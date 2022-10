Wöchentlicher Marktausblick: Fed konzentriert sich auf Inflation im 4. Quartal, Kurswechsel unwahrscheinlich

Oktober 10, 2022 12:33

Trader und Investoren, die auf einen Kurswechsel der Federal Reserve im vierten Quartal hoffen, müssen ihre Hoffnungen nach der gestrigen Rede von Gouverneur Christopher J. Waller möglicherweise auf Eis legen.

"Ich habe in letzter Zeit einige Spekulationen darüber gelesen, dass die Sorge um die Finanzstabilität den FOMC möglicherweise dazu veranlassen könnte, die Zinserhöhungen zu verlangsamen oder früher als erwartet zu stoppen. Ich möchte klarstellen, dass ich eine solche Entwicklung weder in Betracht ziehe noch für sehr wahrscheinlich halte." Federal Reserve Gouverneur Christopher J. Waller.

Der Zentralbanker ist mit den Spekulationen nicht einverstanden, da die Banken gut kapitalisiert sind und die Märkte für Staatsanleihen, Aktien und Rohstoffe normal funktionieren, sagte er.

Sorgen um den Wohnungsmarkt

Andere Schwachstellen in der US-Wirtschaft sind nichts im Vergleich zu der Herausforderung, die Inflation einzudämmen, und der Zentralbanker rechnet mit weiteren Zinserhöhungen bis 2023.

Nichtsdestotrotz gebe es Bedenken hinsichtlich des Rückgangs auf dem Wohnungsmarkt, so der Beamte. Die Wohnungsbestände steigen, da die Nachfrage nach neuen Häusern angesichts höherer Zinssätze zurückgeht. Unterdessen stiegen die Immobilienpreise in den letzten Monaten weniger schnell um 10 Prozent, verglichen mit 20 Prozent in den 12 Monaten bis Mai, so Gouverneur Waller.

Die Korrektur auf dem Immobilienmarkt mag im Moment noch milde ausfallen, aber der Zentralbanker schloss nicht aus, dass die Nachfrage und die Immobilienpreise noch viel stärker sinken könnten, bevor sich der Markt normalisiert.

Sinkende Immobilienpreise könnten zu den Bemühungen der Fed um eine Verringerung der Kerninflation beitragen, doch wenn sie auf dem im August verzeichneten Niveau von 0,6 Prozent bleibt, wird der Kampf gegen die hohen Preise weiterhin Priorität für die Fed haben.

"Erhöhungen der allgemeinen Zinssätze dürften dazu beitragen, die Nachfrage zu mäßigen und die Inflation in anderen Sektoren zu dämpfen. In allen Sektoren dürfte eine moderatere Nachfrage also dazu beitragen, die Inflation in Richtung unseres 2-Prozent-Ziels zu senken." Federal Reserve Gouverneur Christopher J. Waller.

Dies bedeutet, dass alle Wirtschaftssektoren, nicht nur der Wohnungsbau, einen Preisrückgang verzeichnen sollten, bevor die Zielinflationsrate von 2% erreicht wird.

Weiteres Wachstum 'bescheiden, aber unter dem Trend'

Die USA sind in der ersten Jahreshälfte in eine technische Rezession geraten, doch aufgrund der jüngsten Wirtschaftsdaten rechnet Gouverneur Waller mit einem bescheidenen, unter dem Trend liegenden Wachstum im zweiten Halbjahr.

Relativ gesehen wuchs die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2021 um 6,9% und im dritten Quartal um 2,3%. Unterhalb des Trends könnte die Spanne zwischen 0 bis 2,3 Prozent BIP-Wachstum im dritten Quartal und 0 bis 6,9 Prozent BIP-Wachstum in diesem Jahr liegen, die Spanne ist also zu groß für Vermutungen. Weitere Fakten werden wir erst am 27. Oktober erhalten, wenn das Bureau of Economic Analysis den Advance Estimate des BIP veröffentlicht.

Sollte sich das US-Wachstum in der zweiten Jahreshälfte weiterhin im negativen Bereich bewegen, wird die US-Notenbank dies bei der Entscheidung über den Umfang der Zinserhöhungen, die in den letzten Monaten bei 0,75% lagen, mit einbeziehen müssen.

Auf der anderen Seite scheint der US-Arbeitsmarkt widerstandsfähig zu sein, nachdem der ADP-Stellenbericht gezeigt hat, dass die Unternehmen im September 208.000 neue Stellen geschaffen haben. Der ISM-Dienstleistungsindex bleibt mit einem Wert von 56,7 im September solide im Wachstumsbereich, aber es gibt Schwächen im verarbeitenden Gewerbe in den USA, wo Ende des dritten Quartals Arbeitsplätze abgebaut wurden.

