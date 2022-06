In evidenza per il trading: Prezzi spot del greggio e NFP venerdì

Maggio 31, 2022 14:44

Le notizie di trading più importanti includono i NFP di venerdì negli Stati Uniti e l'allentamento delle restrizioni COVID-19 in Cina, che hanno spinto al rialzo i prezzi spot del greggio.

L'attuale consensus di mercato prevede che gli Stati Uniti abbiano aggiunto 320.000 nuovi posti di lavoro a maggio, rispetto ai 428.000 di aprile. Questa previsione tiene conto degli effetti dell'inflazione e della possibilità di un rallentamento della creazione di posti di lavoro a causa di una politica monetaria più restrittiva e di un aumento dei tassi di interesse.

L'economia statunitense ha perso terreno nel primo trimestre in una lotta in salita contro una forte inflazione e le carenze della catena di approvvigionamento, ma i dati sull'occupazione sono rimasti un punto di forza. Venerdì si capirà se questo è stato il caso a maggio. Eventuali sorprese al rialzo potrebbero sostenere l'USD. D'altro canto, se le aspettative dovessero essere deluse, l'USD potrebbe risentire della pressione, mentre l'oro potrebbe essere sostenuto.

Irrigidimento della Federal Reserve

I dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti influenzano la politica monetaria della Federal Reserve, che si avvia rapidamente verso un restringimento. Nel caso in cui i dati mostrassero un indebolimento del mercato del lavoro, la banca centrale potrebbe prenderlo come un segnale per rallentare il ritmo della politica restrittiva. Se i dati sono relativamente solidi, la Fed potrebbe continuare a seguire la sua linea di politica monetaria aggressiva nella prossima riunione di giugno.

Si attenuano le restrizioni in Cina

Gli investitori del greggio si aspettavano che la Cina allentasse i blocchi del COVID-19 e finalmente questo ha iniziato a verificarsi. I prezzi spot del greggio sono stati elevati all'inizio della settimana di trading e gli operatori del settore hanno rapidamente prezzato una crescita della domanda di carburante. La produttività industriale in Cina ha subito una forte pressione a maggio durante il periodo di lockdown, influenzando il sentiment degli investitori e pesando sui mercati azionari asiatici. Una volta superata questa nube, le prospettive di crescita globale potrebbero schiarirsi, ma l'aumento dei prezzi dei carburanti rischia di gonfiare il pallone dell'inflazione nei mercati delle materie prime.

Il Canada pubblica i risultati del PIL del primo trimestre. Previsti al 5,4% rispetto al 6,7% precedente, eventuali sorprese al rialzo o al ribasso potrebbero far muovere le coppie di valute CAD. Il CAD potrebbe essere influenzato anche dalla decisione sui tassi di interesse della Bank of Canada (BoC) di domani, mercoledì 1 giugno. Il consensus è che la BoC aumenti il suo tasso d'interesse di riferimento dall'1% all'1,5% per contrastare gli effetti dell'alta inflazione.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Cosa sono i salari non agricoli?

Il rapporto sui salari non agricoli, o NFP, è molto influente e riguarda il numero di posti di lavoro aggiunti nel mese precedente. Il rapporto viene pubblicato il primo venerdì di ogni mese.

Prima della pubblicazione del rapporto, gli analisti finanziari e gli economisti condividono il loro consensus. Si tratta di una stima o di una previsione e non del risultato effettivo, ma i trader possono utilizzarlo per prendere decisioni.

Per saperne di più in merito all'evento di trading del venerdì, leggi il nostro articolo educativo qui.

