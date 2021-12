Prospettive settimanali del mercato: in primo piano i dati di RBA, BOC e CPI

Dicembre 06, 2021 14:24

Le valute delle materie prime sono state le più colpite nelle ultime settimane, in quanto gli investitori hanno cercato sicurezza nel dollaro USA sulle aspettative di aumento dei tassi di interesse. Il dollaro australiano è stato una delle valute più penalizzate.

La dichiarazione della Reserve Bank of Australia (RBA) di questa settimana, martedì, sarà particolarmente seguita. Mentre non sono attesi cambiamenti nel tasso di interesse, i commercianti cercheranno indizi sulla tempistica dei futuri cambiamenti.

La dichiarazione dei tassi della Bank of Canada (BOC) e la conferenza stampa di mercoledì potrebbero essere anch'esse un market mover, dato che il mercato sta attualmente valutando cinque aumenti dei tassi di interesse per il prossimo anno. L'economia sta andando bene con un forte mercato del lavoro, ma i trader vorranno sapere quali effetti avrà il calo dei prezzi del petrolio.

Anche il rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI) di venerdì sarà probabilmente un market mover. Il dollaro statunitense è salito di recente in seguito alla notizia bomba del presidente della Fed Jerome Powell, che potrebbe accelerare il ritiro delle sue misure di stimolo molto più velocemente del previsto.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del trader - Dati dell'IPC degli Stati Uniti

Venerdì 10 dicembre alle 13.30 GMT, il Bureau of Labor Statistics rilascerà l'ultimo dato sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI). Questo indica il cambiamento nel prezzo dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori che rappresenta l'inflazione complessiva.

I dati sull'inflazione sono importanti perché la banca centrale regolerà i tassi d'interesse per contenere questa inflazione al livello stabilito dal governo. Siccome l'inflazione è aumentata negli Stati Uniti ad un ritmo molto veloce, le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse sono cresciute - anche il presidente della Fed Jerome Powell ha suggerito che questo sia il caso.

Con l'inflazione statunitense destinata a raggiungere quasi il 7% entro la fine dell'anno, il mercato sta valutando un aumento dei tassi di interesse il prima possibile per portare l'inflazione al 2%. Questo ha causato enormi investimenti nel dollaro USA.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 agosto 2013 al 4 dicembre 2021, eseguito il 4 dicembre 2021 alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico a lungo termine dei prezzi dell'indice del dollaro USA mostra un trading range che si è sviluppato dal 2014. Poiché il prezzo ha recentemente rimbalzato dal livello di supporto inferiore del trading range, il dollaro si è rivalutato.

C'è il potenziale per un ulteriore rialzo ancora in arrivo e alla fine il prezzo potrebbe farsi strada di nuovo verso la parte superiore del trading range. Tuttavia, lo slancio è stato forte, quindi bisogna essere consapevoli di un pullback prima o poi.

Mentre l'euro e la sterlina britannica si sono indeboliti contro il dollaro USA, le valute delle materie prime sono state colpite maggiormente, motivo per cui questa è una settimana importante per AUDUSD e USDCAD.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

I mercati azionari globali hanno avuto un anno eccezionale finora. Tuttavia, la reazione del mercato azionario alla minaccia della variante Omicron ha mostrato che molti investitori potrebbero aver messo in banca alcuni profitti.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha venduto un altro miliardo di dollari di azioni la scorsa settimana, mentre il CEO di Microsoft Satya Nadella ha recentemente venduto metà di tutte le sue partecipazioni in azioni Microsoft. Alcune banche d'investimento, come Bank of America, credono che la correzione sia appena iniziata.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 2 marzo 2021 al 4 dicembre 2021, eseguito il 4 dicembre 2021 alle 18:30 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

La settimana scorsa ha evidenziato il potenziale calo dell'indice azionario S&P 500 fino alla media mobile esponenziale a 100 giorni. Ora si è raggiunto questo livello. L'azione dei prezzi che si sviluppa qui sarà interessante.

Gli investitori compreranno al ribasso qui o saranno più cauti e si vedrà il prezzo muoversi verso la media mobile esponenziale a 200 giorni? Mentre i trader possono cercare il momentum da seguire, gli investitori a lungo termine possono usare questo per cercare azioni sottovalutate.

