Razumijevanje kamatnih stopa i financijskih tržišta

Prosinac 18, 2023 09:00

Ovog su se tjedna Federalne rezerve, Banka Engleske (BoE) i Europska središnja banka (ECB) sastale kako bi raspravljale o monetarnoj politici posljednji put u 2023. godini.

Kao što se i očekivalo, sve tri središnje banke zadržale su stope stabilnima. Budući da su same odluke graničile s izvjesnošću, tržišta su bila više zainteresirana za popratne komentare triju institucija, tražeći naznake kada možemo očekivati početak smanjenja kamatnih stopa.

Dok su tri odluke bile iste, signali u vezi sa smanjenjem stopa bili su različiti.

Najave

Prvo, Fed. Članovi Saveznog odbora za otvoreno tržište (FOMC) u srijedu su jednoglasno izglasali da kamatne stope ostanu nepromijenjene, ali su imali blaži ton nego što se očekivalo, signalizirajući mogućnost smanjenja za tri četvrtine boda u 2024. godini.

Sljedeća je bila BoE. Za razliku od Feda, odluka o zadržavanju stopa bila je nije jednoglasna među članovima Odbora za monetarnu politiku (MPC), s tri od devet članova koji su osjetili povećanje bilo prikladno.

Uz samo glasovanje koje je otkrilo da se jastrebovi u MPC-u naizgled još nisu zasitili povećanja stopa, popratna je objava također bila izrazito oštroumna. BoE je odbacio spekulacije da su rezovi stope neizbježni, a guverner Andrew Bailey izjavio je da kamatne stope moraju ostati visoke tijekom "produljenog" vremenskog razdoblja kako bi se nosile s inflacijom koja bi se mogla pokazati čvršćom u Ujedinjenom Kraljevstvu nego drugdje.

Napokon, ECB je stupio na pozornicu i izgleda se ugledao na BoE. Kamatne stope ostale su nepromijenjene, ali je izjava ECB-a obećala slično kao i BoE: “Političke stope bit će postavljene na dovoljno restriktivnim razinama koliko god bude potrebno”.

Opet, kao i s BoE-om, čini se da ECB nije dala nikakve naznake da će uskoro doći do smanjenja kamatnih stopa. Dapače, predsjednica ECB-a Christine Lagarde rekla je da se na sastanku nije niti raspravljalo o pitanju smanjenja kamata.

Dakle, kako su financijska tržišta reagirala na sve ovo? Za one koji su upoznati s utjecajem kamatnih stopa na tržišta, reakcija je možda bila predvidljiva. Za one koji nisu upoznati s učinkom kamata, nastavite čitati, a mi ćemo objasniti što je to i zašto se dogodilo.

Burza dionica

Kako je Fed u srijedu objavio da će stope ostati nepromijenjene i nagovijestilo da su rezovi potencijalno na putu, Wall Street se odmah razveselio. U sat vremena nakon objave, Dow, S&P 500 i Nasdaq Composite skočili su za više od 1%.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 – SP500 M15 grafikon . Datumski raspon: 13. prosinca 2023. – 14. prosinca 2023. Datum snimanja: 14. prosinca 2023. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Sličnim pojavama svjedočili smo pri otvaranju europskih tržišta u četvrtak ujutro. Paneuropski indeks Euro Stoxx 50 i britanski FTSE 100 otvorili su sesiju više od 1% više. Međutim, nakon najava BoE-a i ECB-a, nije prošlo dugo prije nego što su oba indeksa počela vraćati ranije dobitke.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 – FTSE 100 M5 grafikon. Prikazani datum: 14. prosinca 2023. Datum snimanja: 14. prosinca 2023. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Ovdje možemo uočiti korelaciju između kamatnih stopa i cijena dionica. Općenito govoreći, smanjenje kamatnih stopa ili nagađanja o smanjenju kamatnih stopa obično nailaze na pozitivnu reakciju na tržištu dionica. S druge strane, više kamatne stope obično vrše pritisak na cijene dionica. Zašto je to?

Kamatne stope jedan su od alata kojima središnje banke pomažu u kontroli inflacije. Kada je inflacija visoka, kamatne stope se obično podižu kako bi se ukrotila. Iako više kamatne stope djeluju na smanjenje inflacije, one također mogu imati negativan učinak na dobit poduzeća.

To je zbog dva glavna razloga. Prvo, više kamatne stope smanjuju diskrecijske prihode, što potom smanjuje potražnju potrošača. Ako ljudi kupuju manje stvari nego što je uobičajeno, to će negativno utjecati na poslovnu prodaju, a time i na dobit. Drugo, više kamatne stope znače da poduzećima postaje skuplje servisirati postojeći dug, što dodatno opterećuje profitabilnost.

Ova logika, dakle, objašnjava zašto su tržišta dionica pozitivno reagirala na Fedovu objavu u srijedu, a negativno na objave BoE-a i ECB-a u četvrtak. Naravno, ovaj odnos između dionica i kamatnih stopa nije uvijek tako jednostavan i možda čak postoje dionice koje mogu imati koristi od rastućih kamatnih stopa u određenim uvjetima .

Forex tržište

Dakle, vidjeli smo zamjetnu reakciju burze na tri odluke o kamatama ovog tjedna, no što je s deviznim tržištem? Možemo li tamo vidjeti nešto slično?

U roku od sat vremena nakon oštre objave FED-a u srijedu, indeks američkog dolara, koji prati vrijednost dolara u odnosu na košaricu konkurentskih valuta, potonuo je 1% i nastavio padati u satima koji su uslijedili. Posljedično, indeks je sada na najnižoj razini od kolovoza.

Prelazeći preko Atlantika, naravno, kako je američki dolar pao, valutni parovi GBPUSD i EURUSD su profitirali. Kasnije, dok su BoE i ECB izlijevali hladnu vodu na izglede o skorom smanjenju stopa, oba su valutna para ponovno profitirala i nastavila snažno rasti tijekom sjednice.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD Grafikon M15. Datumski raspon: 13. prosinca 2023. – 14. prosinca 2023. Datum snimanja: 14. prosinca 2023. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Ovdje možemo identificirati prilično suprotnu reakciju od one na burzi. Općenito govoreći, više kamatne stope će imati učinak jačanja valute, dok će je niže stope oslabiti.

Objašnjenje je jednostavnije od onoga za dionice. Jednostavno rečeno, više kamatne stope privlače veću razinu stranih ulaganja. Naknadno povećanje potražnje za valutom neke zemlje ima učinak njenog jačanja u odnosu na konkurentske valute.

U slučaju GBPUSD i EURUSD, ovotjedne odluke o kamatnim stopama imale su dvostruko pozitivan rezultat. Dok je Fedov signal da bi uskoro moglo doći do smanjenja stopa oslabio USD, nedostatak takvog signala od strane BoE-a i ECB-a ojačao je GBP i EUR.

