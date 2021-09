Oracle pubblica risultati trimestrali contrastanti

Settembre 14, 2021 15:07

L'attenzione del mercato oggi sarà principalmente concentrata su 2 eventi: il rilascio degli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti e l'evento annuale 'Keynote' di Apple, che inizia alle 18:00 BST. Durante questo Keynote l'azienda dovrebbe presentare, tra le altre cose, il nuovo iPhone 13, Apple Watch Series 7 e i nuovi AirPods.

Mentre si attendono gli importanti dati sull'inflazione e le notizie da Apple, concentreremo la nostra attenzione sui risultati presentati ieri a Wall Street. In particolare, i risultati del primo trimestre fiscale del gigante tecnologico Oracle, che riguardano i mesi da maggio ad agosto.

Oracle ha presentato risultati contrastanti dopo la chiusura del mercato, in cui l'utile per azione ha superato le aspettative del mercato, mentre le entrate sono state inferiori per la prima volta in un anno. In particolare, Oracle ha registrato un profitto per azione di 1,03 dollari e un fatturato di 9,73 miliardi di dollari rispetto ai dati attesi di 0,97 dollari per azione e 9,76 miliardi di dollari di fatturato.

Fonte: Investing.com

Oracle ha registrato un forte aumento del 37,41% nel mercato azionario quest'anno, superando così il suo benchmark e continuando gli aumenti dello scorso anno attraverso un importante canale rialzista che è partito all'inizio dell'anno e lo ha portato a fissare un massimo di 91,78 dollari per azione nel mese di agosto.

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che dalla fine di luglio, il prezzo sembra essere entrato in un movimento di consolidamento laterale tra le bande verde e rossa che fungono rispettivamente da livelli di resistenza e supporto. Attualmente, il prezzo sta lottando per mantenere la sua media mobile a 18 sessioni in bianco e l'importante livello del 23,6% di ritracciamento di Fibonacci che agisce come primo livello di supporto. Tuttavia, dopo i risultati di ieri, è possibile che il prezzo perda questo livello durante la sessione di oggi, a causa del fatto che, durante la pre-apertura, è stato scambiato in territorio negativo, superando a volte l'1%.

La perdita di questo primo livello di supporto apre la possibilità per il prezzo di avere un slancio ribassista verso il suo principale livello di supporto - che è rappresentato dal cerchio rosso nell'area della fascia rossa, la fascia inferiore del canale rialzista e il livello di ritracciamento 38,2% di Fibonacci. La perdita di questo importante livello di supporto aprirebbe la porta a un'ulteriore correzione dei prezzi, mettendo in pericolo l'attuale tendenza rialzista.

Questo livello di supporto è molto importante e il prezzo potrebbe formare un rimbalzo rialzista a questo punto, anche se finché non sarà in grado di superare l'attuale livello di resistenza non possiamo aspettarci un significativo movimento al rialzo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Oracle Daily Chart. Intervallo di date: 28 luglio 2020 - 14 settembre 2021. Data di acquisizione: 14 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 22,10%

2019: 17,34%

2018: -4,51%

2017: 22,96%

2016: 5,26%

Con un conto Trade.MT5 di Admirals, puoi negoziare Contratti per Differenza (CFD) su Oracle e oltre 3.000 altre azioni! I CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dai prezzi in aumento che da quelli in diminuzione, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive su tutte le analisi, stime, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito denominate "Admirals"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, presta molta attenzione a quanto segue: