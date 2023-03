Decisione della BCE sui tassi di interesse

La decisione sui tassi d'interesse della Banca Centrale Europea (BCE) attirerà l'attenzione dei trader giovedì. Il capo della BCE Christine Lagarde ha dichiarato la scorsa settimana che "dobbiamo continuare a prendere tutte le misure necessarie per riportare l'inflazione al 2%. E lo faremo". La BCE ha aumentato i tassi di interesse del 3% dal luglio 2022.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Cancelliere del Regno Unito, Jeremy Hunt, presenterà il bilancio, illustrando i piani di spesa del governo. Gli economisti suggeriscono che Hunt annuncerà agevolazioni fiscali per le imprese che investono nel Regno Unito.

Giovedì il consiglio direttivo della BCE annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Alcuni economisti suggeriscono che la banca centrale del gruppo dell'euro procederà a un aumento dei tassi di 50 punti base. Un rapporto di Reuters relativo a un sondaggio tra gli economisti ha rilevato che: " Sebbene la valutazione mediana mostri un picco del tasso di deposito al 3,75%, è un'opinione condivisa solo da 19 dei 60 economisti intervistati. Dodici hanno detto che sarebbe stato più alto, mentre 29 hanno detto che sarebbe stato più basso. La previsione più alta era del 4,25%".

Secondo gli analisti di ING, gli investitori dovrebbero concentrarsi sul modo in cui la BCE è pronta a procedere dopo l'atteso rialzo dei tassi. Nel loro rapporto osservano che: "Finora la BCE è stata sorprendentemente unanime sul rialzo dei tassi. I recenti commenti dei funzionari della BCE, tuttavia, suggeriscono che il dibattito in seno alla BCE tornerà ad accendersi. Mentre il capo economista Philip Lane e altri sostengono un approccio più cauto, che potrebbe portare a un rallentamento del ritmo dei rialzi dei tassi e a una pausa o a una fine non così lontana, il campo dei "falchi", attualmente guidato da Isabel Schnabel, si schiera a favore di un'ulteriore stretta decisa".

Secondo un rapporto della Commerzbank, la politica aggressiva della BCE potrebbe sostenere la moneta unica. "Attualmente si prevede che i tassi raggiungano un picco del 3,25% rispetto al precedente 4%. È probabile che la BCE mantenga ancora più aperte le opzioni per il futuro percorso dei tassi e spererà che la prossima decisione di maggio si tenga in un contesto di mercato meno teso", si legge nel rapporto.

Dopo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, il rapporto sulle vendite al dettaglio dovrebbe rivelare ulteriori dettagli sullo stato dell'economia. Secondo gli analisti di mercato, è probabile che a febbraio le vendite si siano contratte dello 0,3% su base mensile. Va notato che le vendite al dettaglio statunitensi sono aumentate del 3,0% a gennaio.

Un rapporto di CitiBank si è spinto oltre, suggerendo che "ci aspettiamo un calo dello 0,7% su base mensile delle vendite al dettaglio totali a febbraio, dopo un forte aumento del 3,0% su base mensile a gennaio. Solo un calo dello 0,7% questo mese non compensa la maggior parte della forza del mese scorso e suggerisce che la forza sottostante dei consumi di beni, pur non essendo così forte come a gennaio, è in qualche modo più forte di quanto avremmo pensato sei mesi fa".

Mercoledì la Statistics New Zealand dovrebbe annunciare i dati relativi alla crescita del PIL del Paese. Gli economisti prevedono un aumento del PIL del 3,3% su base annua nell'ultimo trimestre del 2022. Al contrario, è probabile che il PIL neozelandese si sia ridotto dello 0,2% su base trimestrale. La RBNZ prevede una crescita media dell'economia di circa il 3,9% nel 2023, per poi scendere allo 0,1% nel 2024.

Gli economisti dell'ANZ si aspettano una contrazione del PIL maggiore nell'ultimo trimestre. "Abbiamo previsto una contrazione dello 0,3% q/q per il PIL del quarto trimestre, previsto per giovedì prossimo. Si tratta di un dato più debole rispetto alla nostra previsione precedentemente pubblicata di +0,3% q/q e alla previsione della RBNZ di febbraio di +0,7%. L'economia sta rallentando, ma forse non al ritmo che la crescita del PIL trimestrale nel quarto trimestre potrebbe suggerire", sottolineano nel loro rapporto.

