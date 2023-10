Trading pour les Débutants – Naviguer sur les Marchés du Pétrole en Période d'Incertitude

Octobre 27, 2023 20:59

Malgré la transition mondiale vers des énergies plus propres, la vérité est que le pétrole brut joue toujours un rôle énorme dans nos vies. Il est omniprésent dans l'économie mondiale et constitue un facteur clé dans la production et la distribution de la grande majorité des biens et services dans le monde.

Par conséquent, les variations des prix du pétrole ont souvent des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Cela a été particulièrement flagrant au cours des deux dernières années, où les prix élevés du pétrole ont joué un rôle important dans l'augmentation de l'inflation dans le monde. Comprendre le marché pétrolier n'est donc pas seulement important pour les traders, mais peut également aider les observateurs à comprendre ce qui se passe dans l'économie au sens large.

Qu'est-ce qui Détermine les Prix du Pétrole ?

Comme pour toute matière première, le prix du pétrole est dicté par les niveaux de l'offre et de la demande sur le marché mondial. Toutefois, en réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées que cela.

Plutôt que d'être déterminés uniquement par les niveaux réels de l'offre et de la demande à un moment donné, les prix du pétrole sont souvent déterminés par la spéculation sur ce qui pourrait arriver à l'offre et à la demande. Cela signifie que les mouvements de prix précèdent souvent les événements réels.

Toutes les matières premières sont sensibles aux événements géopolitiques, mais c'est particulièrement vrai pour le pétrole. Comme nous l'avons trop bien vu ces deux dernières années, le prix du pétrole peut se comporter de manière assez erratique lorsque des tensions géopolitiques se manifestent, en particulier lorsque des pays producteurs de pétrole sont impliqués.

Outre les événements géopolitiques, les prix du pétrole peuvent réagir à l'évolution de la santé économique. Les économies en croissance ont tendance à consommer davantage de pétrole que celles qui stagnent ou se contractent, ce qui signifie qu'en période de boom économique, la demande de pétrole augmente. En revanche, en période de ralentissement économique, les perspectives pétrolières suivent souvent la même tendance.

Les Facteurs qui Influencent Actuellement les Prix du Pétrole

Qu'est-ce qui fait bouger les prix du pétrole en ce moment ? Dans les paragraphes suivants, nous allons examiner les facteurs que les traders de pétrole doivent garder à l'esprit lorsqu'ils évoluent sur le marché dans le climat actuel.

Tensions au Moyen-Orient

En février 2022, nous avons vu ce qu'il advient des prix du pétrole lorsqu'un conflit survient dans un pays producteur de pétrole. Moins de deux semaines après l'invasion de son voisin par la Russie, l'un des principaux producteurs de pétrole, le prix du Brent a bondi de plus de 30%.

Malheureusement, au début de ce mois, nous avons assisté à une répétition de ce sinistre phénomène, cette fois au Moyen-Orient.

À la réouverture des marchés, la semaine suivant l'attaque du Hamas contre Israël, les prix du Brent ont grimpé de plus de 4% en une seule journée. Dans les dix jours qui ont suivi, les prix ont encore progressé de 5%. Ces hausses ont été provoquées par la crainte d'un conflit imminent qui s'étendrait aux pays voisins d'une région qui fournit une grande partie du pétrole mondial.

Toutefois, une série de manœuvres diplomatiques et le report de l'invasion israélienne prévue semblent avoir apaisé les craintes de contagion dans la région. Toutefois, la situation est loin d'être résolue et il convient de rester vigilant.

Perspectives Économiques Faibles

La corrélation entre les prix du pétrole et la santé économique est assez facile à comprendre. Lorsque l'économie mondiale est en croissance, la demande de pétrole a tendance à augmenter. Bien entendu, l'inverse est également vrai, et c'est l'un des facteurs qui a pesé sur les prix du pétrole au cours des derniers mois.

Tout d'abord, la Chine, qui est le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, a produit une série de données économiques décevantes depuis la réouverture de son économie à la suite de la pandémie de Covid. En conséquence, la croissance économique chinoise devrait ralentir considérablement cette année, et encore plus l'année prochaine.

Plus récemment, en début de semaine, les marchés pétroliers ont été ébranlés par la faiblesse des données sur l'activité des entreprises dans la zone euro et au Royaume-Uni. La plus grande économie du bloc, l'Allemagne, est déjà en récession, et ces dernières données ont suscité des craintes que le bloc plus large, une source clé de la demande de pétrole, puisse également entrer en récession.

Taux d'Intérêt plus Élevés

Alors que les banques centrales semblent approcher de la fin de leur cycle de hausse des taux, on s'attend à ce que les taux restent élevés plus longtemps. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre la hausse des taux d'intérêt et le pétrole, elle peut indirectement exercer une pression à la baisse sur les prix du pétrole.

Afin d'endiguer une inflation élevée, les banques centrales du monde entier ont relevé leurs taux d'intérêt. Cependant, outre le fait qu'ils freinent l'inflation, les taux d'intérêt élevés peuvent étouffer la croissance économique, ce qui, à son tour, peut entraîner une baisse de la demande de pétrole.

Trading du Pétrole - Comprendre le Climat Actuel

Comme pour tout autre actif, il est important d'être conscient des risques liés au trading du pétrole et de mettre en place un plan de gestion des risques soigneusement étudié. Les prix des matières premières ont tendance à être particulièrement volatils, ce qui peut accroître considérablement les risques liés au trading.

Il est également important de comprendre le climat actuel et d'être au courant des événements géopolitiques et des annonces économiques qui pourraient avoir un impact sur les prix du pétrole. L'utilisation d'un calendrier économique, qui vous permet de suivre les mises à jour économiques importantes, est un bon moyen de rester au courant de ces dernières.

