Comment Trader Google sur Fond de Revenus Publicitaires Robustes

Août 24, 2022 19:31

Google, l'une des marques les plus connues au monde, occupe une place importante dans nombre de nos vies quotidiennes. Le mois dernier, le géant de la technologie a fractionné ses actions à raison de 20 pour 1 et, peu après, a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Malgré ces résultats décevants, l'optimisme était de mise et, par conséquent, le cours de l'action Google a bien réagi lors des séances suivantes. Sur l'année, le titre reste en baisse de plus de 20%. Mais à quoi ressemble l'avenir ?

Action : Alphabet Inc. (Class A) Symbole sur le compte Invest.MT5 : GOOG Date du trade potentiel : 24 août 2022 Horizon de temps : 6 - 12 mois Niveau d'Entrée : 120 USD Niveau de Take Profit : 142 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Pourquoi Acheter des Actions Google ?

Investir en bourse est toujours risqué, mais à l'aube d'une récession potentielle, cette affirmation est encore plus vraie que d'habitude. En ces temps incertains, les investisseurs se tournent généralement vers les actions des secteurs défensifs, qui sont historiquement plus résistants aux ralentissements économiques.

En général, les valeurs technologiques sont exclues de ces conversations. Cependant, il est possible de justifier que certaines valeurs technologiques sont devenues si importantes, si prospères, si bien implantées sur leurs marchés respectifs, qu'elles ont gagné le droit d'être impliquées dans la discussion.

En effet, une poignée de grandes valeurs technologiques présente un mélange unique de caractéristiques défensives et offensives, ce qui en fait des candidats potentiels pour sortir relativement indemnes d'une récession et récolter ensuite les fruits d'une expansion économique de l'autre côté.

Alphabet, la société mère de Google, est l'une de ces actions qui mérite d'être prise en considération.

Google détient un quasi-monopole sur le marché mondial des moteurs de recherche, sur lequel il détient une part de marché de plus de 90%. Cette domination confère à Google un pouvoir de fixation des prix considérable en termes de publicité, grâce à laquelle il génère la grande majorité de ses revenus.

Il est vrai qu'en période de ralentissement économique, les budgets publicitaires diminuent inévitablement. Mais dans les derniers résultats trimestriels d'Alphabet, les recettes publicitaires ont progressé de 11,6% par rapport à l'année précédente, alors même que nombre de ses concurrents ont connu des difficultés dans ce domaine. Cela montre peut-être que les moteurs de recherche sont l'un des emplacements les plus efficaces pour faire de la publicité et qu'ils pourraient donc être l'un des derniers segments de dépenses à être réduit dans un budget publicitaire.

La force de l'activité publicitaire de Google, en plus de protéger potentiellement l'entreprise en cas de récession, devrait lui permettre d'exceller en cas d'expansion économique, lorsque les budgets publicitaires augmentent à nouveau.

Une autre case qu'Alphabet coche pour les investisseurs est son bilan financier sain. Dans ses derniers résultats, le géant de la technologie disposait de liquidités, d'équivalents de liquidités et de titres négociables d'une valeur de près de 125 milliards de dollars - plus qu'assez pour l'aider à surmonter tout ralentissement économique qui pourrait se matérialiser à l'avenir.

Il y a assurément de nombreuses raisons d'apprécier l'action Google. Cependant, il est difficile de prévoir exactement comment les actions individuelles réagiront à l'incertitude économique et toute personne envisageant d'acheter des actions Google doit s'attendre à une certaine volatilité dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur les perspectives d'investissement dans Google, vous pouvez consulter notre article : "Acheter des actions Google en 2022 ? ➧ Découvrez comment le faire et pourquoi".

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Google ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Google au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 30 notes d'achat, 2 notes de maintien et 0 note de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision du cours de l'action Google est de 186 USD, et l'objectif le plus bas de 113 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Google est de 142,84 USD, ce qui représente une hausse d'environ 25% par rapport aux niveaux actuels, au moment de la rédaction.

Source : TipRanks - 23 août 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Google

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Google :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 120 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser légèrement en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes à 142 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 6 à 12 mois.

Pour 10 actions Google achetées : Si l'objectif est atteint = 220 USD de profit (142 USD – 120 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout compte tenu du niveau d'incertitude et de volatilité des marchés boursiers mondiaux.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Google en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de Google et de plus de 4 300 autres sociétés cotées en bourse !

Source : MetaTrader WebTrader Admirals – Alphabet Inc, graphique D1 – Période : du 16 décembre 2021 au 23 août 2022, consultée le 23 août 2022 – Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que l'action Google est plus susceptible de baisser, vous pouvez également la vendre à découvert en utilisant des CFDs (Contrats pour la Différence). Les comptes Trade.MT5 et Trade.MT4 d'Admirals vous permettent tous deux de spéculer sur l'orientation du prix d'une grande variété d'actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

