RBA drži stope na čekanju treći put zaredom

Rujan 05, 2023 17:00

Australska središnja banka (RBA) objavila je svoju odluku o zadržavanju kamatnih stopa na čekanju kao što su ekonomisti i očekivali. Budući da su tržišta SAD-a i Kanade u ponedjeljak bila zatvorena zbog praznika Praznika rada, sudionici na tržištu usredotočili su se na brojke usluga kineskog Caixin/S&P Global u kolovozu koje su usporile uslijed slabe potražnje.

Odluka RBA o kamatama

Rano ujutro RBA je treći put zaredom zadržala kamatne stope nepromijenjene. U priopćenju uprave RBA nakon sjednice stoji da je “Uprava ponovno odlučila zadržati kamatne stope na istom nivou ovaj mjesec. To će osigurati dodatno vrijeme za procjenu utjecaja povećanja kamatnih stopa do danas i ekonomske izglede. Inflacija u Australiji prošla je svoj vrhunac, a mjesečni CPI pokazatelj za srpanj pokazao je daljnji pad. No inflacija je još uvijek previsoka i tako će ostati još neko vrijeme. Središnja je prognoza da će inflacija CPI nastaviti padati i vratiti se unutar ciljnog raspona od 2-3 posto krajem 2025. godine.”

Komentirajući odluku RBA o kamatnim stopama, analitičari ANZ banke rekli su da "općenito, ne vidimo ništa u današnjoj odluci ili izjavi što bi nas odvratilo od našeg mišljenja da je RBA u produljenoj pauzi dok ispituje kako se 400bp monetarnog pooštravanja do danas ispire kroz Ekonomija."

Valja napomenuti da guvernera RBA, Philipa Lowea, 18. rujna treba zamijeniti njegova zamjenica Michele Bullock.

Izvješće o maloprodaji u eurozoni za srpanj

Eurostat će u srijedu ujutro objaviti svoje izvješće o maloprodaji za eurozonu za srpanj. Tržišni analitičari sugeriraju da se maloprodaja u eurobloku smanjila za 1,2% u drugom mjesecu ljeta, nastavljajući silaznu putanju.

Na mjesečnoj razini očekuju pad od 0,2%, nastavljajući silaznu spiralu zbog koje su se ekonomisti zapitali koliko su rastuće kamatne stope i povišena inflacija naštetili tržištu.

Analitičari Blackrocka sugeriraju da je Fed završio s povećanjem stopa

Blackrockov glavni investicijski direktor Rick Rieder rekao je da bi “Fed trebao biti gotov. Možete staviti svoje rame iza malo veće izloženosti kamatnim stopama nego što je to sigurno bio slučaj u posljednjih nekoliko mjeseci.”

Komentirajući američko NFP izvješće, Rieder je spomenuo da je "26 milijuna radnih mjesta ..." (otvorenih u SAD-u u protekle 3 godine ili tako nešto) " kao da dodate gospodarstvo veličine Australije ili Tajvana (uključujući svakog muškarca, ženu, i dijete)” i dodao da očekuje smanjenje pritiska na plaće.

Moody's snizio prognozu gospodarskog rasta Kine

Nije tajna da neki ekonomisti vjeruju da je kineski gospodarski rast doveden u pitanje jer se čini da vladine financijske mjere za poticanje gospodarstva nisu uspješne. Analitičari Moody'sa smanjili su svoju prognozu BDP-a za Kinu za 2024., ali su zadržali nepromijenjenu onu za 2023.

Izvješće Moody'sa navodi da se „Kina suočava sa 'znatnim izazovima rasta' koji proizlaze iz slabog poslovnog i potrošačkog povjerenja usred ekonomske i političke nesigurnosti, stalnih problema u sektoru nekretnina i starenja radnog stanovništva. Vjerujemo da nisko povjerenje potrošača koči potrošnju kućanstava, a ekonomska i politička neizvjesnost nastavit će opterećivati poslovne odluke.”

Zanima li vas trgovanje na vijestima? Saznajte kako ovaj pristup funkcionira uz naše besplatne webinare. Upoznajte i komunicirajte s stručnim trgovcima. Gledajte i učite iz sesija trgovanja uživo.

Besplatni webinari o trgovanju Uključite se u webinare uživo koje organiziraju naši stručnjaci za trgovanje, na engleskom jeziku REGISTRIRAJ SE BESPLATNO