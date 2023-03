Fed, BoE - Décisions Cruciales sur les Taux d'Intérêt dans un Climat d'Agitation sur les Marchés

Mars 22, 2023 20:52

La Réserve Fédérale américaine (Fed) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. L'Outil FedWatch du CME indique une probabilité de 88% d'une hausse des taux de 25 points de base, malgré les turbulences dans le secteur bancaire. Jerome Powell devrait faire part de ses commentaires juste après la réunion du conseil d'administration de la Fed. Les investisseurs et les traders étudieront attentivement ses propos pour savoir si la banque centrale se concentrera sur la stabilité des prix ou la stabilité financière.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre (BoE) de décider des taux d'intérêt. Plus tôt dans la journée, l'Office for National Statistics (ONS) a annoncé que l'inflation au Royaume-Uni s'élevait à 10,4% en glissement annuel pour le mois de février. Ce chiffre dépasse les attentes des économistes et marque la première hausse de l'inflation au cours des quatre derniers mois. La hausse de l'inflation a renforcé la livre sterling, dans la mesure où elle accroît la pression sur la BoE pour qu'elle continue à resserrer sa politique monétaire.

Décision sur les taux d'intérêt de la Fed

Les économistes d'UOB suggèrent que le Federal Open Market Committee (FOMC) augmentera probablement son taux cible de 25 points de base lors de chacune de ses prochaines réunions en mars et en mai. Leur rapport note que, malgré l'amélioration de la trajectoire de l'inflation, le dernier compte-rendu du FOMC indique que "nous ne sommes pas tout à fait près de la fin du cycle de resserrement actuel".

Les analystes de Société Générale pensent que même un clin d'œil de Jerome Powell au resserrement des conditions financières et aux risques de baisse de la croissance pourrait accélérer les prises de bénéfices sur le dollar américain. Commentant les hausses de taux potentielles, ils ont écrit que "une petite hausse de taux de 25 points de base par la Fed et une révision mineure du "dot plots" (graphique qui représente les estimations concernant l’évolution des taux d’intérêt) posent un risque de baisse pour le dollar cette semaine. Une augmentation de 50 points de base serait une surprise mais pourrait se retourner contre le dollar si le graphique n'indique aucune différence significative par rapport à décembre".

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre

Le Monetary Policy Committee (MPC) de la BoE devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt jeudi après-midi. Les analystes de marché sont partagés, certains anticipant une hausse des taux de 0,25% tandis que d'autres pensent que le comité de la BoE pourrait s'abstenir d'augmenter les taux pour la 11e fois consécutive.

Les économistes d'ING ont déclaré que la décision de la BoE concernant les taux d'intérêt de cette semaine est sur le fil du rasoir, précisant que le MPC sera divisé. Le rapport de la banque néerlandaise indique que "malgré des signes encourageants de relâchement des pressions inflationnistes, nous pensons que la Banque d'Angleterre optera probablement pour une dernière hausse de 25 points de base jeudi si elle le peut, bien que cela dépende sans aucun doute de ce qui se passe sur les marchés financiers".

Ventes au détail au Royaume-Uni en février

Vendredi, l'ONS publiera les chiffres concernant les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de février. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail ont baissé de 5,1% sur une base annuelle, mais ont progressé de 0,3% d'un mois sur l'autre.

Selon le BRC(British Retail Consortium)-KPMG Retail Sales Monitor, les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 5,2% en février, contre une hausse de 6,7% pour le même mois de l'année dernière. Les analystes du BRC ont déclaré que "si la crise du coût de la vie a rendu les clients de plus en plus sensibles aux prix, ils sont toujours prêts à célébrer les occasions spéciales. Le contexte économique signifie que les détaillants sont confrontés à des conditions commerciales volatiles. De nombreux consommateurs seront inquiets alors qu'ils se préparent à de nouvelles augmentations des prix de l'énergie et des taxes en avril".

Rapport sur les biens durables aux États-Unis en février

Le rapport sur les commandes de biens durables en février, publié par le US Census Bureau, devrait apporter des précisions sur l'état de l'activité de production aux États-Unis. La majorité des économistes prévoient une augmentation de 0,7% d'un mois sur l'autre, car ils s'attendent à ce que le nombre de commandes rebondisse après le chiffre de -4,5% enregistré en janvier.

