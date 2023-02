Trgovanje zaradom Disney nakon izvješća u prvom kvartalu

Veljača 15, 2023 17:00

Disneyjevo najnovije izvješće o fiskalnoj zaradi za prvo tromjesečje bilo je prvo za izvršnog direktora Boba Igera koji se vratio. Sve su oči bile uprte u rezultate streaminga zabavnog diva dok se natječe s Apple TV-om, Netflixom i drugima na tom polju.

U nastavku saznajte više o najnovijim rezultatima Disneyeve zarade, što analitičari predviđaju za dionice i kako trgovati Disneyjevim dionicama.

Instrument: The Walt Disney Co. Simbol za Invest.MT5 račun: DIS Datum ideje: 15. veljače 2023. Vremensko Razdoblje: 1 - 6 mjeseci Polazna razina: 118,50 USD Ciljna razina: 177,00 USD Veličina pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Rizik: Visoki

* Invest.MT5 račun omogućuje vam kupnju stvarnih dionica i dionica s 15 najvećih svjetskih burzi.

Izvor: TradingView - Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata Svako trgovanje je visokorizično i možete izgubiti više nego što riskirate u trgovini. Nikada nemojte ulagati više nego što možete priuštiti izgubiti jer će neki obrti izgubiti, a neki će dobiti. Počnite s malim da biste razumjeli vlastite razine tolerancije rizika ili prvo vježbajte na demo računu kako biste izgradili svoje znanje prije ulaganja.

Izvješće o zaradi Disney Q1

Evo nekih ključnih naglasaka iz najnovijeg Disneyevog izvješća o zaradi za prvo tromjesečje :

Zarada po dionici od 99 centi po dionici u odnosu na očekivanih 78 centi po dionici

Prihod od 23,1 milijarde dolara u odnosu na očekivanih 23,37 milijardi dolara

Operativni gubitak od 1,05 milijardi dolara u odnosu na očekivanih 1,2 milijarde dolara

Prihodi porasli za 8% na 23,51 milijardu dolara u odnosu na 21,82 milijarde dolara prethodne godine

Prihod odjela za parkove, doživljaje i proizvode porastao za 21%

Ukupni broj pretplata na Disney+ 161,8 milijuna u odnosu na očekivanih 161,1 milijun

Odbor će potencijalno odobriti ponovno uspostavljanje dividende do kraja kalendarske godine

Disneyjevo posljednje izvješće o zaradi pokazalo je da je nadmašio očekivanja Wall Streeta u pogledu prihoda i zarade po dionici. Međutim, gubitak od oko 2,4 milijuna Disney+ pretplatnika je ono na što su se investitori najviše usredotočili.

Pretplatnici su kamen temeljac streaming kompanija i investitori ne vole vidjeti da manje ljudi koristi usluge tvrtke. Međutim, gubitak broja pretplatnika uglavnom je uzrokovan nedavnim povećanjem cijena u posljednjem tromjesečju.

Gubitak pretplatnika zapravo je bio manji od onoga što je očekivao Disney koji je predviđao gubitak od 3 milijuna. Bilo je to teško vrijeme za streaming tvrtke jer su oglasi presušili, potrošači smanjili troškove i sve više konkurencije ulazi u polje.

Zbog toga se Disney smatra raznolikijom dionicom. Još ima prihoda iz drugih područja. Njegov odjel za parkove, doživljaje i proizvode ostvario je prihod 21% veći u odnosu na prethodnu godinu, što je pomoglo u povećanju njegovih ukupnih prihoda.

Povratak izvršnog direktora Bob Iger također je najavio veliku reorganizaciju medijskog i zabavnog diva prema kojoj će tvrtka sada biti sastavljena od tri odjela: Disney Entertainment, ESPN i jedinica Parks, Experiences and Products.

S tisućama otpuštanja radnih mjesta za koje se očekuje da će uštedjeti 5,5 milijardi dolara troškova, također naglašava izazove s kojima se tvrtka suočava. Strahovi od potrošačke recesije doveli su do manjeg broja pretplatnika i mogli bi dovesti do nižih prihoda u tematskim parkovima.

Disney jako ovisi o zdravlju potrošačke ekonomije koja je suočena s izazovom zbog rastuće inflacije i kamatnih stopa. Praćenje makroekonomskog okruženja moglo bi biti korisno u sljedećih nekoliko kvartala jer će to vjerojatno utjecati na poslovanje Disneya.

Disneyjeva prognoza dionica - što kažu analitičari?

Prema analitičarima koje je anketirao TipRanks za Disneyjevu prognozu dionica u posljednja 3 mjeseca, trenutno postoji 19 ocjena kupnje, 3 zadržavanja i 0 ocjena prodaje dionica. Najviša razina cijene za Disneyjevu prognozu dionica je 177,00 USD s najnižom ciljnom cijenom od 107,00 USD.

Prosječna ciljana cijena za predviđanje dionica Disneyja je 129,15 USD.

Izvor: TipRanks , 15. veljače 2023

Primjer ideje trgovanja za cijenu dionice Disney

Primjer ideje za trgovanje za cijenu dionice Disneyja mogao bi biti sljedeći:

Kupite dionicu na pauzi iznad visoke zarade nakon 118,50 USD.

Ciljajte najvišu ciljanu cijenu analitičara od 177,00 USD.

Neka vaš rizik bude mali na najviše 5% vašeg ukupnog računa.

Vremenski okvir = 1 – 6 mjeseci

Ako kupite 10 Disneyjevih dionica: Ako se postigne cilj = 585,00 USD potencijalni profit (177,00 USD - 118,50 USD *10 dionica).



Imajte na umu da tržišta idu gore-dolje i malo je vjerojatno da će se cijena dionice kretati pravocrtno gore. Zapravo, čak bi mogao ići mnogo dalje prema dolje prije nego što poraste, posebno s obzirom na to koliko je Disneyjevo poslovanje osjetljivo na zdravlje američkog gospodarstva.

Budite sigurni da dobro upravljate rizikom i uvijek znate koliko biste potencijalno mogli izgubiti na trgovini i uključene rizike, kao i troškove.

S Admirals Invest.MT5 računom možete kupovati i prodavati američke dionice uz proviziju od 0,02 USD po dionici. To znači da bi kupnja 10 dionica Disneya rezultirala provizijom od 0,20 USD (0,02 USD * 10 dionica) za izvršenje transakcije po strani.

Postoji niska minimalna transakcijska naknada od 1 USD. Dakle, gornji primjer ideje trgovanja rezultirao bi provizijom od samo 1 USD sveukupno.

Kako kupiti dionice The Walt Disney Co. u 4 koraka

Uz Admirals možete kupiti dionice u više od 4300 kompanija, uključujući The Walt Disney Co., po konkurentnim uvjetima. Kako biste kupili dionice The Walt Disney Co., slijedite ova 4 koraka:

Otvorite Invest.MT5 račun kod Admirals da biste pristupili Kabinetu tradera .

Pritisnite 'Uloži' pored jednog od vaših živih ili demo računa da otvorite web platformu .

Potražite svoju dionicu na dnu prozora Praćenje Tržišta i povucite simbol na grafikon.

Upotrijebite značajku trgovanja jednim klikom ili kliknite desnom tipkom miša i otvorite opciju za trgovanje da biste unijeli veličinu svoje trgovine, zaustavi gubitak i uzmi dobit razine.

Izvor: Admirals MetaTrader 5 Web. Prošli učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata ili budućeg učinka.

