Trading News für Einsteiger: Warum wirken sich die Zinssätze auf den Aktienmarkt aus?

Dezember 02, 2022 13:55

Gestern beendete die Wall Street den Monat mit Stil, wobei alle drei großen Indizes den zweiten Monat in Folge im grünen Bereich schlossen. Im Einzelnen schlossen der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq Composite den gestrigen Handelstag mit Tagesgewinnen von 2,18%, 3,09% respektive 4,41%.

Auslöser für den Anstieg an der Wall Street am Mittwoch waren Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in einer Rede vor dem Think Tank Brookings Institute in Washington zu den Aussichten für die US-Wirtschaft.

Die Anleger verfolgten gespannt die nächsten Schritte der US-Notenbank im Vorfeld ihrer Sitzung in ein paar Wochen. Sie wurden nicht enttäuscht.

Powell kündigte an, dass "es sinnvoll ist, das Tempo unserer Zinserhöhungen zu mäßigen, da wir uns dem Maß an Zurückhaltung nähern, das ausreicht, um die Inflation zu senken", bevor er hinzufügte: "Der Zeitpunkt für eine Mäßigung des Tempos der Zinserhöhungen könnte schon bei der Dezember-Sitzung kommen."

Obwohl diese Äußerungen weitgehend mit früheren Äußerungen der Fed in den letzten Wochen übereinstimmten, begrüßten die Anleger den dovischen Ton. Die Reaktion an der Wall Street erfolgte fast augenblicklich, denn alle drei großen US-Indizes begannen kurz nach Powells Auftritt zu steigen.

Aber warum sind Anleger so beunruhigt über Zinserhöhungen? Wie und warum wirken sie sich auf den Aktienmarkt aus?

Inflation, Zinssätze und der Aktienmarkt

Die Zinssätze sind das wichtigste Instrument einer Zentralbank im Kampf gegen die Inflation. Wenn die Inflation hoch ist, wie es derzeit der Fall ist, erhöhen die Zentralbanken in der Regel die Zinssätze, um zu versuchen, die Inflation wieder in Richtung ihrer Zielrate von etwa 2% zu senken.

Höhere Zinssätze verringern im Wesentlichen den Verbrauch und die Investitionen, was wiederum einen Abwärtsdruck auf die Kurse ausübt. Höhere Zinssätze wirken dem Aufwärtstrend der Kurse auf verschiedene Weise entgegen:

Sie verteuern die Kreditaufnahme, was die Neuaufnahme von Krediten für größere Anschaffungen, wie z. B. Häuser oder Autos, erschwert.

Höhere Zinssätze erhöhen auch die Kosten für die Bedienung bestehender Schulden, wodurch das verfügbare Einkommen der Verbraucher sinkt. Weniger verfügbares Einkommen = weniger Ausgaben, insbesondere für nicht lebensnotwendige Dinge.

Die Verbraucher erhalten mehr Zinsen auf Spareinlagen bei der Bank, was sie dazu anregt, Geld zu sparen, anstatt es auszugeben oder zu investieren.

Wie wir bereits beschrieben und in diesem Jahr unzählige Male erlebt haben, wirken sich Zinsänderungen auch auf den Aktienmarkt aus.

Im Allgemeinen besteht eine umgekehrte Beziehung zwischen den beiden. Wenn die Zinssätze steigen, tendiert der Aktienmarkt dazu, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, und umgekehrt. Aber was ist die Logik dahinter?

Zinserhöhungen und Aktienkurse

Wir haben dargelegt, wie höhere Zinsen den Verbrauch verringern und folglich die Preise unter Druck setzen. Wir haben dies ausschließlich aus der Perspektive der Verbraucher betrachtet, aber die Zinssätze betreffen alle, auch die Unternehmen.

Ein Anstieg der Zinssätze - und folglich ein Anstieg der Kreditkosten - wird die Unternehmen in mehrfacher Hinsicht treffen:

Erhöhte Betriebskosten

Weniger Kapital für Investitionen in zukünftiges Wachstum

Umsatzrückgang aufgrund geringerer verfügbarer Einkommen und geringerer Anreize zur Kreditaufnahme

Schauen wir uns diese Punkte einzeln an.

Erhöhte Betriebskosten

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen wird in gewissem Umfang verschuldet sein. Steigende Zinssätze erhöhen die Kosten für die Bedienung dieser Schulden, was die Betriebskosten in die Höhe treibt und in der Folge die Rentabilität des Unternehmens verringert.

Weniger Kapital für Investitionen in zukünftiges Wachstum

Ein Gewinnrückgang bedeutet weniger Kapital, das in das Unternehmen für künftiges Wachstum investiert werden kann. Außerdem ist das Unternehmen aufgrund der gestiegenen Kosten für die Kreditaufnahme möglicherweise weniger geneigt, seinen Kredit für Investitionszwecke zu erhöhen.

Umsatzrückgänge

Steigende Zinsen bedeuten, dass Verbrauchern weniger Geld zum Ausgeben zur Verfügung steht und sie daher weniger konsumieren. Wer trägt die Folgen davon? Die Unternehmen.

Ein geringerer Verbrauch führt natürlich zu einem geringeren Absatz, was wiederum zu geringeren Einnahmen und damit zu geringeren Gewinnen führt. Dadurch wird der oben beschriebene Effekt noch verstärkt. Neben den gestiegenen Betriebskosten, die den Gewinn belasten, wirkt sich auch der Umsatzrückgang negativ aus, und es steht noch weniger Kapital für Investitionen in künftiges Wachstum zur Verfügung.

Zusammenfassend

Geringere Gewinne und weniger Investitionen in künftiges Wachstum verringern den geschätzten künftigen Cashflow eines Unternehmens. Unter sonst gleichen Bedingungen macht dies ein Unternehmen als Investition weniger attraktiv. Bestehende Aktionäre könnten dazu gebracht werden, ihre Anteile zu verkaufen, und potenzielle Investoren könnten sich nach einem anderen Ziel für ihr Kapital umsehen, so dass die Aktienkurse fallen.

Natürlich dauert es eine Weile, bis alles Beschriebene nach einer Zinserhöhung durchschlägt. Der Aktienmarkt wartet aber nicht darauf, dass diese Folgen tatsächlich eintreten, sondern antizipiert sie und stellt sich darauf ein.

Aus diesem Grund löst jedes Anzeichen für eine Zinsänderung in der Regel eine Reaktion am Aktienmarkt aus, da die Anleger versuchen, das erwartete Ergebnis einzupreisen. So sahen wir gestern eine sehr positive Reaktion an der Wall Street, als die Anleger Powells Kommentare zu Zinserhöhungen verdauten.

Zwar werden die Zinssätze offensichtlich weiter steigen, doch die Tatsache, dass diese Erhöhungen moderater ausfallen werden als frühere, hat die Stimmung der Anleger verbessert.

