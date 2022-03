I mercati azionari recuperano mentre l'oro e il petrolio rallentano

Marzo 10, 2022 14:00

Dopo sessioni consecutive in cui il petrolio e l'oro sono saliti e le azioni sono scese, ieri si è invertita la tendenza.

Dopo aver superato i 2.000 dollari l'oncia martedì, l'oro nominale sembrava destinato a rompere il suo massimo storico di 2.072,50 dollari, fissato nell'agosto 2020. Tuttavia, ieri, il metallo prezioso si è ritirato di nuovo sotto i 2.000 dollari, terminando la sessione al 2,8% in meno e cancellando tutti i guadagni di martedì di seguito.

Abbiamo visto una situazione simile con il petrolio greggio. Dopo diversi giorni di guadagni, dove sembrava che sia il Brent che il greggio WTI fossero destinati a registrare nuovi massimi storici, entrambi sono scesi bruscamente.

Il greggio WTI ha terminato la sessione quasi il 12% più basso, mentre il Brent ha chiuso il 13% più in basso, nel più grande crollo giornaliero del petrolio dai primi giorni della pandemia nel 2020. Entrambi i benchmark sono riusciti a recuperare alcune delle loro perdite questa mattina.

Questo crollo dei prezzi del petrolio è arrivato quando le preoccupazioni per la limitazione dell'offerta sono state attenuate da vari fattori.

I prezzi sono scesi bruscamente ieri dopo che l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti (UAE) a Washington ha detto che il suo paese avrebbe incoraggiato l'OPEC (di cui sono membri) a considerare un aumento della produzione di petrolio. Tuttavia, dopo questi commenti, il ministro dell'energia degli Emirati Arabi Uniti è intervenuto su Twitter per riconfermare l'impegno del paese nell'accordo esistente tra i membri dell'OPEC+.

Questi commenti hanno seguito la notizia che gli Stati Uniti si stavano muovendo per allentare le sanzioni sul petrolio venezuelano ed erano più vicini a raggiungere un accordo con l'Iran sul rilancio dell'accordo nucleare, entrambi i quali potrebbero portare ad una maggiore fornitura di petrolio per il mercato globale.

Mentre i prezzi del petrolio e dell'oro si sono rallentati, i mercati azionari si sono ripresi in tutta Europa e in Nord America. Negli Stati Uniti, le azioni finanziarie e tecnologiche sono salite fino a condurre i principali indici di Wall Street in alto. Il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno guadagnato rispettivamente il 2%, il 2,57% e il 3,59%.

La spirale dei prezzi dell'energia, combinata con l'anticipazione che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse la prossima settimana nel tentativo di tenere a freno l'alta inflazione, ha scatenato i timori di una prolungata recessione economica.

Pertanto, la notizia di un potenziale aumento dell'offerta di petrolio ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni degli investitori, in quanto i costi energetici più bassi ridurranno i costi di produzione per le aziende e, si spera, aumenteranno il sentiment dei consumatori.

Due settori che hanno reagito particolarmente bene al crollo del prezzo del petrolio di ieri sono state le banche e le compagnie aeree.

I profitti delle banche sono positivamente correlati alla salute generale dell'economia e quindi i prezzi delle azioni sono stati sotto pressione nelle ultime sessioni per i timori di una recessione economica.

Per esempio, prima della sessione di ieri, dall'inizio di febbraio, il prezzo delle azioni di Bank of America era sceso del 16,4%. Ieri, tuttavia, Bank of America ha chiuso la sessione con un guadagno del 6,35% con altre grandi banche che hanno registrato guadagni simili.

Allo stesso modo, l'aumento dei prezzi del petrolio ha fatto soffrire le compagnie aeree nei mercati azionari di recente, poiché i costi del carburante rappresentano circa il 30% dei costi operativi di una compagnia aerea.

La diminuzione dei prezzi del petrolio è stata, quindi, ben accolta dagli investitori e i titoli delle compagnie aeree hanno ricevuto una spinta nel mercato. Tra i migliori performer del settore aereo ieri è stata United Airlines, il cui prezzo delle azioni è salito dell'8,27% e ha continuato a salire nel trading after-hours.

Gli investitori continueranno a tenere d'occhio i prezzi del petrolio nei prossimi giorni, settimane e mesi, poiché essi sono destinati ad avere un impatto sui mercati finanziari e la situazione è in continuo cambiamento.

Oggi, la Banca Centrale Europea (BCE) annuncerà il risultato della sua più recente riunione politica e, mentre ci si aspetta che i tassi di interesse rimangano invariati, gli investitori saranno alla ricerca di qualsiasi segno di come le attuali questioni geopolitiche influenzeranno la politica monetaria.

Inoltre, prima della riunione politica della Fed della prossima settimana, questo pomeriggio verranno rilasciati gli ultimi dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti. Anche se questi dati non indicheranno l'intero impatto del recente aumento dei prezzi del petrolio, gli investitori li osserveranno attentamente.

Se l'inflazione dovesse risultare più alta del previsto, allora la Fed potrebbe essere costretta a considerare un aumento dei tassi più alto dei 25 punti base attualmente previsti.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - United Airlines Grafico giornaliero. Intervallo di date: 7 luglio 2021 - 9 marzo 2022. Data di acquisizione: 10 marzo 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - United Airlines Grafico settimanale. Intervallo di date: 23 agosto 2015 - 9 marzo 2022. Data di acquisizione: 10 marzo 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

