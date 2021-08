Estee Lauder presenta i risultati con un miglioramento dei ricavi e profitti

Agosto 20, 2021 14:12

A differenza della maggior parte delle multinazionali, Estee Lauder chiude il suo anno fiscale il 30 giugno, quindi dopo aver presentato risultati contrastanti lo scorso maggio corrispondenti al terzo trimestre fiscale, ieri la multinazionale statunitense ha presentato risultati positivi per il quarto trimestre.

Come abbiamo commentato nella nostra analisi lo scorso maggio dopo che Estee Lauder ha presentato i suoi risultati, i progressi nel processo di vaccinazione e il progressivo ritorno alla normalità lasciando da parte l'uso delle mascherine hanno rilanciato le vendite grazie all'aumento della domanda sia di trucco che di prodotti per la protezione la pelle dal sole anche se al momento questi sono ancora lontani dai livelli prima della pandemia.

Al momento, i rami di attività che hanno prodotto i maggiori ricavi in ​​azienda sono quelli legati alla cura della pelle attraverso sieri e creme viso e quelli legati al mondo delle fragranze.

In particolare, nei risultati presentati, Estee Lauder ha guadagnato un utile per azione di $ 0,78 insieme a un fatturato di $ 3,94 miliardi rispetto a un utile per azione e un reddito previsto rispettivamente di $ 0,50 milioni e $ 3,74 miliardi.

Nell'ultimo anno questa società ha seguito una forte tendenza al rialzo come possiamo vedere nel grafico giornaliero guidato dai forti rialzi dei mercati azionari statunitensi. Nello specifico, dopo aver segnato i minimi il 18 marzo 2020 a 136,11$, il prezzo ha iniziato uno spettacolare rally rialzista che lo ha portato a segnare massimi sopra i 336$, il che rappresenta un aumento di 200$ per azione in poco più di un anno.

Attualmente, il prezzo è in una piccola correzione dopo aver segnato quei massimi storici che lo hanno portato a riprendersi con forza durante la sessione di ieri dopo aver presentato i suoi risultati a livello di supporto in rosso.

Questi risultati positivi potrebbero dare un nuovo impulso al corso delle azioni anche se non si può escludere che questa correzione possa continuare nel tempo poiché nei mercati finanziari cresce l'incertezza sull'aumento dei casi causati dalla variante Delta del coronavirus e sulle possibili misure che le banche centrali può prendere che potrebbe trascinare i mercati. La perdita del suo attuale livello di supporto potrebbe aprire la porta a un'ulteriore correzione al livello di 297 dollari per azione.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico giornaliero di Estee Lauder. Intervallo di dati: dal 2 aprile 2020 al 20 agosto 2021. Immagine del 20 agosto 2021 alle 11:40 CEST. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione negli ultimi 5 anni:

2020: 28,88%

2019: 58,75%

2018: 2,5%

2017: 66,35%

2016: -13,14%

