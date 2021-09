La Cina ha troppe aziende di veicoli elettrici?

Settembre 16, 2021 16:55

La diffusione dei veicoli elettrici o ibridi tra i consumatori è in continua crescita, grazie alle diverse misure normative e alle restrizioni imposte dai diversi governi - seguendo la ben nota Agenda 2030.

Recentemente, la capitale spagnola ha approvato nuove restrizioni di mobilità per i veicoli inquinanti che entreranno in vigore nei prossimi mesi. Questo piano prevede una serie di zone a Madrid in cui solo i veicoli con le adeguate certificazioni di energia ed emissioni potranno circolare liberamente, unendosi così ad altre grandi capitali e città europee che hanno già imposto misure simili.

Tutto questo ci porta a credere che la diffusione di questa tipologia di veicoli sia destinata a crescere nei prossimi anni. Questa constatazione ha portato le grandi aziende produttrici di veicoli a offrire sempre più questo genere di auto ai loro consumatori e alle loro aziende - come abbiamo visto dopo l'accordo raggiunto da Kia Motors e Uber in giugno.

Senza dubbio, l'attuale leader di questa nicchia di mercato è Tesla, nonostante il fatto che l'azienda di Elon Musk deve competere con giganti e marchi premium come Mercedes, BMW e Audi, che sono tutti nel settore automobilistico da molto più tempo. Tuttavia, la realtà è che nella corsa per conquistare il mercato delle auto elettriche, per il momento, sembra che la Cina sia il principale concorrente di Tesla.

Negli ultimi anni, la Cina ha visto l'emergere di una serie di aziende di veicoli elettrici, tra cui NIO, Xpeng e BYD. Ma questo potrebbe essere un problema?

Anche se è positivo che ci sia concorrenza nel settore, perché questo favorisce l'innovazione e i prezzi, sembra che, per quanto riguarda il ministro cinese dell'industria e della tecnologia dell'informazione, sia un problema. Ritiene che ci siano troppe aziende di questo tipo, quindi a quanto pare il governo cercherà di incoraggiare il loro consolidamento. Inoltre, potremmo vedere l'inizio di possibili movimenti di fusione nei prossimi mesi da parte del governo cinese - il che genera incertezza in questo settore.

Nonostante questo, sembra che l'espansione di tali aziende al di fuori del mercato cinese continui. Abbiamo recentemente scoperto che NIO ha ricevuto una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle, che le permette di vendere il suo modello ES8 in Europa. Si prospetta anche di iniziare a vendere il suo popolare ET7 in Germania durante il quarto trimestre del 2022, il che potrebbe rivelarsi una forte spinta alla produzione e alle entrate.

Anche se l'anno scorso NIO era una delle grandi protagoniste del mercato, ad oggi nel 2021 questo titolo è sceso di circa il 22%. Attualmente è quotato a circa 38 dollari per azione dopo aver registrato un forte calo dopo aver raggiunto i massimi storici sopra i 66 dollari per azione l'11 gennaio, entrando nella sua attuale tendenza al ribasso e confermando la divergenza negativa che abbiamo potuto vedere nel suo indicatore MACD.

Se guardiamo il grafico giornaliero, si può notare che il prezzo ha trovato un forte supporto a 31 dollari per azione rappresentato dalla banda rossa inferiore dove ha subito un forte rimbalzo fino a quando ha affrontato la sua linea di tendenza al ribasso a 55 dollari per azione. Attualmente, possiamo vedere che, anche se il prezzo sta lottando per riconquistare il livello di 40 dollari, le sue medie mobili stanno facendo un possibile triplo crossover ribassista, che potrebbe innescare un nuovo movimento ribassista se perde il livello di supporto rappresentato dalla banda rossa superiore.

Una tale rottura potrebbe portare il prezzo ai suoi minimi annuali e la perdita di questo livello aprirebbe la porta ad un'ulteriore correzione. Se il prezzo riesce a rompere al di sopra e a mantenere il livello di 40 dollari per azione, potrebbe sperimentare un nuovo slancio verso l'alto dove dovrebbe affrontare diversi livelli di resistenza. Pertanto, fino a quando il prezzo non sarà in grado di rompere al di sopra della sua linea di downtrend, il sentiment rimarrà negativo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - NIO Grafico giornaliero. Intervallo di date: 23 luglio 2020 - 16 settembre 2021. Data acquisizione: 16 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi tre anni:

- 2020: 1,112.24%

- 2019: -36.89%

- 2018: -8.74%

