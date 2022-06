Interventi dei capi delle tre banche centrali in un contesto di crescente incertezza economica

L'attuale sentiment di nervosismo dei mercati riuscirà a gestire tre discorsi aggressivi dei capi delle banche centrali in un solo giorno, in un momento di crescente incertezza economica?

Lo scopriremo perché il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, il governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey e il presidente della BCE Christine Lagarde terranno tutti un discorso nel pomeriggio. I discorsi potrebbero calmare i timori sulla base della certezza che i banchieri principali hanno un piano per gestire l'inflazione, innescare un sentiment più ribassista a causa dei timori di recessione, o fare entrambe le cose allo stesso tempo, a seconda del contesto.

La retorica chiave nel 2° trimestre

La BCE è "determinata" a "stroncare" l'inflazione in modo "duraturo".

La Federal Reserve è "concentrata" sul controllo dell'inflazione.

La Banca d'Inghilterra: i responsabili politici "devono intraprendere le azioni necessarie" per riportare l'inflazione a livelli normali.

Come previsto, il discorso di ieri di Christine Lagarde ha segnalato che la banca centrale europea agirà in modo "determinato e sostenuto" per domare l'inflazione, aumentando le aspettative di un rialzo del tasso di interesse di riferimento nella prossima riunione del 21 luglio. In questo modo, la BCE si è unita alle banche centrali con la politica monetaria aggressiva del Regno Unito e degli Stati Uniti, con un probabile impatto sull'EURUSD e sull'EURGBP nel breve-medio termine.

Finora quest'anno l'euro si è indebolito rispetto all'USD, riflettendo la divergenza tra la politica monetaria degli Stati Uniti e quella dell'Eurozona. La situazione potrebbe cambiare nel terzo trimestre, a seconda dell'entità dell'aumento dei tassi d'interesse della BCE e degli sviluppi della Federal Reserve.

Tra le altre notizie di trading, gli Stati Uniti rendono noti i risultati del PIL annualizzato del 1° trimestre, attesi all'1,5%. Oggi usciranno anche i dati preliminari dell'IPC armonizzato annuale della Germania, che si prevede sia salito dall'8,7% precedente all'8,8% di giugno. Poiché l'inflazione è una metrica molto importante nell'economia attuale, qualsiasi sorpresa nei dati dell'IPC tedesco potrebbe far muovere il cross dell'euro.

Infine, domani mattina presto la Cina rilascerà dei dati. Il PMI manifatturiero NBS di giugno dovrebbe essere invariato a 49,6, ancora tecnicamente in fase di crescita negativa. Il PMI non manifatturiero di giugno è atteso al livello di 52,5, in aumento rispetto al 47,8 di maggio. Le aspettative di crescita della Cina influenzano in modo determinante i prezzi del greggio e qualsiasi sviluppo inatteso potrebbe influenzare i mercati energetici.

