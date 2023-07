RBNZ će pauzirati pooštravanje monetarne politike?

Srpanj 11, 2023 19:00

Hoće li se Banka rezervi Novog Zelanda (RBNZ) suzdržati od podizanja kamatnih stopa u srijedu ili će slijediti primjer Banke rezervi Australije i još više pooštriti svoju politiku? Ovo je pitanje koje zaokuplja tržišta budući da je upravni odbor RBNZ-a bio jedan od prvih koji je podigao troškove zaduživanja kako bi se uhvatio u koštac s inflacijom potrošačkih cijena.

U Ujedinjenom Kraljevstvu izvješće o prosječnim primanjima pokazalo je da su, unatoč upozorenjima vlade Bank of England (BoE), plaće nastavile rasti, postigavši rekordnu stopu rasta u tri mjeseca do svibnja. Tržišni analitičari sugeriraju da će BoE možda morati još jednom povećati kamatne stope kako bi se izborila s inflacijom.

Kreator politike Europske središnje banke (ECB) Francois Villeroy de Galhau rekao je da "počinjemo imati dobre vijesti o inflaciji", predviđajući da će inflacija nastaviti padati i da će se vratiti na 2% do 2025. godine.

Odluka o kamatnoj stopi RBNZ-a

Banka rezervi Novog Zelanda svoju će odluku o kamatnim stopama objaviti u srijedu ujutro. Većina ekonomista sugerira da središnja banka Novog Zelanda neće dizati kamatne stope. Ekonomisti koje je anketirao Reuters 7. srpnja predviđaju da će RBNZ vjerojatno zadržati kamatne stope nepromijenjene na 5,50% nakon sastanka 12. srpnja i do kraja 2023., označavajući kraj svog 20-mjesečnog ciklusa povećanja, koji je već pogurao gospodarstvo u recesiju.

Kamatne stope su na najvišoj razini u 14 godina, dok je ukupna inflacija u svibnju iznosila 6,7% na godišnjoj razini, što je još uvijek više od cilja središnje banke od 1-3%. Čini se da se izvješće Kiwibank slaže s prognozama ankete Reutersa, napominjući da su nam "u izjavi iz svibnja dali kristalno jasan OCR zapis. Čini se da samo nekoliko komentatora vani to ne može shvatiti, ali to je samo ravna ravna linija to ide dobro u sljedeću godinu. To se neće promijeniti. Taj posljednji potez bio je signal da od sada pauziraju, a dio toga je činjenica da su ekonomski podaci ispod njihove vlastite prognoze... nema ničeg drugog da kažu osim 'čekamo, gledamo'.”

Prosječna zarada i stopa nezaposlenosti u Velikoj Britaniji

Izvješće Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) pokazalo je da su prosječne zarade (isključujući bonuse) u Ujedinjenom Kraljevstvu porasle za 7,3% u tri mjeseca do svibnja, na godišnjoj osnovi. Ovo je najbrža zabilježena stopa rasta. Međutim, stopa nezaposlenosti u zemlji porasla je na 4%, dok su ekonomisti predviđali da će ta brojka ostati nepromijenjena.

Budući da se čini da radnici još uvijek mogu uživati u velikim povišicama plaća, neki analitičari sugeriraju da bi Banka Engleske bila prisiljena nastaviti pooštravati svoju monetarnu politiku povećanjem troškova zaduživanja. Ekonomisti ING-a rekli su da je “prije nekoliko mjeseci izgledalo da je rast plaća u Velikoj Britaniji dosegnuo vrhunac. Sada radi najbržim tempom dosad i, ovisno o podacima o inflaciji sljedećeg tjedna, mogao bi gurnuti Bank of England na još jedno povećanje stope od 50 bp u kolovozu.”

CPI inflacija u Kini ostaje stabilna u lipnju

Indeks potrošačkih cijena u Kini ostao je nepromijenjen u lipnju, na godišnjoj razini, nakon što je u svibnju porastao za 0,2%. Ekonomisti su predviđali rast od 0,2 posto. Ekonomisti Barclaysa koje citira Reuters rekli su: "Mislimo da izazovnije okruženje deflacije i oštro usporavanje zamaha rasta podupiru naše mišljenje da je PBOC ušao u ciklus smanjenja stopa."

Peking je postavio cilj za prosječnu potrošačku inflaciju u 2023. od oko 3%. Cijene su porasle 2% na godišnjoj razini u 2022. Državni zavod za statistiku (NBS) također je otkrio da je indeks proizvođačkih cijena (PPI) pao deveti mjesec zaredom u lipnju, što je pad od 5,4% u odnosu na godinu ranije, što je najveći pad u zadnjih 7 godina.

