Focus sur la Décision de la BoC sur les Taux d'Intérêt et les Données du PIB Américain

Janvier 25, 2023 21:14

La décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BoC) se trouvera au centre de l'attention plus tard dans la journée, tandis que les investisseurs et les traders attendent avec impatience le rapport préliminaire sur le PIB américain du quatrième trimestre 2022, qui doit être publié demain.

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) a annoncé que l'inflation a atteint un niveau record de 32 ans au quatrième trimestre de 2022, s'établissant à 7,8% en glissement annuel. Le trésorier australien, Jim Chalmers, a déclaré que l'inflation était inacceptable.

Dans le reste de l'actualité, les dirigeants de Microsoft ont noté que les ventes ont progressé de seulement 2% au quatrième trimestre 2022, pour atteindre 52,7 milliards de dollars. Il s'agit de la plus faible augmentation trimestrielle depuis 2016.

Tesla (TSLA) devrait publier ses résultats financiers du T4 2022 et de l'année 2022 après la clôture des marchés. Ses dirigeants ont indiqué que la société avait livré 409 000 véhicules électriques au quatrième trimestre, ce qui constitue un record de livraison, mais certains analystes de marché suggèrent que ce chiffre est inférieur aux attentes.

La Banque du Canada statue sur les taux d'intérêt

Plus tard dans la journée, la Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Un sondage réalisé par Reuters a révélé que les économistes tablent sur une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base. Lors de sa dernière réunion en décembre, le conseil d'administration de la Banque du Canada avait indiqué "nous examinerons si le taux d'intérêt directeur doit être relevé davantage pour rééquilibrer l'offre et la demande et ramener l'inflation à la cible". La hausse surprenante de 50 points de base avait fait croire aux traders que la BoC avait mis fin à son cycle de resserrement de la politique monétaire, ce qui avait entraîné un sell-off du dollar canadien.

La semaine dernière, un sondage de Statistics Canada a révélé que l'inflation globale a chuté à 6,3% sur une base annuelle en décembre. Le plan de la BoC est de ramener l'inflation à un niveau proche de son objectif de 2%. Les analystes d'ING suggèrent que "la Banque du Canada devrait augmenter ses taux une dernière fois mercredi avec une hausse de 25 points de base, portant le taux directeur à 4,5%. L'activité économique ralentit, l'inflation diminue et ce qui est susceptible d'être caractérisé comme une pause pour évaluer la situation va marquer le pic des taux".

Dans leur rapport publié le 23 janvier, ils notent également que "finalement, sauf résultat très dovish (pas de hausse et affirmation que les taux ont atteint leur pic) ou très hawkish (hausse et signal d'autres hausses), l'impact sur le CAD pourrait s'avérer plutôt de courte durée".

Les commandes américaines de biens durables devraient avoir augmenté

Le jeudi 26 janvier, le US Census Bureau publiera son rapport sur les commandes de biens durables de décembre. Les analystes de marché prévoient une augmentation de 2,1%. Le chiffre de novembre était ressorti à -2,1%, bien au-delà des prévisions de -0,6% et de la plus forte baisse enregistrée au cours des 31 derniers mois.

Les biens durables sont des biens prévus pour durer trois ans ou plus, tels que les véhicules et les appareils électriques. Dans la mesure où la production de ces biens durables peut impliquer des investissements importants, ils sont sensibles à la situation économique américaine. Un chiffre positif élevé pourrait renforcer le dollar américain, tandis qu'un chiffre négatif pourrait affaiblir l'USD.

Données préliminaires du PIB US au T4 2022 : Le dollar américain va-t-il se renforcer ?

L'heure de vérité aura lieu le jeudi 26 janvier, lorsque les investisseurs et les traders auront l'occasion de prendre connaissance des données préliminaires du PIB américain. Le Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera son rapport sur le PIB du T4 2022 qui, selon certains analystes, devrait montrer que l'économie américaine a progressé de 2,8% sur une base annuelle.

En général, un taux de croissance du PIB élevé ou un chiffre meilleur que prévu stimule la valeur du dollar américain, tandis que des données moins bonnes découragent les opérateurs et nuisent à la devise américaine. La Réserve Fédérale américaine (Fed) surveille attentivement la croissance du PIB et le taux d'inflation globale dans le cadre de son cycle de resserrement de la politique monétaire. Certains économistes suggèrent que la Fed augmentera son taux d'intérêt de référence de 25 points de base lors de la prochaine réunion de son conseil d'administration la semaine prochaine.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.