GBPUSD in primo piano in vista della crescita del Regno Unito e delle notizie sull'inflazione negli USA

Maggio 11, 2022 13:52

L'economia britannica ha registrato una crescita o una contrazione nel primo trimestre?

Il timore di una possibile recessione, causata da un'inflazione elevata e da recuperi incerti dopo la crisi della pandemia COVID-19, è uno dei temi più scottanti per il sentiment del mercato. Come sesta economia mondiale, il Regno Unito è considerato una delle economie di riferimento in grado di fornire indicazioni sull'andamento dell'economia globale.

Dopo il rallentamento della crescita negli Stati Uniti nel primo trimestre, ulteriori segnali di debolezza nel Regno Unito potrebbero risvegliare un sentiment più ribassista nei mercati valutari e degli investimenti azionari. Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale del Regno Unito dopo l'UE, il che significa che un rallentamento in un paese può avere un impatto sull'altro.

Il Regno Unito comunicherà i risultati preliminari del PIL per il primo trimestre giovedì 12 maggio. La crescita è prevista all'1% per il primo trimestre, rispetto all'1,3% del quarto trimestre (2021). Le conseguenze della Brexit hanno pesato sulla sterlina e la recente forza del dollaro USA ha esercitato una pressione di vendita sulla sterlina americana.

Se gli ultimi risultati del PIL dovessero deludere le aspettative, la sterlina potrebbe scendere ulteriormente, ma in caso di sorpresa al rialzo la valuta potrebbe guadagnare forza grazie alla rinnovata fiducia. La sterlina gode anche di un certo sostegno grazie all'aumento dei tassi d'interesse nel Regno Unito, che attira i risparmi e le obbligazioni.

Un altro fattore scatenante è la volatilità dei mercati Forex e azionari causata dalle pressioni inflazionistiche. Gli acquirenti di beni rifugio si sono orientati verso il dollaro USA per trovare conforto e oggi si presenta un importante evento di trading con la pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense di aprile che potrebbero spostare i cross della valuta.

Tra le altre notizie, gli investitori azionari attendono i risultati degli utili delle grandi aziende Walt Disney e Toyota Corp. Walt Disney potrebbe aver subito un impatto negativo sul numero di abbonati a causa di un trend riportato da Netflix. Con l'allentamento delle restrizioni COVID-19, i consumatori trascorrono più tempo fuori casa, con un impatto sul livello di interesse per l'intrattenimento domestico. Walt Disney ha altri settori paralleli che sostengono i ricavi dell'azienda, tra cui i parchi a tema e gli studi di produzione cinematografica, il che significa che qualsiasi calo in un settore dell'azienda potrebbe essere parzialmente compensato da un altro.

Investi nei migliori strumenti del mondo Migliaia di azioni e ETF a portata di mano INIZIA A INVESTIRE

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.