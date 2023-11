Trgovanje na tržištu luksuza: usporavanje u 2024.?

Studeni 27, 2023 17:00

Božić je pred vratima, dolazi vrijeme darivanja. Ovisno o budžetu, potrošači će planirati kupnju za svoje najdraže. Oni s većim budžetom okrenut će se luksuznim markama koje nude skuplje stvari od prosječnih. Tržište luksuznih marki obično dobiva poticaj tijekom božićnih praznika, s tvrtkama koje jačaju svoje financijske račune.

No kako je tržište luksuznih marki funkcioniralo 2023.? Što bi trgovci luksuznim markama trebali znati ili očekivati? U našem ćemo članku podijeliti neke vrijedne uvide u tržišnu izvedbu luksuznih marki koje bi vama kao trgovcu mogle biti korisne pri izgradnji vaše strategije.

Trgovanje na tržištu luksuznih marki: učinak u 2023

Neki analitičari sugeriraju da je tržište luksuznih robnih marki slijedilo put drugih tržišta tijekom 2023., pod utjecajem visokih kamata i inflacije koji jedu potrošačke proračune i opterećuju potrošnju. Mnogi ljudi diljem svijeta borili su se da pokriju svoje potrebe jer je gospodarska kriza pogodila još više bogatih potrošača. 2023. još nije gotova, ali postoje neki podaci koji bi mogli malo rasvijetliti kako je tržište luksuzne robe dosad bilo.

Bain & Company, globalna konzultantska tvrtka za upravljanje, objavila je izvješće koje pokazuje da bi svjetsko tržište luksuza moglo porasti za 8,0% ove godine, što je dobra stopa rasta uzimajući u obzir financijsko okruženje i njegove izazove u 2023. Treba napomenuti da iako je širenje sektora u takvim uvjetima bilo pozitivno, još uvijek je daleko od stope rasta od 26% zabilježene 2021. i 2022.

Prema anketi, “predviđa se da će globalno luksuzno tržište dosegnuti 1,5 trilijuna eura u 2023. Ključni segment, osobna luksuzna roba, doživio je kontinuirani rast u 2023. i predviđa se da će dosegnuti 362 milijarde eura do kraja godine, 4% više nego 2022. prema trenutnim tečajevima."

Ipak, tržišni analitičari su manje optimistični za iduću godinu. Kao što sugeriraju, trenutačni scenariji ukazuju na ublažavanje performansi osobnih luksuznih proizvoda u 2024., svodeći se na niski do srednji jednoznamenkasti rast tijekom 2023. Izvješće predviđa da će do 2030. „kineski kupci činiti 35-40% tržištu osobne luksuzne robe, dok će Europljani i Amerikanci zajedno predstavljati 40%.”

LVMH slabije isporučuje u trećem tromjesečju 2023

11. listopada LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, poznatiji kao LVMH, gigant robne marke luksuzne robe, objavio je svoje financijske rezultate za trećem kvartalu godine koji su bili razočaravajući. Usporavanje rasta prihoda (+9% umjesto 11% na međugodišnjoj razini) pokrenulo je rasprodaju dionica zbog koje je cijena dionice pala na najnižu razinu u prošloj godini. Kao rezultat toga, LVMH je izgubio prvo mjesto u Europi u smislu tržišne procjene od danskog farmaceutskog Novo Nordiska.

Glavni financijski direktor LVMH-a je u popratnom izvješću primijetio da "nakon tri izvrsne godine, i izvanredne godine, rast se približava brojevima koji su više u skladu s povijesnim prosjekom." Dužnosnici tvrtke sugerirali su da je "u neizvjesnom gospodarskom i geopolitičkom okruženju Grupa uvjerena u nastavak svog rasta."

Čini se da ekonomisti UBS-a ne dijele optimizam rukovoditelja LVMH-a otkako su 21. studenoga objavili svoju odluku da snize ocjenu dionica tvrtke s "kupi" na "neutralno". Analitičari banke rekli su da bi moglo doći do razdoblja u kojem LVMH možda neće moći održati svoju iznimnu putanju rasta, što će dovesti do obrambenije pozicije njegovih dionica.

Dobit Richemonta za drugo polugodište 2023. manja je od predviđanja

Compagnie Financière Richemont S.A poznatija kao Richemont, još jedna luksuzna grupa koja dolazi iz Švicarske i vlasnik je Cartiera, Montblanca, Vacheron Constantina, Van Cleefa & Arpels je, među ostalim, 10. studenoga objavio rezultate svoje dobiti za prvu polovicu 2023..

Neto dobit Richemonta u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 1,51 milijardu eura, manje od predviđenih 2,17 milijardi eura, dok je prodaja također porasla manje nego što su predviđali analitičari. Richemontove dionice pale su za gotovo 6% nakon objave izvješća. Šef Richemonta, Johann Rupert, primijetio je da je “došlo do umjerenosti u potražnji, što je bilo za očekivati, jer je upravo to ono što središnje banke svijeta namjeravaju. Željeli su manju potražnju, i to u svim klasama imovine.”

Komentirajući azijska tržišta, Ruper je dodao: “Predviđali smo da će [oporavak] Kine trajati dosta dulje nego što je većina tržišnih analitičara, pa čak i konkurenata očekivala. To se pokazalo točnim, iako počinjemo uočavati znakove kada putuju u Hong Kong, Macau, čak i Japan, da je tržište još uvijek tamo, samo faktor dobrog osjećaja nije.”

Hermes izdržao pad u trećem kvartalu 2023

Hermès International S.A. francuski je luksuzni dizajn s gotovo 200 godina povijesti na tržištu i vlasnik robnih marki Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin i J3L. Hermes je bio jedna od rijetkih velikih grupacija luksuzne robe koja je uspjela ostvariti rast od 16% kada je riječ o prodaji u trećem kvartalu godine, ostajući ispred očekivanja analitičara.

Rukovoditelji Hermesa rekli su medijskim izvjestiteljima da “solidan učinak u trećem tromjesečju odražava poželjnost naših kolekcija u cijelom svijetu, uz održivi zamah u Aziji i Americi. Više nego ikad, u nesigurnom globalnom okruženju, jačamo naša ulaganja i naše timove kako bismo podržali rast.”

Tvrtka planira nastaviti ulagati u Aziju, otvarajući nove trgovine kako bi zadovoljila potrebe svojih kupaca budući da je prema izvješću o financijskim rezultatima "regija nastavila svoj snažan zamah."

Trgovanje luksuznim tržištem i upravljanje rizikom

Tržište luksuznih marki jedno je od najjačih na svijetu jer unatoč povremenim gospodarskim padovima dokazuje svoju otpornost. Trgovcima koji sada započinju svoje putovanje moglo bi biti primamljivo trgovati CFD-ovima na dionice luksuznih marki. Međutim, kao i sa svim drugim instrumentima, trgovanje zahtijeva poznavanje osnova i pravo vrijeme kada se provodi strategija.

Trgovci početnici trebali bi se usredotočiti na poboljšanje svog znanja i naučiti kako koristiti alate za upravljanje rizikom za ublažavanje rizika. Brokeri besplatno nude obrazovne materijale koje su pripremili iskusni trgovci, uključujući članke, vodiče s uputama i videozapise, webinare itd., koji bi mogli pomoći da naučite kako izgraditi sveobuhvatnu strategiju trgovanja. Trgovci početnici ne bi se trebali udaljavati od učenja kako koristiti alate za upravljanje rizikom kao što je nalog za zaustavljanje gubitka koji bi mogao smanjiti gubitak sredstava u slučaju da se tržišta pomaknu protiv njihovih planova. Jačanje vašeg znanja o trgovanju način je koji biste mogli slijediti prije nego što se upustite u uzbudljivo iskustvo.

