La Banque du Canada Décide de ses Taux, le Prix de l'Or Progresse

Mars 05, 2024 21:34

Une semaine riche en données financières importantes, dont la décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt et le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, vient de débuter. La réunion de politique monétaire de la Banque du Canada (BoC) aura lieu mercredi, tandis que les données du PIB australien pour le dernier trimestre 2023 seront examinées de près par les analystes.

Le prix de l'or s'est rapproché d'un plus haut de trois mois mardi matin, s'échangeant au-dessus de 2 120 dollars l'once. Une série de données américaines décevantes publiées vendredi et les commentaires de certains décideurs de la Fed ont fait grimper les prix de l'or, tandis que les analystes voient maintenant juin comme une option possible pour la première réduction des taux de la Fed.

Rapport sur le PIB de l'Australie pour le T4 2023

Mercredi matin, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera son rapport sur le PIB du quatrième trimestre 2023. Les économistes tablent sur une hausse probable du taux de croissance du PIB à 0,3% d'un mois sur l'autre, mais aussi sur une baisse à 1,4% sur une base annuelle.

Un rapport d'ING publié le 29 février indique que "nous avons une prévision de 0,2% en glissement trimestriel pour le PIB du T4 23, mais nous venons d'avoir un chiffre positif pour les investissements privés pour le trimestre, de sorte que les risques pour cette prévision sont déjà orientés à la hausse. La contribution des exportations nettes au PIB est publiée le 5 mars, la veille de la publication du PIB, ce qui pourrait également soutenir une révision à la hausse des prévisions, sous réserve des hypothèses concernant les inventaires, dont nous pensons qu'ils se résorberont ce trimestre après avoir stimulé la croissance au T3 23".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Banque du Canada

La Banque du Canada (BoC) devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi après-midi. Le consensus parmi les économistes est que la BoC s'abstiendra probablement d'abaisser les taux à ce stade.

Lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration de la BoC a exprimé ses doutes quant à la possibilité de réduire l'inflation globale et d'atteindre l'objectif de 2% fixé par la banque cette année. Certains analystes de marché suggèrent que la Banque du Canada pourrait commencer à réduire ses taux en juin, en fonction du taux de baisse de l'inflation.

Royce Mendes, économiste chez Desjardins, a déclaré aux journalistes financiers de CTV News : "Je m'attends au moins à ce que la Banque du Canada adopte une vision plus globale des indicateurs d'inflation et reconnaisse les progrès réalisés dans la maîtrise des pressions inflationnistes sous-jacentes. Si elle ne le fait pas, je considérerais cela comme un signal très, très hawkish".

Rapport sur l'IPC de Tokyo pour Février 2024

Selon le Japanese Statistics Bureau, l'IPC de Tokyo a progressé de 2,6% sur une base annuelle, contre 1,8% en janvier. C'est la première fois que l'IPC global de Tokyo augmente au cours des trois derniers mois. L'IPC de Tokyo hors aliments frais et énergie est tombé à 3,1% sur une base annuelle, contre 3,3% au premier mois de l'année.

Le ministre japonais des finances, Yoshitaka Shindo, a déclaré aux journalistes que "le gouvernement s'efforcera d'assurer au Japon une croissance des salaires supérieure à l'inflation, afin que l'économie ne revienne pas à une période de baisse prolongée des prix". Le secrétaire adjoint du cabinet japonais, Hideki Murai, a déclaré que la Banque du Japon (BoJ) doit décider quand elle souhaite mettre fin aux taux négatifs, ajoutant que les salaires augmentent progressivement, tout comme le taux de croissance économique.

PMI Services de l'ISM aux US pour Février 2024

L'Institute for Supply Management (ISM) publiera mardi son indice PMI des services pour le mois de février. Les analystes de marché suggèrent que le chiffre sera de 53,0, inférieur au chiffre de 53,4 enregistré en janvier, mais indiquant toujours une expansion.

Une valeur supérieure à 50 indique que le secteur des services est en expansion, ce qui pourrait stimuler le dollar américain (USD). Une valeur inférieure à 50 indique que l'activité du secteur des services est en contraction, ce qui affaiblit la devise américaine.

