Trgovina bakrom uključuje jednu od najtraženijih roba na globalnom tržištu dok mi govorimo. Bakar je vitalan jer se metal koristi gotovo posvuda u svakodnevnom životu, od električnih žica do automobila i računalnih mikročipova. Uvođenje električnih vozila (EV) koja zahtijevaju više bakra i rast proizvodnje mikročipova za upotrebu u implementaciji umjetne inteligencije (AI) mogli bi potaknuti potražnju.

Neki analitičari predviđaju rast cijena bakra u sljedećim godinama, ali hoće li se to predviđanje ostvariti?

Cijene bakra fluktuiraju kako se pojavljuju znakovi recesije

Neka su se gospodarstva u posljednje dvije godine suočila s problemima visoke inflacije. Kao rezultat toga, vlasti su bile prisiljene provesti strogu monetarnu politiku koja je dovela gospodarstva na rub recesije. U takvim razdobljima potrošači su skloni ograničiti svoju potrošnju i smanjiti kupnju dobara. Upravo se u tim razdobljima robe poput željeza, bakra i drugih suočavaju s pritiscima na pad u smislu vrijednosti jer poduzeća obustavljaju ili prilagođavaju svoje proizvodne planove.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - bakar (1000 lbs.) / USX mjesečni grafikon snimljen 23. veljače 2024 . Datumski raspon: 1. svibnja 2016. - 23. veljače 2024 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Tržišni analitičari nisu bili iznenađeni kad su cijene bakra pale 2023. jer je stezanje monetarne politike, koje se promatra diljem svijeta, utjecalo na gospodarstva, posebno ona zemalja u razvoju. U prvim danima veljače 2024. burzovne cijene bakra pale su na tromjesečni minimum, približavajući se 8200 USD po metričkoj toni. Međutim, do 20. veljače cijene bakra su se popele na najvišu razinu u tri tjedna dosegnuvši 8.548 dolara po metričkoj toni.

ICSG: Svjetska proizvodnja rudnika bakra vjerojatno će porasti za 3,7% 2024

International Copper Study Group (ICSG), organizacija čiji je cilj povećati transparentnost tržišta bakra i promicati međunarodne rasprave i suradnju o pitanjima vezanim uz bakar, optimistična je glede globalne proizvodnje bakra 2024. godine.

Prikazan: Admirals MetaTrader 5 - Bakar (1000 lbs.) / USX Dnevni grafikon snimljen 23. veljače 2024 . Datumski raspon: 13. listopada 2023. - 23. veljače 2024 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Tržišni analitičari ICSG-a sugeriraju da se očekuje povećanje svjetske proizvodnje rudnika bakra za 3,7% u 2024. , napominjući da se „osim dodatne proizvodnje iz novih ili proširenih rudnika, očekuje poboljšanje stope proizvodnje u zemljama pogođenim operativnim ograničenjima u 2023., naime Čileu, Kini, Indonezija, Panama i SAD.”

Otkriće nalazišta bakra koje će se svrstati među tri najbolja rudnika na svijetu

KoBold Metals, startup sa sjedištem u Kaliforniji čiji su podupiratelji milijarderi Bill Gates i Jeff Bezos, objavio je otkriće golemog nalazišta bakra u Zambiji . Rukovoditelji tvrtke rekli su da su pronašli najveće nalazište bakra u Zambiji u posljednjih stotinu godina i predvidjeli da bi takozvano nalazište Mingoba moglo postati jedan od tri najveća rudnika bakra u svijetu.

Novootkriveno nalazište bakra moglo bi ponuditi alternativno rješenje za tvrtke kojima je ta roba potrebna za rad jer su zapadne zemlje sa SAD-om na čelu ušle u komercijalni sukob s Kinom koja je jedan od najvećih proizvođača na svijetu.

U razgovoru s novinarima Financial Timesa, čelnici tvrtke rekli su da planiraju započeti proizvodnju bakra u podzemnom rudniku vrijednom 2 milijarde dolara negdje početkom sljedećeg desetljeća.

Trgovanje bakrom: tržišni analitičari raspravljaju o cijenama bakra

Analitičari ING-a naglasili su da će monetarna politika Federalnih rezervi vjerojatno igrati značajnu ulogu u fluktuaciji cijena bakra. “Cijene bakra bit će podržane slabijim američkim dolarom zbog popuštanja američke središnje banke. Vjerujemo da će Fedova kamatna stopa nastaviti utjecati na kratkoročne izglede cijene bakra. Cijene bakra će imati koristi od labavije monetarne politike, koja će smanjiti financijski pritisak na proizvođače i građevinske tvrtke smanjenjem troškova zaduživanja. Ali ako američke stope ostanu više dulje, to bi dovelo do jačanja američkog dolara i slabijeg raspoloženja ulagača, što bi zauzvrat dovelo do nižih cijena bakra,” istaknuli su u svom izvješću.

Goldman Sachs: Cijene bakra će vjerojatno rasti zbog smanjenja stope Feda

Ekonomisti Goldman Sachsa rekli su u bilješci koju je podijelio Reuters 21. veljače da bi cijene bakra i zlata mogle dobiti poticaj u slučaju da kreatori politike Fed-a odluče smanjiti troškove zaduživanja. “Trenutno povećanje cijena uslijed pada američkih dvogodišnjih stopa od 100 baznih bodova od 100 baznih bodova najveće je za metale, posebno bakar (6%), zatim zlato (3%), a slijedi ga nafta (3%). Pozitivan učinak nižih kamatnih stopa na potražnju i ponudu robe čini utjecaj na cijenu robe dvosmislenim u teoriji”, napisali su.

ANZ: Očekuje se rast potražnje za bakrom iz SAD-a, Kine i Indije 2024

Analitičari ANZ-a sugeriraju da bi slabi izgledi u vezi s cijenama bakra koji su prevladavali 2023. mogli uskoro postati povijest jer se čini da se tržišna očekivanja mijenjaju. U izvješću novozelandske banke navedeno je: “Bakar ima široku potrošnju diljem globalnog gospodarstva, što dovodi do zabrinutosti oko potražnje usred strože monetarne politike i slabijeg gospodarskog rasta. Međutim, ostao je jak usred povećanog fokusa na elektrifikaciju i dekarbonizaciju. Očekujemo da će rast potražnje iz Kine, SAD-a i Indije, tri od pet najvećih potrošača, dosegnuti 4,3% 2024. To se događa usred sve većih problema na strani ponude. Neplanirani prekidi vjerojatno će ostati visoki jer se proizvođači bore s visokim troškovima i problemima s padom kvalitete. Politički rizici također ostaju visoki, što dovodi u opasnost razvoj novog rudnika.”

Izvješće ANZ-a predviđa da će cijene bakra u 2024. biti potpomognute tržišnim deficitom , zadržavajući njihov kratkoročni cilj od 9.000 USD i očekujući da će se to podići iznad 10.000 USD u sljedećih 12 mjeseci.

Trgovanje bakrom s Admirals

Rasprava o izgledima bakra vjerojatno će se nastaviti kako se tržišni uvjeti budu mijenjali. Trgovci početnici, međutim, trebaju biti oprezni s kojom imovinom ili instrumentima dodaju svoje portfelje. Nedostatak iskustva i osjećaj uzbuđenja mogu dovesti do pogrešnih odluka.

Dok iskustvo dolazi samo s bavljenjem trgovanjem, obrazovanje može donekle nadoknaditi nedostatak. Trgovci početnici trebali bi zadubiti u svijet trgovanja koristeći obrazovne materijale kao što su webinari, članci, vodiči s uputama, videozapisi itd. Ovi materijali mogu biti besplatno dostupni brokerima pa nema razloga da ih ne iskoristite.

Alati za upravljanje rizikom također su način na koji trgovci mogu nadoknaditi nedostatak iskustva. Stop loss ili take profit mogu ublažiti rizike ako se pravilno koriste. Alati za upravljanje rizikom ugrađeni su u najpopularnije platforme kao što su MetaTrader 4 ili MetaTrader 5. Dok istražuju potencijal ovih platformi, trgovci početnici trebali bi naučiti kako iskoristiti ove alate u svoju korist.

