Die USA stehen kurz vor einer Rezession - wird die OPEC+ helfen, die hohen Preise zu senken?

August 01, 2022 14:47

Mit Blick auf die kommende Woche ist es wichtig, sich zunächst an die vergangene Woche zu erinnern, da es zwei wichtige Ereignisse gab, die Trader und Anleger gleichermaßen im Auge behalten sollten.

Erstens gab die US-Notenbank am Mittwoch, dem 27. Juli, ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt. Zum zweiten Mal in Folge erhöhte die US-Notenbank die Zinssätze um 75 Basispunkte und brachte ihren Leitzins damit in eine Spanne von 2,25 % bis 2,5 %.

Am folgenden Tag veröffentlichte das Bureau of Economic Analysis (BEA) die BIP-Wachstumszahlen für das zweite Quartal. Das zweite Quartal in Folge ist das BIP gesunken, diesmal um 0,9 %.

Obwohl eine Rezession traditionell als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum definiert wird, zögert das BEA, die aktuelle Situation als solche zu bezeichnen. Aber wie man es auch nennen mag, es sind sicherlich keine guten Nachrichten für die US-Wirtschaft.

Der Grund, warum wir diese Meldungen hervorheben, ist, dass sie sich in den kommenden Wochen auf eine Reihe von Vermögenswerten auswirken könnten:

Gold schloss am Donnerstag nach der jüngsten BIP-Meldung mit einem Plus von 1,2% und könnte allmählich mehr Aufmerksamkeit von Käufern erregen, die sich gegen einen möglichen Abschwung absichern wollen.

schloss am Donnerstag nach der jüngsten BIP-Meldung mit einem Plus von 1,2% und könnte allmählich mehr Aufmerksamkeit von Käufern erregen, die sich gegen einen möglichen Abschwung absichern wollen. Rohöl hat den Großteil der letzten fünf Monate über der Marke von 100$ pro Barrel verbracht, könnte aber allmählich an Attraktivität verlieren, da die Ölnachfrage eine starke positive Korrelation mit der Wirtschaft aufweist.

hat den Großteil der letzten fünf Monate über der Marke von 100$ pro Barrel verbracht, könnte aber allmählich an Attraktivität verlieren, da die Ölnachfrage eine starke positive Korrelation mit der Wirtschaft aufweist. Der US-Dollar hat in letzter Zeit von der Unsicherheit und den aggressiven Zinserhöhungen profitiert, zeigt aber Anzeichen einer Abkühlung, da viele Prognosen davon ausgehen, dass die Fed für den Rest des Jahres einen entspannteren Ansatz in der Geldpolitik verfolgen wird.

hat in letzter Zeit von der Unsicherheit und den aggressiven Zinserhöhungen profitiert, zeigt aber Anzeichen einer Abkühlung, da viele Prognosen davon ausgehen, dass die Fed für den Rest des Jahres einen entspannteren Ansatz in der Geldpolitik verfolgen wird. Und nach einem schwierigen Start ins Jahr 2022 könnten die Aktienmärkte in den kommenden Monaten mehr Freude bereiten. Nach den Erwartungen, dass sich die Zinserhöhungen für den Rest des Jahres verlangsamen werden, erholte sich die Wall Street am Mittwoch, Donnerstag und Freitag - und die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten im Juli ihren besten Monat des Jahres.

Werfen wir nun einen Blick auf die kommende Woche und einige der wichtigsten Ereignisse, auf die Händler und Anleger achten sollten.

Weiterhin hohe Gewinne für die Ölindustrie?

Inmitten anhaltend hoher Öl- und Gaspreise hat der Energieriese Shell am Donnerstag ein Rekordergebnis gemeldet und zum zweiten Mal in Folge einen neuen Rekord beim Quartalsgewinn aufgestellt. Außerdem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 6 Milliarden Dollar an.

Am Dienstag wird der Konkurrent BP seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben, und es ist wahrscheinlich, dass weitere Gewinnrekorde gebrochen werden.

Am darauffolgenden Tag, dem 3. August, werden die Ölhändler dem Treffen der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (OPEC+) große Aufmerksamkeit schenken. Während viele Staats- und Regierungschefs der Welt darauf hoffen, dass die Gruppe die Ölproduktion erhöht, um die Preise zu senken, deuten Berichte darauf hin, dass das Angebot wahrscheinlich konstant bleiben wird, auch wenn eine bescheidene Erhöhung diskutiert werden könnte.

Weitere Zinserhöhungen in der Pipeline

Nach der Ankündigung der Fed in der vergangenen Woche wird der geldpolitische Ausschuss der Bank of England (BoE) am Donnerstag, den 4. August, seine jüngste Zinsentscheidung bekannt geben. Es ist davon auszugehen, dass die Bank of England (BoE) in ihrer sechsten Sitzung in Folge die Zinsen anheben wird, nachdem sie dies als erste große Zentralbank im Dezember 2021 getan hat.

Obwohl der Marktkonsens eine Erhöhung um 25 Basispunkte zu erwarten scheint, ist eine aggressivere Anhebung um 50 Basispunkte nicht auszuschließen. Wer also mit Währungspaaren handelt, die mit dem GBP oder britischen Aktien zu tun haben, sollte diese Ankündigung aufmerksam verfolgen und sich auf eine erhöhte Volatilität im Umfeld der Veröffentlichung einstellen.

Nonfarm Payrolls

Wie üblich werden am ersten Freitag des Monats in den USA die Arbeitslosenquote und die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht, was immer ein wichtiges Ereignis im Wirtschaftskalender ist. In Anbetracht der enttäuschenden BIP-Zahlen der letzten Woche gewinnen die Beschäftigungsdaten für August jedoch noch mehr an Bedeutung.

Erinnern Sie sich noch daran, dass das BEA, obwohl es die Anforderungen der Wörterbuchdefinition der Rezession erfüllt, zögerte, diese als solche zu bezeichnen? Nun, eines der Argumente gegen die Einstufung des derzeitigen Abschwungs als Rezession ist, dass die US-Beschäftigungsdaten in diesem Jahr trotz des negativen Wirtschaftswachstums recht positiv waren.

Die Daten für Juli zeigen, dass die Beschäftigung im privaten Sektor höher war als vor der Pandemie, und die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg im Juni um 372.000, weit mehr als die erwarteten 268.000.

Trader und Anleger sollten hier also genau aufpassen - denn wenn die Beschäftigungsdaten niedriger ausfallen als erwartet, könnten die wirtschaftlichen Aussichten für die USA plötzlich viel schlechter aussehen, und das BEA könnte gezwungen sein, seine Einschätzung, ob sich die USA in einer Rezession befinden oder nicht, zu überdenken.

