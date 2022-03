Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur les Emplois Non Agricoles (NFPs) aux États-Unis

Mars 28, 2022 21:43

Alors que la plupart des annonces économiques à fort impact du mois de mars sont désormais passées, tous les regards se tournent vers le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, vendredi. Le dollar américain a été mitigé ces dernières semaines, les opérateurs se concentrant plutôt sur les actions et sur le désengagement des valeurs refuges telles que le yen japonais.

Cependant, cette semaine devrait être consacrée au dollar US et aux marchés boursiers américains avec le rapport sur l'évolution de l'emploi dans le secteur non agricole ADP mercredi, les demandes d'allocations chômage jeudi, les NFPs et la publication du PMI manufacturier vendredi.

Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals.

Emplois non agricoles aux États-Unis

Le vendredi 1er avril à 14h30, le Bureau of Labor Statistics publiera les derniers chiffres sur les salaires horaires moyens, l'évolution de l'emploi dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Il s'agit d'annonces économiques clés qui influencent la décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt et de politique monétaire.

La santé de l'économie américaine peut également être un signe de la santé de l'économie mondiale. La Fed a récemment surpris les analystes en déclarant qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire" pour ralentir l'inflation. Sept hausses et demi de taux d'intérêt d'un quart de point sont désormais prévues, les taux d'intérêt américains devant atteindre 2,25% d'ici la fin de l'année.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Période : du 1 avril 2005 au 27 mars 2022, consultée le 27 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus illustre le range de long terme qui s'est développée entre les deux lignes horizontales noires qui représentent les niveaux de résistance et de support horizontaux.

La hausse des prix enregistrée depuis le bas du range met en évidence la force récente du dollar américain depuis le milieu de l'année dernière. Bien que l'USD ait été mitigé la semaine dernière, il est clair que la tendance à long terme reste haussière.

Les traders peuvent s'attendre à ce que le dollar américain revienne vers le haut de son range, autour de 103,00 $. Les traders peuvent tirer parti de la force potentielle du dollar américain en vendant à découvert des paires de devises telles que l'EURUSD ou la GBPUSD, entre autres.

Actions et Indices Boursiers

La volatilité des indices boursiers mondiaux a été beaucoup plus réduite la semaine dernière que les semaines précédentes. Les indices européens ont été les plus malmenés, avec de légers reculs pour les indices DAX 40 et CAC 40. Toutefois, les indices américains ont été les plus performants, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ayant terminé la semaine dans le vert.

Le rebond a été impressionnant au cours des dernières semaines, mais le véritable défi consiste maintenant à déterminer combien d'acheteurs il reste sur le marché. Les traders peuvent envisager que les indices américains retrouvent leur chemin vers de nouveaux sommets historiques.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 10 septembre 2020 au 27 mars 2022, consultée le 27 mars 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

Le sell-off de l'indice boursier S&P 500 au cours des derniers mois semble s'être arrêtée à la mi-mars, après que le prix ait réalisé un double-bottom. Il s'agit d'une figure de prix qui met en avant l'échec du prix à atteindre de nouveaux plus bas, traduisant l'épuisement des vendeurs.

Depuis lors, les acheteurs ont pris le contrôle et le prix s'échange au-dessus des principales moyennes mobiles à long terme. Si la dynamique se poursuit, de nouveaux records pourraient être en ligne de mire si les prix parviennent à franchir des obstacles tels que le prochain sommet majeur au niveau des 4 591,00.

