Europea?

Giugno 10, 2022 12:40

In questo articolo scoprirai:

L'abbreviazione della Banca Centrale Europea - BCE

Il ruolo della BCE nel sistema finanziario e monetario

Se la BCE stampa denaro

Il legame tra la BCE e l'Eurogruppo

Come la BCE influenza le decisioni di trading e di investimento

Come suggerisce il nome, la Banca Centrale Europea è la banca centrale europea ed è ampiamente conosciuta con l'abbreviazione BCE. Responsabile della supervisione del sistema monetario e bancario dell'Eurozona, la BCE è al vertice della struttura bancaria.

Un'idea sbagliata comune è che la BCE stampi tutte le banconote in euro in circolazione. In realtà questo compito spetta alle banche centrali nazionali, come la Banque de France o la Deutsche Bundesbank. La BCE crea denaro quando emette credito agli istituti bancari durante l'acquisto di obbligazioni o di attività ipotecarie, ma questi scambi sono accreditati elettronicamente nella cosiddetta liquidità.

Il ruolo della BCE nel sistema finanziario e monetario

L'UE è il più grande blocco commerciale del mondo e milioni di imprese e consumatori dipendono da un sistema finanziario solido. Per questo motivo, il ruolo della BCE è incredibilmente importante per regolare e mantenere il valore della moneta comune. Le principali preoccupazioni della BCE sono la stabilità dei prezzi e il mantenimento del valore dell'euro. L'obiettivo principale è quello di mantenere l'inflazione intorno al 2% di crescita annua.

La banca centrale ha il potere di fissare una guida per i tassi di interesse che viene seguita dall'intero settore bancario - 5.963 banche - nei 27 Stati membri dell'UE, che vendono i loro servizi a 341 milioni di consumatori che vivono nell'Eurozona. La BCE stabilisce il tasso di prestito overnight utilizzato dalle banche per prestarsi reciprocamente fondi. La BCE paga lo stesso tasso di interesse anche alle banche che mantengono fondi di riserva presso la banca centrale.

Il legame tra la BCE e l'Eurogruppo

L'Eurogruppo è un gruppo informale di tutti i ministri delle finanze dell'UE, che si riuniscono per discutere le principali questioni finanziarie ed economiche del giorno. In qualità di principale supervisore del settore bancario e finanziario, la BCE collabora con l'Eurogruppo per trovare soluzioni ai problemi dei mercati finanziari. Un esempio è la crisi del debito sovrano iniziata nel 2009, quando la Grecia e altri Paesi dell'UE non erano in grado di pagare i loro debiti nazionali.

Come la BCE influenza le decisioni di trading e di investimento

La BCE ha un'enorme influenza sulle decisioni di trading e di investimento e le sue decisioni sui tassi di interesse possono influenzare le coppie di valute dell'EUR, a seconda delle circostanze. L'aumento o la riduzione dei tassi di interesse da parte della banca centrale ha un effetto a catena su una serie di mercati:

Mercati delle materie prime

Mercati Forex

Mutui e prestiti alle imprese

Investimenti in azioni

Azioni bancarie e aspettative di utili per azione

Ecco perché i trader e gli investitori seguono con attenzione le decisioni mensili della BCE in materia di politica monetaria e di tassi d'interesse e le utilizzano per decidere le operazioni in valuta o gli investimenti in borsa.

La BCE e le notizie sul trading

La BCE utilizza molti termini tecnici nelle sue dichiarazioni mensili, vediamo di analizzarli.

Stabilità dei prezzi: aspettativa tipica dei prezzi giornalieri pagati da consumatori e imprese.

Inflazione: il tasso di aumento o diminuzione dei prezzi medi di beni e servizi in un anno.

Quantitative Easing (QE): Noto anche come programma di acquisto di asset, consiste nell'acquisto da parte della BCE di asset come obbligazioni societarie e bancarie, oltre ai titoli di Stato. Quando l'economia è in recessione e l'inflazione è relativamente bassa, la banca centrale può ricorrere al QE per sostenere il sistema finanziario ed evitare il default del debito.

Riserve estere: La BCE mantiene un ampio stock di riserve estere e di oro per sostenere gli obiettivi di politica monetaria e la propria posizione finanziaria.

Liquidità: denaro circolante.

Potresti avere ancora delle domande su come la BCE influenzi i mercati del trading e degli investimenti. I webinar gratuiti di Admirals sono ricchi di informazioni sull'analisi delle notizie di trading e i nostri ospiti sono tutti trader e investitori esperti.

Registrati oggi stesso!

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.