Rekordmagasságot döntöttek a kakaóárak: Hogyan reagál a piac?

Február 19, 2024 11:04

Véget ért a Valentin nap, ismét a csokoládé volt az egyik legnépszerűbb ajándék. A csokoládé eladások általában megemelkednek ebben az időszakban, mivel nagy a kereslet. Ami nem volt várható, az a kakaó árának példátlan megugrása az árupiacon.

Mivel a tej- és étcsokoládéban a kakaóbab az alapösszetevő, érdemes áttekinteni a kakaó, mint kereskedelmi árucikk teljesítményét az elmúlt néhány hónapban, valamint egy pillantást vetni arra is, hogy milyenek az előrejelzések.

A kakaó határidős árai rekordot döntöttek

Február 12-én a kakaó ára rekordmagasságú kereskedési szintet ért el, tonnánként 6030 dollárt. A következő napokban a kakaó ára enyhén visszahúzódott, de így is meglehetősen közel mozgott a február 12-i értékhez. A határidős kakaó ár több mint 1000 dollárral, azaz közel 40%-kal emelkedett az év eleje óta.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Kakaó (1 metrikus tonna), USD napi diagram. Dátumtartomány: 2023. október 3. – 2024. február 16. Készült: 2024. február 16. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Egyesek csodálkozhatnak, miért ugrottak meg így a kakaó árak. A válasz a gyenge kínálatban rejlik. A rossz időjárási viszonyok megnehezítették a nyugat-afrikai kakaótermelést. Ez a régió adja a világ kakaóbabkészletének 75%-át. Az El Nino időjárási jelenség, amely január óta érinti a kakaótermesztési területeket, és várhatóan 2024 márciusáig tart, szárazabb hőmérsékletet hozott a régióban, rontva a terméshozamokat a világ két legnagyobb kakaótermelő országában, Ghánában és Elefántcsontparton.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Kakaó (1 metrikus tonna), USD havi diagram. Dátumtartomány: 2016. május 1. – 2024. február 16. Készült: 2024. február 16. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Nemzetközi Kakaószervezet szerint Afrika adja a globális kakaótermelés háromnegyedét, míg az amerikai kontinens 20%-ot, Indonézia és Pápua Új-Guinea pedig 5%-ot tesz ki.

Az ING elemzői a megemelkedett kakaóárak kapcsán megjegyezték, hogy „a kakaópiac már az előző két szezonban is deficites környezetben volt, ami azt jelenti, hogy a globális készletek már a 2015/16-os szezon óta a legalacsonyabb szinten vannak”. Február 15-én közzétett jelentésükben hangsúlyozták, hogy az elefántcsontparti kakaószabályozó hatóság „leállította a 2024/25-ös szezon előrehozott értékesítését mindaddig, amíg nem körvonalazódik, hogyan alakul a következő szezon termése”.

Mondelez és Hershey Express: Félelem a kakaóáraktól

A világ két legnagyobb csokoládégyártó cége, a Mondelez International és a Hershey Company már megjegyezte, hogy az emelkedő kakaóárak valószínűleg jelentős szerepet játszanak majd a kakaóbab alapú termékek jövőbeni árképzésében.

Mondelez International: Áremelés, a nyereség meghaladta a várakozásokat 2023 negyedik negyedévében

A Mondelez International egy multinacionális édesség-, élelmiszer-, ital- és snack gyártó cég, amelynek székhelye az Egyesült Államokban található. Vállalati portfóliójában olyan népszerű csokoládémárkák találhatók, mint a Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou és Fry's.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Mondelez International Inc. (#MDLZ) havi diagram. Dátumtartomány: 2016. április 1. – 2024. február 16. Készült: 2024. február 16. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A vállalat január 30-án tette közzé 2023. negyedik negyedévi eredményjelentését. A jelentés felülmúlta a piaci elemzők várakozásait, mivel a Mondelez International 950 millió dolláros profitot könyvelhetett el 2023 negyedik negyedévében. A társaság tavalyi utolsó negyedévi bevétele 9,31 milliárd dollár volt, ami meghaladta a várakozásokat.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Mondelez International Inc. (#MDLZ) napi diagram. Dátumtartomány: 2023. október 2. – 2024. február 16. Készült: 2024. február 16. Kérjük ,vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Mondelez International 2024-ben is folytatja egyes termékeinek áremelését a kakaóinfláció leküzdése érdekében. A vállalat vezérigazgatója, Dirk Van de Put újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a kakaó és a cukor árának növekedése arra kényszeríti a Mondelez Internationalt, hogy felülvizsgálja az árakat, bár a legfrissebb értékesítési jelentések 5,5%-os értékesítési visszaesést mutattak Észak-Amerikában.

Az áremelés nem számít újdonságnak. A Mondelez csokoládé ára Európában, a legnagyobb piacán 2023-ban 12% után elérte a 15%-ot - mondta Dirk Van de Put vezérigazgató a múlt hónapban a Wall Street elemzőivel folytatott felhívás során. A Mondelez International részvényesei, például a Parnassus Investments hangsúlyozták, hogy a vállalatnak „stratégiailag kell foglalkoznia azzal, hogy az áremelést idén a fogyasztókra hárítsa”.

The Hershey Co.: Az árképzés, mint az üzlet irányításának eszköze

Nem a Mondelez International az egyetlen cég, amely a termékárak emelését fontolgatja. A Hershey Co. vezetése is kifejezte azon szándékát, hogy az árakat a megemelkedett kakaóköltségek miatt módosítsa. A Hershey Co. vezérigazgatója, Michele Buck a múlt héten azt mondta, hogy „tekintettel a kakaóárak alakulására, eszköztárunk minden lehetséges elemét, beleértve az árképzést is, felhasználjuk az üzlet irányítására”.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – The Hershey Co. (#HSY) havi diagram. Dátumtartomány: 2017. augusztus 1. – 2024. február 16. Készült: 2024. február 16. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Hershey Co. egy multinacionális édesipari vállalat, amelynek központja az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában található. A vállalat termékei között olyan ismert nevek találhatóak meg mint a Kit Kat, a Hershey bár, az M&M, a Dream, a Dagoba Organic Chocolate és mások.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – The Hershey Co. (#HSY) napi diagram. Dátumtartomány: 2023. október 24. – 2024. február 16. Készült: 2024. február 16. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Reuters jelentése szerint a Hershey Co. „új kétéves szerkezetátalakítási programot vázolt fel, amely mintegy 300 millió dolláros adózás előtti megtakarítást eredményezne, miután az éves árbevételt és profitot a Wall Street-i várakozásoknál alacsonyabbra tervezi”. A vállalat negyedik negyedéves eredményjelentése szerint 2023 negyedik negyedévében 2,66 milliárd dollár volt a nettó árbevétel, ami elmarad a 2,71 milliárd dolláros becsléstől. Az organikus értékesítés volumene 6,6%-kal esett vissza, mivel a magas inflációs adatok miatt a fogyasztók csökkentették a drága csokoládékra és cukorkákra fordított kiadásaikat.

A Hershey Co. menedzsmentjének előrejelzése szerint a 2024-es nettó árbevétel éves szinten 2-3%-kal nőhet, szemben az elemzők 3,4%-os becslésével.

Kakaó kereskedés az Admiralsnál

Az olyan árupiaci termékek áraira, mint a kakaó, a keresleti és kínálati szabályok vonatkoznak. A kakaónál megfigyelt áremelkedések vonzóvá tehetik ezt az árut a kezdő kereskedők számára. A helyes döntések meghozatalához azonban tapasztalatra és alapos ismeretekre van szükség a pénzügyi piacok működését illetően.

A kezdő kereskedőknek időt és energiát kell fordítaniuk kereskedési ismereteik bővítésére. A brókerek által biztosított oktatási anyagok, mint például cikkek, útmutatók, webináriumok, segíthetnek a kezdő kereskedőknek kereskedési készségeik csiszolásában. A kereskedési mechanizmusok tanulmányozása az egyik pillére egy átfogó kereskedési terv kidolgozásának, amelyet a kezdő kereskedőknek figyelembe kell venniük stratégiájuk kialakítása során.

Azoknak a kereskedőknek, akik csak most kezdik útjukat a tőzsde világában, meg kell tanulniuk használni a kockázatkezelési eszközöket, mint például a stop loss megbízásokat. Ezek az eszközök elérhetők a legnépszerűbb platformokon, mint például az MT4 és az MT5. A kockázatkezelési eszközök minimalizálhatják a veszteségeket abban az esetben, ha a piaci trendek a várttal ellentétes irányba mozdulnának el.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

