Powell, Fed : L'Inflation Chute, de Nouvelles Hausses de Taux sont Probables

Février 08, 2023 21:25

Les marchés boursiers américains se sont redressés mardi après le discours prononcé par le président de la Réserve Fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, devant l'Economic Club de Washington. Dans le reste de l'actualité, la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine a atteint un niveau record en 2022, alors même que leurs relations diplomatiques se sont détériorées. Au Royaume-Uni, l'indice boursier FTSE 100 se rapproche de son record de vendredi dernier, alors que l'espoir grandit quant à la possibilité pour l'économie du pays d'éviter une récession.

Powell : La désinflation et les hausses de taux devraient se poursuivre

Dans ses propos, Jerome Powell a déclaré que l'inflation avait commencé à baisser mais a souligné que ce processus serait long. Powell a noté que "le processus de désinflation, qui consiste à faire baisser l'inflation, a commencé et il a commencé dans le secteur des biens, qui représente environ un quart de notre économie. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce sont les toutes premières étapes".

Commentant les taux d'intérêt, le président de la Fed a déclaré que si l'inflation est plus élevée que ce que prévoit la banque centrale, de nouvelles hausses de taux devraient être discutées. "La réalité est que nous allons réagir aux données. Donc, si nous continuons à obtenir, par exemple, des rapports solides sur le marché du travail ou des rapports d'inflation plus élevés, il se pourrait bien que nous devions faire plus et augmenter les taux plus que ce qui est prévu", a noté M. Powell.

L'indice du dollar américain (DXY) a perdu du terrain (-0,29%) à la suite des commentaires de Powell.

L'inflation chinoise devrait s'accélérer en janvier

Le National Bureau of Statistics (NBS) publiera son rapport sur l'inflation pour le mois de janvier 2023. Les économistes prévoient que l'inflation s'est accélérée à 2,1% en janvier sur une base annuelle. Les autorités chinoises visent à rapprocher l'inflation de l'objectif de 3%. L'inflation a progressé de 2% en glissement annuel en 2022, selon les rapports statistiques présentés par le NBS.

Le gouvernement chinois a radicalement changé sa position à l'égard du Covid-19 en retirant la plupart des mesures restrictives. La directrice du Fonds Monétaire International (FMI), Kristina Georgieva, a noté que le retour de la Chine pourrait être le facteur le plus important lié à la croissance économique mondiale en 2023. En janvier, Mme Georgieva avait exprimé son inquiétude en déclarant : "Et si la bonne nouvelle d'une croissance plus rapide de la Chine se traduisait par une hausse des prix du pétrole et du gaz, ce qui exercerait une pression sur l'inflation ?".

Les analystes de Bloomberg tablent sur une augmentation du PIB de la Chine de 5,8% en 2023. En 2022, l'économie chinoise a connu une croissance de 3,0%.

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni au T4 2022 : Récession ou pas ?

Le jeudi 9 février, le rapport préliminaire concernant le PIB du Royaume-Uni pour le quatrième trimestre de 2022 donnera aux investisseurs et aux traders l'occasion de se pencher sur la situation économique du pays. Le rapport de l'Office for National Statistics (ONS) devrait montrer une croissance du PIB d'environ 0,4% sur une base annuelle.

Toutefois, il convient de noter que l'économie britannique s'est contractée de 0,3% au cours du trimestre juillet-septembre. Les économistes soulignent qu'une contraction supplémentaire au quatrième trimestre 2022 signifierait que l'économie du pays est entrée dans une période de récession.

La Banque d'Angleterre (BoE) a signalé qu'elle envisageait de mettre en pause son cycle de resserrement monétaire, certains responsables politiques exprimant leurs inquiétudes quant au calendrier et à la manière dont une telle décision pourrait nuire à l'économie. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a laissé entendre que l'inflation chutera plus rapidement au cours du second semestre de 2023. Les messages contradictoires ont affaibli la livre sterling qui a atteint son plus bas niveau sur un mois par rapport au dollar américain en début de semaine.

NIESR : le Royaume-Uni évitera probablement la récession

Selon un rapport du National Institute of Economic and Social Research (NIESR), le Royaume-Uni évitera probablement la récession. Les économistes du groupe de réflexion économique britannique ont toutefois déclaré que les prix élevés toucheraient un ménage sur sept. Le NIESR prévoit que l'économie ne progressera que de 0,2% en 2023, et de 1% en 2024.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.