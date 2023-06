Kako trgovati učinkom Adobe nakon Q2

Lipanj 21, 2023 16:00

Adobe je multinacionalna softverska tvrtka čiji proizvodi uključuju Adobe Acrobat, Experience Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator i mnoge druge uključujući i novi AI Sensei.

Ova tehnološka tvrtka upravo je objavila svoju zaradu u drugom fiskalnom tromjesečju 2023. U nastavku saznajte više o Adobeovoj izvedbi i predviđanjima analitičara za dionice.

Instrument: Adobe Inc Simbol za Invest.MT5 račun: ADBE Datum ideje: 20. lipnja 2023. Vremensko Razdoblje: 1 - 6 mjeseci Polazna razina: 520,00 USD Ciljna razina: 600,00 USD Veličina pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Rizik: Visoki

* Invest.MT5 račun omogućuje vam kupnju stvarnih dionica i dionica s 15 najvećih svjetskih burzi.

Izvor: TradingView Svako trgovanje je visokorizično i možete izgubiti više nego što riskirate u trgovini. Nikada nemojte ulagati više nego što možete priuštiti izgubiti jer će neki obrti izgubiti, a neki će dobiti. Počnite s malim da biste razumjeli vlastite razine tolerancije rizika ili prvo vježbajte na demo računu kako biste izgradili svoje znanje prije ulaganja.

Izvedba Adobe Fiskalnog Q2 2023

Evo nekih ključnih naglasaka iz najnovijeg izvješća o zaradi u drugom fiskalnom tromjesečju tvrtke Adobe:

Zarada po dionici porasla je s 2,49 USD na 2,82 USD

Tromjesečni prihod od 1,3 milijarde dolara u odnosu na 1,18 milijardi dolara u isto vrijeme prošle godine

Prihodi su porasli 10% na godišnjoj razini na 4,82 milijarde dolara, očekivanih 4,78 milijardi dolara

Prihodi od digitalnih medija veći su za 10% iz godine u godinu

Prihod od digitalnog iskustva (uključujući Experience Cloud) porastao je za 12% iz godine u godinu

Povećane smjernice za cijelu godinu

Adobeova zarada u drugom tromjesečju 2023. nadmašila je većinu vlastitih očekivanja s većim prihodom i zaradom po dionici. To je dovelo do toga da je upravljački tim povećao svoje godišnje smjernice za pad prihoda između 19,25 i 19,35 milijardi dolara do kraja godine – analitičari su predviđali 19,30 milijardi dolara.

Velik dio Adobeovog poziva za zaradu bio je usredotočen na njegove proizvode umjetne inteligencije na kojima se gradio u posljednjim kvartalima. Odlučila je naplaćivati svojim komercijalnim korisnicima svoj softver Firefly koji može pretvoriti tekst u 3-D slike, audio, video i ilustracije. Njegov AI umjetnički generator doživio je aktivnost 80 puta veću nego što je Adobe očekivao.

Međutim, jedna nejasnoća oko Adobe dionica i drugih tehnoloških dionica je politika Federalnih rezervi o kamatnim stopama. Na svom posljednjem sastanku, Fed je zadržao kamatne stope na čekanju, ali je izjavio da ih očekuje još više tijekom godine.

Više kamatne stope mogu utjecati na cijene dionica jer viši troškovi posudbe mogu smanjiti dobit. Slom burze 2022. uvelike je izazvan središnjim bankama koje su prvi put od pandemije počele povećavati kamatne stope.

Stoga će praćenje makroekonomskih podataka također biti važno za analizu izgleda cijene dionice Adobea.

Adobe Stock prognoza - što kažu analitičari?

Prema analitičarima koje je anketirao TipRanks za prognozu dionica Adobea u posljednja 3 mjeseca, dionice trenutno imaju 15 ocjena kupnje, 13 zadržavanja i 0 ocjena prodaje. Najviša razina cijene za predviđanje Adobe dionica je 600,00 USD s najnižom ciljnom cijenom od 450,00 USD.

Prosječna ciljna cijena za prognozu Adobe dionica je 541,52 USD.

Izvor: TipRanks , 20. lipnja 2023

Primjer ideje trgovanja za cijenu dionice Adobe

Primjer ideje za trgovanje za cijenu dionice Adobea mogao bi biti sljedeći:

Kupite dionicu na pauzi iznad najviše razine zarade od 520,00 USD kako biste omogućili volatilnost.

Cilj je malo ispod najviše ciljane cijene analitičara od 600,00 USD.

Neka vaš rizik bude mali na najviše 5% vašeg ukupnog računa.

Vremenski okvir = 1 – 6 mjeseci

Ako kupite 10 Adobe dionica: Ako se postigne cilj = 800,00 USD potencijalni profit [(600,00 USD - 520 000 USD) * 10 dionica].



Imajte na umu da tržišta idu gore-dolje i malo je vjerojatno da će se cijena dionice kretati pravocrtno gore. Zapravo, možda će čak pasti još mnogo dalje prije nego što poraste, posebno s obzirom na to u kakvom su stanju dionice tehnologije trenutno.

Budite sigurni da dobro upravljate rizikom i uvijek znate koliko biste potencijalno mogli izgubiti na trgovini i uključene rizike, kao i troškove.

S Admirals Invest.MT5 računom možete kupovati i prodavati američke dionice uz proviziju od 0,02 USD po dionici. To znači da bi kupnja 10 dionica Adobea rezultirala provizijom od 0,20 USD (0,02 USD * 10 dionica) za izvršenje transakcije po strani.

Postoji niska minimalna transakcijska naknada od 1 USD. Dakle, gornji primjer ideje trgovanja rezultirao bi provizijom od samo 1 USD sveukupno!

Kako kupiti dionice Adobe Inc u 4 koraka

Uz Admirals možete kupiti dionice u više od 4300 kompanija, uključujući Adobe Inc, po konkurentnim uvjetima. Kako biste kupili dionice Adobe Inc, slijedite ova 4 koraka:

Otvorite Invest.MT5 račun kod Admirals da biste pristupili Dashboard-u .

Pritisnite 'Uloži' pored jednog od vaših živih ili demo računa da otvorite web platformu .

Potražite svoju dionicu na dnu prozora Praćenje Tržišta i povucite simbol na grafikon.

Upotrijebite značajku trgovanja jednim klikom ili kliknite desnom tipkom miša i otvorite opciju za trgovanje da biste unijeli veličinu svoje trgovine, zaustavi gubitak i uzmi dobit razine.

Izvor: Admirals MetaTrader 5. Adobe. Mjesečno. Datum: 1. listopada 1998. do 19. lipnja 2023., snimljeno 19. lipnja 2023. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata ili buduće izvedbe.

Kliknite na banner u nastavku da trgujete Adobe dionicama danas! ▼▼▼

Vidite li da se cijena dionica Adobe Inc kreće drugačije?

Zapamtite da se sve analitičke i trgovačke ideje temelje na osobnom stavu i iskustvu autora.

Ako vjerujete da postoji veća šansa da će se cijena dionice Adobe Inc pomaknuti niže, tada također možete trgovati kratko s CFD (Ugovori za razliku) računima za trgovanje.

Račun Trade.MT5 i Trade.MT4 omogućuje vam da nagađate o smjeru cijena dionica i dionica koristeći CFD-ove.

To znači da možete trgovati dugo i kratko kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada cijena dionica. Saznajte više o CFD-ovima u ovom članku Kako trgovati CFD-ovima