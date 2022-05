Actualité Économique pour les Débutants - Qu'est-ce qu'une Tendance Baissière ?

Mai 13, 2022 02:34

Cet article répond à la question que tout nouveau venu dans le monde du trading doit se poser : que sont les tendances baissières (bearish) et quelle est leur importance dans le cadre du trading ?

Le terme "marché baissier", ou "bearish market" en anglais désigne un marché dans lequel les prix sont en baisse. Sur les graphiques d'analyse technique, une tendance baissière du marché est représentée par une ligne de tendance descendante.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, graphique D1 - Période : du 21 octobre 2021 au 11 mai 2022, consultée le 11 mai 2022 - Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Pourquoi "bearish" ?

Le terme "bear", qui signifie "ours" en français, est employé pour décrire une tendance baissière et proviendrait des anciens combats de taureaux et d'ours. Une autre référence historique provient de l'éditeur du Tatler, Richard Steele, qui décrivait la "vente d'un ours" (selling a bear) comme l'attribution d'une valeur réelle à un objet imaginaire.

Quelles que soient ses origines, l'image d'un ours grognon semble convenir au sentiment des investisseurs qui vendent des actifs pour trouver de meilleurs rendements ailleurs.

Les tendances baissières apparaissent sur tous les types de marchés. Un marché boursier bearish signifie un sell-off sur les actions. Une tendance bearish sur une paire de devises Forex ou de crypto-monnaies reflète une baisse de l'une des devises de la paire, ce qui se traduit par une appréciation équivalente de l'autre devise.

Les tendances baissières sont à l'opposé des tendances haussières (bullish). Les tendances haussières impliquent un mouvement haussier du prix des actions, des devises ou d'autres actifs tels que les matières premières.

Vous pouvez observer ci-dessous quelques exemples de tendances baissières sur différents types de graphiques d'analyse technique.

Graphique en Chandeliers

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, graphique D1 - Période : du 21 octobre 2021 au 11 mai 2022, consultée le 11 mai 2022 - Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Graphique en Barres

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, graphique D1 - Période : du 21 octobre 2021 au 11 mai 2022, consultée le 11 mai 2022 - Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Graphique en Ligne

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, graphique D1 - Période : du 21 octobre 2021 au 11 mai 2022, consultée le 11 mai 2022 - Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Comme vous pouvez le constater, les tendances baissières sont un thème majeur de l'actualité du trading et sont régulièrement évoquées par les médias financiers lorsqu'ils décrivent le mouvement des prix d'un actif et d'un marché.

Essayez de repérer les tendances baissières par vous-même en ouvrant un compte de démonstration avec Admirals.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.