Februar 28, 2023 13:15

Der Handel mit Palladium ist vielleicht nicht so beliebt wie der mit Gold oder Silber. Dennoch ist Palladium nach wie vor ein wichtiges Metall, das bei der Herstellung vieler Produkte des täglichen Lebens verwendet wird. Eine große Anzahl von Anwendungen und ein begrenztes Palladiumangebot ziehen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

In diesem Blog werden wir Ihnen einige Informationen geben, die Ihr Wissen über Palladium verbessern könnten.

Grundlagen des Palladiums

Palladium (Pd) wurde 1802 von William Hyde Wollaston, einem englischen Chemiker, entdeckt, der in Südamerika gewonnene Platin-Erzproben analysieren wollte. Wollaston benannte das Metall nach dem Asteroiden 2 Pallas, der zwei Monate zuvor (März 1802) entdeckt worden war.

Palladium ist ein silbrig-weißes Metall, das zur Familie der Platingruppenmetalle (PGMs) gehört. Es ist dehnbar und lässt sich leicht bearbeiten. Palladium wird vor allem in Autokatalysatoren verwendet, die bei der Umwandlung von Kohlenmonoxid in Wasser und Kohlendioxid helfen. Das Metall wird auch für Schmuck, elektrische Kontakte usw. verwendet.

Die größten Palladiumvorkommen befinden sich in Russland, Südafrika, Simbabwe und im US-Bundesstaat Montana. Das russische Unternehmen Nornickel produziert den Großteil des weltweiten Palladiums. Mehr als 50 % des gesamten in einem Jahr geförderten Palladiums wird zu Katalysatoren verarbeitet.

Palladium handeln: Preisschwankungen

Ende Juli 2022 erreichte der Palladiumpreis 2.021 $ pro Unze und war damit fast 300 $ teurer als Gold zu diesem Zeitpunkt. Der Preisanstieg des Metalls im Jahr 2022 zwang einige Automobilhersteller, es durch billigeres Platin zu ersetzen.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Monatschart, aufgenommen am 23. Februar 2023. Date Range: 1. Februar 2018 - 23. Februar 2023. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Die letzten drei Monate waren für die Palladiumpreise nicht günstig. Im Dezember 2022 fielen die Palladiumpreise um 3 %, während der Januar noch schlimmer war und noch mehr an Boden verlor (-9 %).

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Daily Chart, aufgenommen am 23. Februar 2023. Datumsbereich: 25. Oktober 2022 - 23. Februar 2023. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Februar könnte der dritte Monat in Folge sein, in dem die Palladiumpreise zurückgehen, denn bis zum 23. Februar haben sie fast 8 % an Wert verloren. Es sei darauf hingewiesen, dass die Palladiumpreise am 14. Februar mit 1.468,94 $ den niedrigsten Stand seit August 2019 erreichten.

Nornickel prognostiziert geringere Palladiumproduktion im Jahr 2023

Am 10. Februar gab Nornickel bekannt, dass das Unternehmen für 2023 mit einem Rückgang seiner Palladiumproduktion rechnet, der auf die geplanten Sanierungsarbeiten in seinem Hüttenwerk Nadezhda zurückzuführen ist. Einem Bericht von Reuters zufolge wird die Palladiumproduktion des Unternehmens wahrscheinlich um 8-14% gegenüber 2022 in einer Größenordnung von 2.407-2.562 koz sinken. Die Palladiumproduktion von Nornickel steigt 2022 auf Jahresbasis um 7%.

Zu den Produktionszahlen für 2022 merkten die Analysten von Nornickel an, dass "wir die Produktion aller wichtigen Metalle gesteigert haben: Die Kupfer- und Platinproduktion entsprach der Prognose, während die Nickel- und Palladiumproduktion diese übertraf." Im überarbeiteten Bericht des Unternehmens (10. Februar) heißt es: "Wir erwarten, dass das Gleichgewicht zwischen Palladiumproduktion und -verbrauch in diesem Jahr auf ein Defizit von 0,3 Mio. Unzen schrumpfen wird."

Elektroautos belasten die Nachfrage nach Palladium

Die Ökonomen der Commerzbank gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Palladium zurückgehen könnte, da "Palladium zunehmend durch Platin ersetzt wird und die Zahl der Elektroautos steigt, so dass wahrscheinlich weniger Palladium für die Produktion der neuen Fahrzeuge benötigt wird."

Die London Bullion Market Association (LBMA) stellt in ihrem Precious Metals Survey 2023 fest: "Die Analysten erwarten, dass die Palladiumpreise in diesem Jahr sinken werden, wobei für 2023 ein Durchschnittspreis von 1.809,8 $ prognostiziert wird - ein nicht unerheblicher Rückgang von 14,3 % gegenüber dem tatsächlichen Durchschnittspreis im Jahr 2022."

Palladiumhandel und Risikomanagement

Sie fragen sich vielleicht, ob sich der Handel mit Palladium lohnt oder ob er riskant ist. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden; der Handel mit Palladium bildet da keine Ausnahme. Schnelle Marktbewegungen entgegen Ihren Prognosen oder eine ungenaue Markteinschätzung Ihrerseits könnten dazu führen, dass Sie Ihr hart verdientes Geld verlieren. Der Verlust von Geld könnte Ihre finanziellen Pläne gefährden.

Wie können Sie sicherstellen, dass der Handel mit Palladium oder einem anderen Instrument Ihre Ziele nicht gefährdet? Die Antwort könnte eine Kombination aus Bildung und dem Einsatz der Ihnen zur Verfügung stehenden Risikomanagementinstrumente sein. Der Besuch eines Webinars, das von Handelsexperten veranstaltet wird, oder die Lektüre detaillierter Blogs über Handelstechniken oder sogar Tipps für den Aufbau Ihrer Strategie können Ihnen dabei helfen, der Händler zu werden, der Sie gerne wären. Das Filtern von Informationen ist unerlässlich.

Die Broker unterstützen die Händler, indem sie ihnen Instrumente für das Risikomanagement zur Verfügung stellen, mit denen sie ihre Verluste im Falle eines Abschwungs verringern können. Beispielsweise helfen Ihnen Stop/Loss-Aufträge oder ein maximaler Drawdown, Ihr persönliches Risikomanagement zu verbessern, während Sie Strategien entwickeln, die Sie dem Erreichen Ihrer finanziellen Ziele näher bringen könnten. Der Handel mit Palladium oder einem anderen Instrument erfordert nicht nur Wissen und Inspiration, sondern auch eine umfassende Vorbereitung.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

