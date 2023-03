Trgovanje kavom: pogled iznutra

Ožujak 24, 2023 10:00

Kada ujutro uključite aparat za kavu i probudi vas prvi miris toplog napitka, definitivno ne razmišljate o prodaji kave. Međutim, kava nije samo ispijanje. Trgovina kavom glavni je dio trgovine poljoprivrednim proizvodima. Sve više i više ljudi konzumira kavu u svakodnevnoj rutini pa potražnja raste.

Naš će blog podijeliti neke zanimljive informacije o kavi kao robi pa nastavite čitati.

Kava: Druga najtrgovanija roba na svijetu

Napitak od kave u kojem svakodnevno uživamo priprema se od prženih zrna kave, ali to već vjerojatno znate. Ono što vjerojatno ne znate je da su, prema istraživačima povijesti, prvi ljudi koji su pili kavu na sličan način bili Jemenci negdje u 1400-ima. Zrna kave uvezena su iz Etiopije preko Somalije. Navika ispijanja kave vrlo je brzo postala popularna na Bliskom istoku i u Africi prije nego što su je prvi Europljani imali priliku probati.

Kava je postala globalna roba u 20. stoljeću kako je potražnja za njom rasla u cijelom svijetu. Istraživanja pokazuju da se svake godine popije gotovo trilijun šalica kave. Kava Arabica i Kava Robusta su dvije najčešće uzgajane vrste zrna kave.

Najveći proizvođač kave Arabica je Brazil, dok je najveći proizvođač kave Robusta Vijetnam.

Arabica kava: što biste trebali znati

Arabica kava se proizvodi od sjemenki biljke Coffea Arabica, koja može narasti do 9-12 metara visine. Biljka raste na visokim predjelima i potrebna su joj razdoblja jakog sunca kao i razdoblja s puno kiše da bi mogla razviti plodove. Grah visoke kvalitete dolazi od biljaka koje rastu na velikim nadmorskim visinama u područjima kao što su Kolumbija i neke regije u Srednjoj Americi. U tim područjima kava raste sporije i treba joj više vremena da se razvije, što joj omogućuje da postane gušća i ima jedinstvene okuse.

Arabica čini većinu kave koja se konzumira u cijelom svijetu. Arabica u prosjeku daje od 1500 do 2200 kilograma kave po hektaru. Arabica sadrži 1-1,5% kofeina po zrnu.

Robusta kava: stvari koje treba znati o njoj

Robusta dolazi iz središnje i subsaharske Afrike, a otkrivena je u posljednjim godinama 19. stoljeća. Robusta čini oko 30% kave koja se konzumira u cijelom svijetu. Neki ljubitelji kave smatraju da se Robusta smatra gorkim, nekvalitetnim srodnikom kave Arabica. Međutim, stručnjaci smatraju da berba, naknadna obrada i rukovanje ovom specifičnom vrstom kave u prošlosti nisu bili prikladni.

Biljke Robusta imaju visoku produktivnost, pa je poljoprivrednicima potreban samo mali komad zemlje da dobro zarade, a istovremeno štite okoliš. Robusta u prosjeku daje od 2300 do 4000 kilograma kave po hektaru. Robusta sadrži 2-3% kofeina po zrnu, što joj omogućuje da izdrži napade insekata ili insekata.

Oscilacije cijena kave Arabica i Robusta

Trgovci početnici trebali bi znati da su cijene Arabice navedene u američkim centima/lb, dok su cijene Robuste navedene u USD/metričkoj toni. Vremenski uvjeti u zemljama proizvođačima kave, geopolitički događaji i tečajevi mogu utjecati na cijene kave. Za više informacija o trgovini sirovinama, možete pročitati naš blog.

Cijena kave Arabica dosegla je najniže razine u više godina 2019. i 2020. kada je njezina spot cijena bila ispod 0,95 USD. Godine 2021. mraz u Brazilu i pretjerana kiša u Kolumbiji opteretili su ponudu kave, što je dovelo do rasta cijena.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Arabica mjesečni grafikon. Datumski raspon: 1. veljače 2018. - 23. ožujka 2023. Datum snimanja: 23. ožujka 2023. Prošla izvedba nije nužno pokazatelj buduće izvedbe.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Robusta mjesečni grafikon. Datumski raspon: 1. veljače 2018. - 23. ožujka 2023. Datum snimanja: 23. ožujka 2023. Prošla izvedba nije nužno pokazatelj buduće izvedbe.

Cijene arabice i robuste pale su 11. siječnja na najnižu razinu u više tjedana . Međutim , osvojili su tlo tijekom sljedećih 20 dana , kao što se vidi na dnevnim grafikonima u nastavku. Cijene kave Arabica dosegle su 22. veljače ove godine najvišu razinu u 4 mjeseca .

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Arabica dnevni grafikon. Datumski raspon: 26. listopada 2022. - 23. ožujka 2023. Datum snimanja: 23. ožujka 2023. Prošla izvedba nije nužno pokazatelj buduće izvedbe.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Dnevni grafikon Robusta . Datumski raspon: 28. listopada 2022. - 23. ožujka 2023. Datum snimanja: 23. ožujka 2023. Prošla izvedba nije nužno pokazatelj buduće izvedbe.

Brazilski izvoz kave pao je u veljači

Prema izvješću Reutersa , vladini podaci pokazuju da je brazilska prodaja kave u veljači pala za 44,3%. U medijskim izvješćima se navodi da poljoprivrednici uskraćuju opskrbu zbog većih cijena zbog povećanja troškova uzgoja, posebice gnojiva. Broker HedgePoint smanjio je svoju projekciju proizvodnje kave arabica u Brazilu za 2023./24. na 42,3 milijuna vrećica s 45,4 milijuna.

Brazilsko vijeće izvoznika kave (Cecafé) navelo je u izjavi da “unatoč nedavnom oporavku cijena kave arabica u New Yorku KCc2, trenutne međunarodne stope niže su nego u Brazilu, što navodi uzgajivače kave da prodaju lokalno ili je uopće ne prodaju. Vijeće je također sugeriralo da je na količine izvoza također utjecala sve veća potražnja za Robusta kavom na domaćem tržištu, dodajući da je "to situacija koja će se vjerojatno nastaviti do otprilike lipnja ili srpnja, kada novi (brazilski) urod stigne na tržište tržište."

Proizvodnja kave u Kolumbiji raste u veljači, izvoz pada

Nacionalna federacija uzgajivača kave Kolumbije objavila je da je, nakon produžene manifestacije La Nina, registrirana proizvodnja kave u veljači porasla za 10% na godišnjoj razini. Međutim, u istom izvješću navedeno je da je izvoz kave pao za 6% u drugom mjesecu godine na godišnjoj razini.

Izvoz kave iz Vijetnama pao je u veljači

Glavni odjel vijetnamske carine izvijestio je u ožujku da je izvoz kave iz zemlje u veljači pao za -34,2%, na godišnjoj razini, na 122.833 MT. Prema istom izvješću, ukupni izvoz kave u razdoblju od siječnja do veljače smanjen je za 14,7%, na godišnjoj razini, na 283.339 MT.

Kenija provodi nove propise o trgovini kavom

Kenija je jedna od zemalja s najvećim proizvođačima kave na svijetu. Prošle godine Kenija je proizvela 34.500 tona kave, pri čemu su zadruge proizvele 15.000 tona, dok su imanja proizvela 11.000 tona.

Prema novim propisima, Uprava za tržište kapitala (CMA) postala je vladina agencija zakonski ovlaštena za nadzor i reguliranje trgovine kavom na Burzi kave u Nairobiju.

Međutim, dolazi u trenutku kada proizvodnja kave nastavlja padati na lokalnoj razini sa 129.000 metričkih tona u 1990. na najnižih 34.000 u 2022. zbog visokih troškova, odgođenih plaćanja i niskih tržišnih cijena. Predstavnici National Coffee Cooperative Union (NACCU) sugeriraju da će "taj potez donijeti zdrav razum, praksu poštenog trgovanja i eliminirati tajne dogovore na aukciji."

Upravljajte svojim rizikom kada trgujete kavom

Kao i kod svakog instrumenta za trgovanje, trgovanje kavom uključuje rizik. Trgovci početnici suočavaju se s još većim rizikom jer nemaju potrebno iskustvo za određivanje pravog smjera radnje koji bi mogao smanjiti gubitke sredstava. Gubitak teško zarađenog novca može stvoriti stres i utjecati na vaše financijsko planiranje. Trgovci koji tek počinju svoje putovanje trebali bi tražiti načine da smanje rizik i ne ugroze svoje financijske ciljeve.

Upravljanje rizikom je imperativ za trgovce početnike. Naučiti koristiti prave alate za upravljanje rizikom trebao bi biti prioritet svakog trgovca. Kako trgovci početnici to mogu postići? Odgovor leži u pronalaženju potrebnih obrazovnih resursa. Prije istraživanja svijeta trgovanja, trgovci početnici trebali bi sami istražiti i pronaći obrazovne materijale na internetu. Postoji obilje seminara, e-knjiga, webinara i članaka koje su pripremili stručnjaci koji mogu rasvijetliti kako funkcionira trgovanje i kako izbjeći nepotrebne rizike.

Trgovci početnici koji znaju kako koristiti alate za upravljanje rizikom imaju prednost u odnosu na trgovce koji s njima nisu upoznati. Uvjerite se da pripadate prvoj skupini.

