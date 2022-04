Actualité Économique pour les Débutants - Que sont les Commandes de Biens Durables ?

Avril 28, 2022 23:31

Quelles sont les différences entre un costume et une voiture ? Il en existe plus que vous ne le pensez.

En termes économiques, les biens non durables tels que les vêtements et les biens durables tels que les voitures sont destinés à être utilisés par les consommateurs de manière différente. Les consommateurs achètent, utilisent et jettent les costumes assez rapidement. Une voiture est utilisée pendant plusieurs années et est donc considérée comme un bien durable dans la mesure où elle dure plus longtemps. L'autre différence essentielle est qu'une voiture coûte beaucoup plus cher qu'un costume.

Les voitures que vous achetez sont des biens durables, tout comme les machines à laver, les ordinateurs, les tondeuses à gazon et autres machines. Si les produits durent plus de trois ans et que leur coût est relativement élevé, alors ils sont classés dans la catégorie des biens durables.

Dépenses de consommation et commandes de biens durables

Les dépenses de consommation décrivent le montant d'argent que les ménages et les entreprises utilisent pour acheter des biens durables et non durables. Les gouvernements et les analystes financiers étudient attentivement la croissance de la catégorie des dépenses en biens durables, car ce point de référence témoigne de la confiance des consommateurs et des entreprises envers l'investissement dans des biens plus coûteux.

Lorsque l'économie est en croissance et que le marché de l'emploi est prospère, les consommateurs ont tendance à se sentir plus confiants pour dépenser leur argent ou faire un prêt pour acheter un véhicule. En revanche, si l'économie se contracte et que les emplois se font rares, les consommateurs réagissent différemment et retardent l'achat de ces biens plus coûteux.

Ce comportement s'applique au niveau individuel et au niveau des entreprises. Dans un climat économique plus difficile, les entreprises sont plus susceptibles de retarder l'installation d'appareils électroniques et d'équipements de bureau coûteux. Des perspectives économiques plus favorables peuvent inciter les entreprises à investir dans de nouvelles machines et de nouveaux équipements.

Indicateur avancé

Les commandes de biens durables mesurent le nombre de commandes pour ces types de produits sur une période donnée - un mois, un trimestre ou un an. Il s'agit d'un indicateur avancé, ce qui signifie que les résultats sont utilisés pour anticiper la probabilité d'une tendance économique telle qu'une croissance ou une récession.

Si le rapport mensuel sur les commandes de biens durables révèle une croissance, les investisseurs peuvent raisonnablement supposer que l'économie est sur une tendance haussière, dans la mesure où ces commandes contribuent de manière significative au PIB. Si les commandes de biens durables sont en recul par rapport au mois précédent, les investisseurs peuvent supposer qu'il existe un risque de récession à court ou moyen terme ou une période de croissance plus faible de l'économie.

Que peuvent nous dire les commandes de biens durables ?

Les commandes de biens durables nous renseignent sur :

Le taux d'augmentation ou de diminution des nouvelles commandes de biens manufacturés

Le taux d'augmentation ou de diminution des expéditions de nouvelles commandes de biens manufacturés

La diminution ou l'augmentation des commandes non exécutées (indiquant si la demande est forte)

L'augmentation ou la diminution des stocks de biens durables

Le niveau des commandes de biens de défense et de transport

Comment les traders et les investisseurs utilisent-ils les commandes de biens durables ?

Les cambistes (traders sur le marché des devises) et les investisseurs en bourse utilisent les commandes de biens durables de différentes manières.

Dans le scénario d'une baisse des commandes de biens durables, les traders Forex et CFDs se concentrent sur la paire de devises affectée par la publication. Par exemple, dans certaines conditions économiques, les résultats des commandes de biens durables aux États-Unis peuvent affaiblir le dollar américain par rapport aux autres devises (dans ce scénario).

Dans un scénario où les commandes de biens durables sont en croissance, un investisseur en bourse peut choisir d'investir davantage dans le secteur des avions commerciaux ou dans le secteur de la défense.

Exemple de trading sur les commandes de biens durables

Dans ce scénario, les commandes de biens durables au Royaume-Uni ont chuté et affichent une croissance négative.

Les traders Forex et CFDs sont susceptibles d'y voir le signe d'un affaiblissement de l'économie britannique et de vendre à découvert la livre sterling. En conséquence, la livre sterling baisserait par rapport aux autres devises et les traders CFDs qui ont vendu à découvert gagneraient sur la différence de prix entre leurs points d'entrée et de sortie.

Ce scénario illustre la façon dont une confiance moindre dans les perspectives de croissance économique du Royaume-Uni peut affecter les décisions de trading, en plus d'autres facteurs.

Exemple d'investissement en fonction des commandes de biens durables

Dans un autre scénario, les commandes de biens durables au Royaume-Uni ont progressé et affichent une croissance positive.

Les investisseurs en bourse sont susceptibles d'étudier le niveau de la demande de biens spécifiques tels que les avions, les camions ou autres véhicules et pourraient acheter davantage d'actions dans ce secteur. Les investisseurs pourraient également renforcer leurs investissements sur les marchés de matières premières sous-jacentes, telles que l'acier, qui est fortement utilisé dans les processus de fabrication.

Ce scénario témoigne d'une confiance grandissante dans les perspectives de croissance économique du Royaume-Uni.

Les publications pour les commandes de biens durables peut être consulté sur le calendrier Forex d'Admirals. Gardez à l'esprit que ces publications peuvent être la source de nombreuses idées de trading et d'investissement.

Pour en savoir plus sur l'analyse fondamentale, veuillez-vous inscrire aux formations Forex d'Admirals et participer à nos webinaires pédagogiques hebdomadaires avec des intervenants qui ont des dizaines d'années d'expérience sur les marchés.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.