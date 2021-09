Il gruppo automobilistico Stellantis acquisisce un grande gruppo di servizi finanziari

Per molti investitori, è possibile che il nome Stellantis non significhi nulla per loro. Tuttavia, se aggiungiamo il fatto che Stellantis possiede marchi come Peugeot, Citroën, Opel, Fiat e Jeep, tutti si renderanno presto conto che stiamo parlando di un colosso automobilistico.

Nello specifico, Stellantis è il risultato di una fusione tra gli ex gruppi PSA e FCA (Fiat Chrysler Automobiles), iniziata lo scorso anno e conclusa all'inizio di quest'anno, con sede del gruppo nei Paesi Bassi. Per effetto di questa fusione, i due gruppi prevedevano di realizzare sinergie per oltre 3,7 miliardi di euro, senza la necessità di chiudere alcun impianto produttivo.

A seguito della fusione, il gruppo comprende i seguenti 14 marchi:

Fonte: Wikipedia

Stellantis ha annunciato oggi l'acquisto di First Investors Financial Service Group per un importo vicino a 285 milioni di dollari USA.

First Investors Financial Service Group è una società specializzata nel finanziamento della vendita di auto negli Stati Uniti. Con questo acquisto, il gruppo cerca di entrare in questo importante mercato, sperando di portare con sé maggiori entrate e profitti, nonché la possibilità di fidelizzare i clienti.

Guardando il prezzo delle azioni Stellantis, possiamo vedere che quest'anno Stellantis ha seguito un trend al rialzo che l'ha portata ad aumentare del 37,22% entro la fine di agosto. Tuttavia, il prezzo è attualmente in correzione dopo aver fissato i massimi annuali il 13 agosto di circa 22 dollari per azione.

Al momento, il prezzo sta lottando per mantenere il supporto rappresentato dal livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% dell'ultimo movimento al rialzo. Sebbene, dopo il crossover ribassista delle sue medie mobili a breve e medio termine, è possibile che questa correzione cercherà il suo prossimo livello di supporto nell'area in coincidenza con la sua media mobile a 200 periodi in rosso e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.

La perdita di questo livello aprirebbe le porte ad un'ulteriore correzione alla ricerca della uptrend line e dell'importante livello di supporto/resistenza della banda arancione. Tuttavia, finché manterremo questi livelli, il sentiment rimarrà positivo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Grafico Stellantis NV H4. Intervallo di date: 18 gennaio 2021 – 2 settembre 2021. Immagine del 2 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020:23,12%

2019: 12,52%

2018: -18,94%

2017:96,52%

2016: -0,15%

