Kako trgovati JP Morganom nakon izvedbe u trećem kvartalu

Listopad 19, 2023 11:00

Sezona zarada u SAD-u započela je s JP Morganom. Ove su godine banke bile u središtu pozornosti zbog kolapsa banke Silicijske doline u prvom tromjesečju i neizvjesnosti oko kamatnih stopa i načina na koji će to utjecati na njihovu dobit.

Saznajte više o rezultatima JP Morgana u fiskalnom trećem tromjesečju i što analitičari predviđaju za dionice.

Instrument: JP Morgan Chase & Co. Simbol za Invest.MT5 račun: JPM Datum ideje: 16. listopada 2023. Vremensko Razdoblje: 1 - 6 mjeseci Polazna razina: 153,25 USD Ciljna razina: 215,00 USD Veličina pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Rizik: Visoki

* Invest.MT5 račun omogućuje vam kupnju stvarnih dionica i dionica s 15 najvećih svjetskih burzi.

Izvor: TradingView Svako trgovanje je visokorizično i možete izgubiti više nego što riskirate u trgovini. Nikada nemojte ulagati više nego što si možete priuštiti izgubiti jer će neke trgovine biti gubitne, a druge će biti dobitne. Počnite skromno da biste razumjeli vlastite razine tolerancije rizika ili prvo vježbajte na demo računu kako biste izgradili svoje znanje prije ulaganja.

Izvedba JP Morgan Q3 2023

Evo nekih ključnih naglasaka iz najnovijeg izvješća o zaradi u trećem fiskalnom tromjesečju za JP Morgan:

Zarada po dionici od 4,33 dolara

Prihod od 40,69 milijardi dolara u odnosu na 39,63 milijarde dolara

Dobit porasla za 35% na 13,15 milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu

Kreditna rezerviranja od 1,38 milijardi dolara manja su od 2,39 milijardi dolara

Dobit odjela za bankarstvo s građanima porasla je 36% na 5,9 milijardi USD

Dobit odjela korporativnog i investicijskog bankarstva pala je za 12% na 3,1 milijardu USD

Na prvi pogled, JP Morgan je nadmašio očekivanja analitičara i njihove vlastite prognoze s povećanjem prihoda, neto prihoda od kamata i zarade. Rezultati bolji od očekivanih uglavnom se pripisuju porastu kamatnih stopa i akviziciji First Republica. Kada kamatne stope rastu, banke mogu davati zajmove po višoj stopi što ponekad može povećati njihovu dobit.

Međutim, kako kamatne stope rastu, posuđivanje novca postaje skuplje, što može dovesti do usporavanja aktivnosti korporativnih spajanja i akvizicija. To je zato što mnoga spajanja uključuju posuđivanje novca kako bi se olakšala kupnja. To je istaknuto nižim prihodima i dobiti investicijske banke i poduzeća.

JP Morgan se također suprotstavio trendu iskoristivši povoljno okruženje stopa. Manje banke su doživjele pad neto prihoda od kamata zbog viših stopa. Međutim, u pozivu za zaradu, izvršni direktor Jamie Dimon i financijski direktor Jeremy Barnum naglasili su neizvjesnost oko pritiska američkih regulatora da banke povećaju razine kapitala na najmanje 100 milijardi dolara imovine, što bi za JP Morgan zahtijevalo dodatnih 50 milijardi dolara kapitala.

Neizvjesnost oko smjera budućih kamatnih stopa mogla bi početi opterećivati cijenu dionice JP Morgana. Još jedna briga je globalno makroekonomsko okruženje. Globalni događaji mogu snažno utjecati na financijske dionice. Stoga je praćenje tržišnog raspoloženja u vezi s globalnim makroekonomskim događajima važno jer to također može utjecati na cijene dionica povrh temeljnih podataka tvrtke.

Prognoza dionica JP Morgana - Što kažu analitičari?

Prema analitičarima koje je anketirao TipRanks za prognozu dionica JP Morgan u posljednja 3 mjeseca, trenutačno postoji 14 ocjena kupnje, 5 zadržavanja i 0 ocjena prodaje dionica. Najviša razina cijene za prognozu dionica JP Morgana je 215,00 USD s najnižom ciljnom cijenom od 150,00 USD.

Prosječna ciljna cijena za prognozu dionica JP Morgana je 171,05 USD.

Izvor: TipRanks , 16. listopada 2023

Primjer ideje trgovanja za cijenu dionice JP Morgan

Primjer ideje za trgovanje za cijenu dionice JP Morgana mogao bi biti sljedeći:

Kupite dionicu na probijanju iznad najvišeg nivoa nakon zarade od 153,25 USD kako biste omogućili volatilnost.

Cilj je malo ispod najviše ciljane cijene analitičara od 215,00 USD.

Neka vaš rizik bude mali na najviše 5% vašeg ukupnog računa.

Vremenski okvir = 1 – 6 mjeseci

Ako kupite 10 JP. Morgan dijeli: Ako se cilj postigne = 617,50 $ potencijalni profit [(215,00 $ - 153,25 $) * 10 dionica].



Imajte na umu da tržišta idu gore-dolje i malo je vjerojatno da će se cijena dionice kretati pravocrtno gore. Zapravo, može čak ići mnogo dalje prema dolje prije nego što poraste, posebno s obzirom na nesigurno okruženje kamatnih stopa i trenutne globalne makroekonomske događaje.

Svakako dobro upravljajte rizikom i uvijek znajte koliko biste potencijalno mogli izgubiti na trgovini i uključene rizike, kao i troškove.

S Admirals Invest.MT5 računom možete kupovati i prodavati američke dionice uz proviziju od 0,02 USD po dionici. To znači da bi kupnja 10 dionica JP Morgana rezultirala provizijom od 0,20 USD (0,02 USD * 10 dionica) za izvršenje transakcije po strani.

Postoji niska minimalna transakcijska naknada od 1 USD. Dakle, gornji primjer ideje trgovanja rezultirao bi provizijom od samo 1 USD sveukupno!

Kako kupiti dionice JP Morgan Chase & Co. u 4 koraka

Uz Admirals možete kupiti dionice u više od 4300 kompanija, uključujući JP Morgan Chase & Co., po konkurentnim uvjetima. Kako biste kupili dionice JP Morgan Chase & Co., slijedite ova 4 koraka:

Otvorite Invest.MT5 račun kod Admirals da biste pristupili Dashboard-u .

Pritisnite 'Uloži' pored jednog od vaših živih ili demo računa da otvorite web platformu .

Potražite svoju dionicu na dnu prozora Praćenje Tržišta i povucite simbol na grafikon.

Upotrijebite značajku trgovanja jednim klikom ili kliknite desnom tipkom miša i otvorite opciju za trgovanje da biste unijeli veličinu svoje trgovine, zaustavi gubitak i uzmi dobit razine.

Izvor: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan. Mjesečno. Datum: od siječnja 2016. do listopada 2023., snimljeno 16. listopada 2023. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata ili buduće izvedbe.

