Les Rapports sur l'Inflation des États-Unis et de la Chine sont au Centre de l'Attention

Janvier 10, 2024 12:09

Les rapports sur l'inflation aux États-Unis et en Chine, respectivement jeudi et vendredi, sont les ensembles de données sur lesquels les économistes se concentreront probablement pour le reste de la semaine. Les deux économies ont eu du mal alors que des chiffres d'inflation élevés et des politiques économiques restrictives ont affecté les budgets des consommateurs.

Par ailleurs, la Banque mondiale a averti que l'économie mondiale devrait croître à son rythme le plus lent (2,4%) depuis la pandémie. Le chef économiste de la Banque mondiale, Intermit Gill, a déclaré que les taux d'intérêt élevés et les conflits dans diverses régions ont joué un rôle significatif. Cependant, il a également noté que "à la fin de 2024, nous prévoyons que toutes les économies avancées auront un revenu par habitant plus élevé qu'avant la COVID."

Rapport sur l'IPC aux États-Unis en décembre 2023

Les économistes devraient examiner les données sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre, car le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) devrait publier son enquête mensuelle.

Les analystes prévoient une hausse de l'inflation de l'IPC aux États-Unis à 0,2%, sur une base annualisée, le dernier mois de 2023, tandis que l'inflation de base de l'IPC devrait s'établir à 3,8%, en baisse par rapport au chiffre de 4% de novembre.

Un rapport d'ING indique : "On s'attend à ce que l'inflation de base passe en dessous de 4,0% (consensus et prévision d'ING sont de 3,8%), mais les minutes du FOMC de décembre ont montré qu'il y avait une vision optimiste répandue sur la trajectoire de désinflation et cela ne devrait pas changer radicalement le tableau. Notre prévision reste une première baisse des taux en mai et un démantèlement progressif des paris de baisse des taux de mars."

Rapport sur l'IPC en Chine en décembre 2023

Le vendredi sera le jour d'une importante publication de données sur l'inflation en provenance de Chine, car le Bureau national des statistiques (NBS) éclairera la situation économique du pays.

Les analystes du marché suggèrent que l'inflation de l'IPC en décembre sera probablement encore plus basse que le chiffre de –0,5% enregistré en novembre, car les coûts de l'énergie étaient plus bas. Les analystes de Nomura ont suggéré qu'une baisse des taux d'emprunt par la Banque populaire de Chine (PBoC) pourrait être une possibilité lors de la réunion du 21 janvier.

Croissance de la zone euro et baisses de taux d'intérêt

En Europe, le vice-président de la BCE, Luis De Guindos, a déclaré que "le rythme rapide de désinflation que nous avons observé en 2023 devrait ralentir cette année." De Guindos a noté que "les données entrantes indiquent que l'avenir reste incertain, les perspectives penchent vers le bas", ajoutant que "les indicateurs avancés pointent vers une contraction économique en décembre également, confirmant la possibilité d'une récession technique au second semestre de 2023 et des perspectives faibles à court terme."

Le gouverneur de la Banque de France (BoF) et membre du comité de politique monétaire de la BCE, François Villeroy de Galhau, a déclaré que la banque centrale de la zone euro réduirait les taux cette année tant que les fondamentaux sous-jacents ne réservent pas de surprises. Villeroy a noté que la BCE ne procéderait pas à une réduction des taux tant qu'elle ne serait pas assurée que l'inflation tourne autour de 2%.

Baisse de l'inflation en Australie en novembre

En Australie, l'IPC a diminué en novembre à un niveau proche de son plus bas en deux ans, les analystes suggérant que d'autres hausses de taux d'intérêt ne seraient pas nécessaires, car la politique monétaire serrée de la Reserve Bank of Australia (RBA) semble donner des résultats positifs. Encore plus impressionnant a été le chiffre de l'IPC de base qui est passé de 5,3% en octobre à 4,6%.

