L'indice della produzione industriale della Germania scende bruscamente

Ottobre 07, 2021 15:37

Mentre il mercato attende domani l'importante pubblicazione degli NFP e del tasso di disoccupazione dagli Stati Uniti, continuiamo a prendere visione i dati macroeconomici dalla Germania che non sono positivi.

Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un deterioramento dei dati macroeconomici a livello globale - compresi quelli di Stati Uniti, Cina e Germania. La Germania è il motore dell'Eurozona, quindi la sua situazione economica influenza le economie del resto d'Europa. È quindi molto importante tenere sempre d'occhio i dati macroeconomici di questa potenza europea.

La settimana scorsa, abbiamo visto che sia il tasso di disoccupazione che i dati preliminari PMI in Germania sono stati peggiori di quanto previsto dal consensus del mercato. Mentre il PMI del settore dei servizi è stato comunicato leggermente migliore dei dati preliminari, rimane comunque molto inferiore ai dati del mese precedente.

Durante la sessione di ieri abbiamo scoperto che gli ordini di fabbrica tedeschi sono scesi del 7,7% quando ci si aspettava un calo del 2,1%. Questo non solo è peggiore del previsto, ma ha anche spinto questo indicatore in territorio negativo dal dato positivo del mese precedente del 4,9%.

Inoltre, oggi si è saputo che anche l'indice della produzione industriale da un aumento dell'1,3% è passato a perdere il 4%, superando anche le aspettative del mercato che si attendeva una riduzione di appena lo 0,4%.

Tutti questi dati macroeconomici continuano a mostrare debolezza nelle aspettative future e ciò potrebbe essere ulteriormente influenzato negativamente dalla crisi energetica, che sembra destinata ad aggravarsi con l'arrivo dell'inverno in Europa. Questa crisi è probabilmente il cigno nero che i mercati si aspettavano con un forte aumento dei prezzi dell'energia.

Se ci concentriamo sul DAX40, possiamo vedere che, con l'aumento della volatilità riflessa nell'indicatore ATR, attualmente il prezzo è di nuovo al suo importante livello di supporto rappresentato dalla banda rossa e dalla media mobile a 200 sessioni.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - DAX40 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 27 agosto 2020 - 7 ottobre 2021. Data di acquisizione: 7 ottobre 2021. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Come possiamo vedere nel grafico seguente, dopo aver raggiunto i massimi storici il DAX40 ha iniziato una correzione che lo ha portato non solo a perdere la linea di tendenza rialzista di lungo termine, ma anche a perdere diversi livelli di supporto causando un crossover ribassista sia del suo indicatore MACD che delle medie di breve e medio termine. La perdita di questo importante livello di supporto potrebbe aprire la porta ad una possibile inversione di tendenza che a sua volta condurrebbe ad una grande inversione.

Pertanto, occorrerà essere molto attenti all'evoluzione del prezzo nelle prossime sessioni, dato che se la volatilità dovesse continuare ad aumentare, le probabilità di rottura di questo livello aumenteranno.

Al contrario, se infine riuscisse a tenere questo importante livello di supporto, potremmo trovarci con un rimbalzo alla ricerca della sua media mobile a 18 sessioni e della banda arancione che agiscono come principale resistenza per il momento.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - DAX40 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 27 agosto 2020 - 7 ottobre 2021. Data di acquisizione: 7 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

