L'IPC Britannique Recule Davantage que Prévu en Juin

Juillet 19, 2023 14:20

Le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni, qui montre une baisse des chiffres de l'IPC au début de l'été, a fait les gros titres de la presse financière dans la mesure où les probabilités de voir la BoE relever son taux de 50 points de base en août sont tombées à 42%, contre 59% plus tôt dans la semaine.

Le rapport sur l'IPC national au Japon et les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni seront parmi les actualités les plus importantes pour le reste de la semaine.

L'inflation britannique s'affaiblit en juin

Le rapport sur l'inflation britannique publié plus tôt dans la matinée a surpris les économistes, le chiffre de l'inflation globale atteignant 7,9% sur une base annuelle en juin, soit moins que les 8,2% anticipés. Les données de l'Office for National Statistics (ONS) ont montré que l'inflation a progressé de 0,1% d'un mois sur l'autre, ce qui est une fois de plus inférieur aux 0,4% attendus par les analystes de marché. Les économistes de l'ONS ont déclaré que la baisse du coût du carburant avait fait baisser les chiffres de l'inflation. La livre sterling a chuté de 0,6% par rapport au dollar américain juste après la publication du rapport.

L'inflation néo-zélandaise baisse au T2 2023

Selon un rapport de Statistics New Zealand, l'inflation au deuxième trimestre de l'année s'est établie à 6,0% sur une base annuelle, alors que les économistes s'attendaient à un chiffre de 5,9%. Toutefois, l'inflation globale est nettement inférieure au chiffre de 6,7% enregistré au premier trimestre 2023. Commentant le rapport, les analystes de la banque ANZ ont déclaré que "nous maintenons notre prévision selon laquelle la RBNZ n'a pas encore fini d'augmenter ses taux, avec une augmentation de 25 points de base prévue pour novembre".

IPC national japonais pour juin 2023

Jeudi soir, le Japanese Statistics Bureau publiera le rapport sur l'IPC national de juin. Les économistes tablent sur un IPC national de 3,5% en glissement annuel, soit 0,3% de plus qu'en mai.

Le directeur de la BoJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la Banque du Japon maintenait patiemment une politique monétaire d'assouplissement. M. Ueda a laissé entendre que "si notre hypothèse sur la nécessité d'atteindre durablement l'objectif de 2% ne change pas, notre discours sur la politique monétaire ne changera pas". Les propos du gouverneur de la BoJ n'ont pas signalé de changement à venir dans le contrôle de la courbe des taux (YCC), ce qui a fait chuter le yen japonais.

Rapport sur les ventes au détail au Royaume-Uni, juin 2023

L'Office for National Statistics (ONS) publiera vendredi le rapport sur les ventes au détail de juin au Royaume-Uni. Les analystes de marché estiment que les ventes au détail ont progressé de 0,2% d'un mois sur l'autre, soit un peu moins que le chiffre de mai. Sur une base annuelle, les analystes s'attendent à ce que les ventes au détail aient baissé de 1,5%. Ces dernières sont généralement un indicateur fiable de la manière dont les consommateurs réagissent aux changements de politique monétaire d'une banque centrale, tels que ceux mis en œuvre par la Banque d'Angleterre (BoE).

Selon le BRC-KPMG Retail Sales Monitor, les ventes au détail ont augmenté de 4,9% sur une base annuelle. Commentant le rapport du British Retail Consortium (BRC) publié le 12 juillet, les analystes ont déclaré que "mis à part un sursaut en mai, la croissance des ventes au détail est restée stable à environ 5% chaque mois au cours du premier semestre de cette année. Toutefois, cette croissance s'inscrit dans un contexte de niveaux d'inflation beaucoup plus élevés, ce qui se traduit par une réduction des marges et de la rentabilité pour les opérateurs de l'ensemble du secteur".

