La BoC Maintient ses Taux : Quelles Perspectives pour le Dollar Canadien ?

Mars 11, 2024 21:35

L'économie canadienne n'est pas restée insensible aux chiffres élevés de l'inflation combinés à des coûts d'emprunt élevés. La Banque du Canada (BoC) a été l'une des premières à relever ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, la politique monétaire restrictive affectant le dollar canadien. L'économie canadienne étant étroitement liée à celle de son voisin américain, les développements en provenance de la Réserve Fédérale pourraient jouer un rôle dans la manière dont la BoC ajustera sa stratégie.

Dans cet article, vous allez avoir l'occasion d'en apprendre davantage sur l'économie canadienne, le dollar canadien et les prévisions des analystes.

La BoC Maintient ses Taux lors de sa Réunion de Mars

Mercredi 6 mars, le conseil des gouverneurs de la Banque du Canada s'est réuni pour décider des taux d'intérêt. La décision annoncée indique que les coûts d'emprunt resteront inchangés, ce qui était largement attendu par les analystes de marché. La BoC a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en mars 2022, puis a procédé à 10 hausses en moins de 24 mois.

Le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a souligné que la réduction de l'inflation à un niveau proche de l'objectif était une priorité. "Nous ne voulons pas maintenir une politique monétaire aussi restrictive plus longtemps que nécessaire. Mais nous ne voulons pas non plus mettre en péril les progrès que nous avons réalisés dans la réduction de l'inflation", a-t-il déclaré dans ses remarques post-réunion.

Quatre semaines avant la présentation du budget fédéral, le directeur de la Banque du Canada a commenté la question du financement du logement qui préoccupe l'économie canadienne. "Si tous les autres éléments de notre projection restaient inchangés, si le logement était plus solide et si les dépenses publiques étaient plus importantes, la croissance serait probablement plus forte et les pressions à la baisse sur l'inflation seraient probablement moindres. C'est donc un élément dont nous devrions tenir compte lorsque nous fixerons nos taux d'intérêt", a-t-il fait remarquer.

L'Économie Canadienne Évite la Récession avec une Faible Croissance

Statistics Canada a indiqué le 29 février que le produit intérieur brut réel du Canada avait progressé de 1% en rythme annuel, dépassant ainsi toutes les prévisions, y compris celles de la Banque du Canada, pour le dernier trimestre de 2023.

Le rapport mentionne que la croissance au quatrième trimestre a été stimulée par une poussée des exportations, tandis que les investissements dans le logement et les investissements des entreprises ont tous deux chuté. Il a également été noté que la croissance économique en 2023 a progressé à son rythme le plus lent au cours des sept dernières années.

Le Parliamentary Budget Office (PBO) prévoit une croissance économique lente l'année prochaine, inférieure à 1%, avant que le taux de croissance ne reparte à la hausse en 2025. Le 5 mars, les analystes du PBO ont déclaré que "la croissance économique lente est, je pense, notre meilleure estimation, à ce stade, avec les informations dont nous disposons actuellement, mais il peut toujours y avoir des surprises". Ils ont également suggéré, en ce qui concerne les taux d'intérêt, que "si la BoC est retardée ou prend plus de temps avant de commencer à réduire les taux, cela pourrait freiner la croissance économique".

Que Pensent les Analystes du Dollar Canadien ?

Voyons les prévisions des économistes concernant les taux d'intérêt et les perspectives du dollar canadien pour les prochains trimestres.

ING : Baisse des Taux après Juin ?

Les analystes de la banque néerlandaise ING suggèrent que les décideurs de la Banque du Canada ne prendront probablement pas de mesures agressives en matière de taux d'intérêt avant le début de l'été. Dans leur rapport publié le 6 mars, ils notent : "Il est peu probable que la Banque du Canada se sente suffisamment à l'aise pour assouplir sa politique lors de la prochaine réunion du 10 avril, mais nous estimons qu'il y a de bonnes chances que les baisses de taux d'intérêt commencent à se manifester à partir de la réunion du 5 juin. Les effets des hausses de taux précédentes se font encore sentir puisque les taux hypothécaires canadiens continuent d'augmenter pour un nombre croissant d'emprunteurs au fur et à mesure que leurs taux hypothécaires sont réinitialisés après la fin de leur période fixe. Cela intensifiera la pression financière sur les ménages, freinant à la fois les dépenses de consommation et l'inflation".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCAD, Graphique D1 – Période : du 1 septembre 2023 au 11 mars 2024, consultée le 11 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les spécialistes d'ING suggèrent que l'inflation globale pourrait retomber à 2% au second semestre de cette année plutôt qu'en 2025, en désaccord avec les projections de la Banque du Canada. Le rapport prévoit que le dollar canadien pourrait se tader près du seuil de 1,30 $ par rapport au dollar américain au cours de la seconde moitié de cette année.

Commerzbank : Potentiel de Hausse pour le "Loonie" ?

Les économistes de Commerzbank suggèrent qu'il pourrait y avoir un potentiel de hausse pour le dollar canadien, surnommé "Loonie" par les traders, au cours des prochains mois. Analysant les perspectives de la paire USD/CAD, après la décision sur les taux de la Banque du Canada, ils écrivent : "La Banque du Canada a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 5%. Dans le même temps, la BoC a continué à souligner qu'il est trop tôt pour parler de réductions de taux. Le communiqué a également maintenu la référence aux risques persistants qui pèsent sur les perspectives d'inflation. Dans l'ensemble, il s'agit d'une décision assez optimiste. Certains acteurs du marché s'attendaient à un ton plus dovish dans la déclaration. Le fait que la Banque du Canada n'ait pas tenu ses promesses nous conforte dans l'idée qu'il est peu probable qu'elle réduise ses taux avant la Fed. Nous continuons donc à voir un potentiel de hausse pour le CAD dans les mois à venir".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCAD, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2013 au 11 mars 2024, consultée le 11 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

CIBC : Croissance Économique Faible, Attendre du Rapport d'Avril

Alors que le dollar canadien a gagné du terrain, tirant sa force de l'orientation de la politique monétaire de la Banque du Canada, les analystes de marché de la Banque CIBC n'ont pas négligé de mentionner que la croissance économique est toujours faible, bien que les chiffres soient meilleurs que prévu. Dans leur rapport, ils mentionnent que le Rapport de Politique Monétaire du mois prochain pourrait apporter quelques éclaircissements, ajoutant ce qui suit : "Le Rapport de Politique Monétaire du mois d'avril devrait apporter plus de clarté. Outre de nouvelles prévisions, il devrait faire preuve de suffisamment d'optimisme dans la lutte contre l'inflation pour préparer les marchés à une baisse des taux en juin, à condition que les données du mois à venir aillent dans ce sens. Mais pour l'instant, le message général est qu'il est trop tôt pour réduire les taux, et qu'ils ont besoin de voir plus de progrès sur l'inflation".

