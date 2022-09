Wöchentlicher Marktausblick: Britische Wirtschaft durch Inflation belastet

September 12, 2022 17:30

Die Stimmung der Anleger im Vereinigten Königreich ist angesichts der hohen Inflation und der steigenden Zinssätze besorgt, da die Verbraucher mit den hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. In Anbetracht der Abwärtsrisiken für die Stimmung und das Wirtschaftswachstum ist es daher entscheidend, dass der britische Arbeitsmarkt robust bleibt.

Wird es der britischen Wirtschaft helfen, wenn die Rohölpreise sinken?

Die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hat Vor- und Nachteile. Erdöl, Erdgas und Kohle haben die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung vorangetrieben, stoßen aber so viele Treibhausgase aus, dass die Umwelt durch den Klimawandel und die Verschmutzung geschädigt wird. Ein weiterer Nachteil sind die ständigen geopolitischen Störungen, die sich auf die Angebotsseite auswirken. Dazu gehören der derzeitige Konflikt in der Ukraine und die daraus resultierenden Umwälzungen bei den Erdgas- und Erdöllieferungen aus Russland nach Europa.

Die Rohöltrader haben ihre Erwartungen einer tieferen Rezession in den USA und möglicherweise im Vereinigten Königreich eingepreist, was die Spotpreise in einen Abwärtstrend drückte. Die Inflation auf den Rohölmärkten wurde im zweiten Quartal nach dem Ausbruch der Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine und als Reaktion auf die rasche Erholung der Weltwirtschaft nach der schlimmsten Phase der COVID-19-Pandemie ausgelöst.

Die Aussichten für die Rohölmärkte haben sich nicht nur aufgrund von Rezessionsängsten geändert, da sich die Nachfrage von Russland auf die USA verlagert. Die Energy Information Agency (EIA) rechnet mit einem massiven Anstieg der Nachfrage nach US-Rohöl im Jahr 2023, und die aktuellen Lagerbestände des Landes nehmen zu.

Der größte Teil der neuen Nachfrage nach US-Öl kommt aus Europa, da der Kontinent darum bemüht ist, seine normalen Lieferungen aus Russland zu ersetzen. Die Inflation auf den Rohöl- und Erdgasmärkten hat eine Lebenshaltungskostenkrise in der Eurozone ausgelöst und die Europäische Zentralbank (EZB) auf einen aggressiven Kurs gebracht.

Die EZB hat gerade ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben. Wird dies ausreichen, um die Inflation kurzfristig zu dämpfen? Die Zeit wird es zeigen, aber wenn man die Politik der EZB mit der der Federal Reserve vergleicht, dann hat es mehr als zwei Zinserhöhungen gebraucht, bis die Inflation zu sinken begann. Andererseits erfuhr der EUR nach der Zinsentscheidung der EZB Unterstützung und stieg über die Parität zum USD. Ob sich die Gemeinschaftswährung der Eurozone über Wasser halten kann, hängt vom Wirtschaftswachstum des Blocks und von künftigen Zinserhöhungen ab.

Die sinkenden Rohölpreise werden wahrscheinlich dazu beitragen, die Inflation im Vereinigten Königreich, in den USA und in Europa zu dämpfen, aber angesichts der geopolitischen Risiken besteht noch viel Raum für Unsicherheit auf den Ölmärkten. Darüber hinaus hat die OPEC ihre Fördermengen gekürzt, da die weltweiten Rezessionsrisiken steigen, was sich kurzfristig auf die Rohölpreisdynamik auswirken könnte.

