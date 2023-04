Trading pour les Débutants – Flambée des Prix de l'Or : Les Dernières Informations

Avril 11, 2023 14:07

Ces dernières semaines, les taux d'intérêt, l'inflation ainsi que la hausse des prix du pétrole et de l'or ont été au cœur de l'actualité financière. Les prix de l'or ont dépassé la barre des 2 000 dollars pour la première fois au cours des 12 derniers mois.

L'or va-t-il continuer son ascension ? Quelles sont les prévisions des analystes ? Cet article a pour objectif de vous fournir des informations précieuses et de vous aider à mieux comprendre ce qu'il se passe avec les prix de ce métal précieux.

J'ouvre mon compte démo !

L'or franchit la barre des 2 000 dollars : Ce qu'il s'est passé

L'or a débuté l'année à 1 854 dollars l'once et a rapidement gagné du terrain en commençant le mois de février à 1 950 dollars. Cependant, février n'a pas été un mois positif pour les prix de l'or, qui ont chuté à 1 810 dollars l'once le 24 février. Après les dix premiers jours de mars, les prix du métal précieux se sont redressés en raison de l'incertitude du marché mondial et des difficultés du secteur bancaire aux États-Unis et en Europe.

Source : MetaTrader 5 Admirals, XAUUSD (100oz), Graphique D1 – Période : du 25 novembre 2022 au 10 avril 2023, consultée le 10 avril 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ce n'est pas la première fois que l'or dépasse les 2 000 dollars l'once. La dernière fois que le prix de l'or a dépassé ce seuil spécifique était le 7 août 2020, pour atteindre 2 074 dollars l'once.

Source : MetaTrader 5 Admirals, XAUUSD (100oz), Graphique MN – Période : du 1 juillet 2015 au 10 avril 2023, consultée le 10 avril 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Pourquoi les prix de l'or augmentent-ils ?

Les difficultés rencontrées par le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe, notamment la faillite de SVB et le rachat du Crédit suisse par UBS, l'inflation élevée et la possibilité d'une récession sont autant de facteurs qui jouent en faveur de l'or. L'or est souvent considéré comme une valeur refuge par certains investisseurs et traders, qui se tournent vers ce métal lorsqu'ils sentent qu'un ralentissement économique se profile à l'horizon.

Bien qu'aucun actif ne soit "sûr" lorsqu'il s'agit de préserver sa valeur sur les marchés financiers mondiaux, les investisseurs ont tendance à acheter de l'or pour diversifier leurs portefeuilles et atténuer les risques. L'or peut être utilisé comme couverture contre l'inflation. La Federal Reserve Bank of Chicago a noté que "une hausse de l'inflation ou des anticipations inflationnistes augmente l'intérêt des investisseurs pour l'achat d'or et, par conséquent, fait monter ses prix ; en revanche, une désinflation ou une baisse des anticipations inflationnistes produit l'effet inverse".

Prix de l'or : Les dernières informations

La hausse des prix spot de l'or a incité les banques et les professionnels du marché à actualiser leurs prévisions. N'hésitez pas à lire notre article sur l'investissement dans l'or pour approfondir vos connaissances. Nous allons maintenant examiner les dernières prévisions, en gardant à l'esprit que les rendements passés ne sont pas une indication fiables des performances futures.

ING voit le prix de l'or proche du sommet d'août 2020

Les analystes d'ING ont publié un rapport suggérant que les prix de l'or pourraient atteindre la barre des 2 075 dollars, ce qui constituerait un sommet de trois ans. Ils notent : "Il ne semble pas encore y avoir beaucoup de poids à la narration selon laquelle une crise bancaire américaine va miner la lutte de la Fed contre une inflation élevée et ancrée. Il est certain que l'or, en tant qu'actif non porteur d'intérêts, se porte bien par rapport aux taux de près de 5% offerts par les dépôts en dollars au jour le jour. Les marchés surveilleront de près le rapport sur l'emploi aux États-Unis et se demanderont s'il permettra au marché de l'or de s'approcher de son record historique de 2 075,47 dollars atteint en août 2020".

Les économistes d'ING suggèrent que l'or pourrait bénéficier des tendances de gestion des réserves de change. "Le monde géopolitique toujours plus bipolaire - exacerbé par le conflit en Ukraine - signifie que les banques centrales des BRICS+ conserveront une plus grande part de leurs réserves internationales sous forme d'or. Il s'agit d'un élément structurellement positif pour l'or et négatif pour le dollar, qui s'ajoute à l'effet négatif cyclique de ce qui devrait être un cycle d'assouplissement de la Fed plus tard cette année", ajoutent-ils dans leur rapport.

Credit Suisse : Le prix de l'or pourrait s'approcher de la barre des 2300 dollars

Selon un rapport du Credit Suisse, le métal précieux a profité de la baisse des rendements obligataires et de l'affaiblissement du dollar américain. "Nous prévoyons un nouveau test de la résistance à long terme des niveaux records de 2020 et 2022 (2 070/75 dollars). Bien que cette résistance devrait être respectée, une rupture claire et durable marquerait une percée haussière majeure à long terme qui ouvrirait la voie à un mouvement vers les 2 300 dollars", peut-on lire dans le rapport du Credit Suisse.

Selon CNBC, une communication de la même banque aux investisseurs indique que "le prix de l'or a bénéficié ces dernières semaines d'une demande de valeur refuge dans un contexte d'inquiétudes sur le secteur bancaire, ainsi que d'une opinion selon laquelle la probabilité d'une récession a augmenté de manière significative. Cela a conduit à l'idée que la Fed américaine pourrait bientôt procéder à des réductions de taux. Des taux plus bas, associés à une inflation toujours bien supérieure à l'objectif de 2%, seraient positifs pour les prix de l'or".

Ouvrir un compte démo gratuit

ANZ : L'or reste à portée d'un record en raison d'une inflation élevée

Les économistes d'ANZ mettent l'accent sur l'inflation élevée qui sous-tend la hausse des prix spot de l'or. Ils suggèrent que les craintes d'un ralentissement économique mondial et les difficultés des banques apparues en mars alimentent la hausse de l'or.

Toutefois, ils soulignent que si la situation du secteur bancaire se stabilise, les prix de l'or pourraient baisser. "Alors que les problèmes actuels du secteur bancaire restent un risque à la hausse, nous pensons que les prix de l'or abandonneront leurs gains si la crise s'atténue. Nous maintenons notre position haussière sur l'or à long terme alors que la Fed suspend ses hausses de taux d'intérêt et que le dollar continue de baisser jusqu'à la fin de l'année", peut-on lire dans le rapport d'ANZ.

Fitch Solutions révise ses prévisions sur l'or pour 2023

Fitch Solutions a révisé ses prévisions de prix sur l'or pour 2023 dans les derniers jours du mois de mars. Les économistes suggèrent que l'or atteindra en moyenne 1 950 dollars l'once, soit 100 dollars de plus que leur prévision initiale. Le rapport souligne que "dans un contexte où l'on s'attend à ce que la croissance du PIB mondial ralentisse de 3,1% en 2022 à 2,1% en 2023, l'intérêt des investisseurs pour le statut de valeur refuge de l'or restera fort".

Existe-t-il un moyen de limiter les risques liés au trading de l'or ?

"L'or est une valeur refuge" est une phrase que l'on peut lire à maintes reprises dans les journaux et les articles en ligne. Cependant, le trading de n'importe quel actif implique un certain degré de risque. En effet, il existe toujours un potentiel de perte lorsque l'on s'engage dans des activités telles que le trading et l'investissement. Si les prix d'une matière première telle que l'or évoluent dans la direction opposée à celle que vous aviez anticipée, votre stratégie peut être vouée à l'échec et entraîner une perte de capital.

Il est donc essentiel de réaliser une analyse approfondie du marché avant de définir votre stratégie de trading, surtout lorsque l'on est un trader débutant. En outre, vous devez vous familiariser avec les différents outils de gestion des risques mis à votre disposition par votre courtier.

Une multitude de ressources éducatives compilées par de nombreux professionnels du secteur sont disponibles sur Internet, notamment par l'intermédiaire de courtiers de qualité. Ces ressources, qui incluent des webinaires et des articles rédigés par des experts peuvent vous aider à mieux comprendre comment intégrer ces éléments dans votre stratégie et limiter les risques.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.