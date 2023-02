Trading News für Einsteiger: Öl-Trading für Einsteiger im Jahr 2023

Manche würden sagen, dass Öl die Welt in Schwung bringt. Auch wenn das übertrieben klingt, kann man wohl nicht leugnen, dass Öl die weltweite Wirtschaftstätigkeit und das Wachstum fördert. Obwohl es eine Verlagerung hin zu ökologischen Energielösungen gibt, scheinen die Öl- und Gasunternehmen wieder Boden gut zu machen, den sie während der Pandemie-Ära verloren haben.

Dieser Blog soll Ihnen einige wertvolle Informationen liefern, die Ihnen dabei helfen können, sich auf dem Ölmarkt im Jahr 2023 zurechtzufinden und Ihre Strategien auf Ihre finanziellen Ziele abzustimmen.

Einige interessante Fakten über Öl

Sowohl Rohöl (Petroleum) als auch seine raffinierten Bestandteile, die so genannten Petrochemikalien, spielen in der heutigen industrialisierten Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Die Menschen im antiken Mesopotamien verwendeten Öl als Mörtel im Bauwesen, während andere es vor über viertausend Jahren zur Abdichtung ihrer Boote nutzten.

In den USA verwendeten die Irokesen Öl zur Herstellung von Kriegsfarben und Mückenschutzmitteln. Viele Jahre später (1859) bohrte die Seneca Oil Company in Pennsylvania die erste kommerzielle Ölquelle Amerikas. Nach Angaben der US Energy Information Administration (EIA) sind die USA, Saudi-Arabien und Russland die drei ölproduzierenden Länder der Welt.

WTI-Rohöl und Brent-Rohöl: Was ist der Unterschied?

Wenn Sie eine Liste von Rohstoffen durchsehen, stoßen Sie vielleicht auf die Rohölsorten West Texas Intermediate (WTI) und Brent. Dies sind zwei der beliebtesten Öl-Benchmarks der Welt. Schauen wir uns einmal an, worin die Unterschiede bestehen.

Was ist WTI-Rohöl?

WTI-Rohöl wird hauptsächlich aus dem Bundesstaat Texas bezogen und ist eines der hochwertigsten Öle der Welt, das leicht zu raffinieren ist. Das Öl wird dann durch Pipelines in den Mittleren Westen der USA und in den Golf von Mexiko transportiert, wo es raffiniert wird. Cushing, Oklahoma, ist der Ort, an dem der größte Teil des physischen Austauschs und der Preisabrechnung für WTI stattfindet. Ölmarktanalysten bezeichnen Cushing als "den Pipeline-Knotenpunkt der Welt".

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5, WTI Crude Oil-Monatschart - Zeitrahmen: 1. März 2017 bis 16. Februar 2023, erstellt am

16. Februar 2023.

Der WTI-Rohöl-Spotpreis brach am 9. Dezember 2022 ein und erreichte mit einem Kurs von 71,63 USD ein Einjahrestief. Obwohl er seither wieder etwas an Boden gewonnen hat, schwankt der WTI-Rohöl-Kassapreis in den ersten sechs Wochen des Jahres 2023 zwischen 73 und 81 USD pro Barrel.

Was ist Brent-Rohöl?

Rohöl der Sorte Brent ist eine Öl-Benchmark für mehr als 65% der weltweiten Ölverträge, die auf dem hauptsächlich in der Nordsee geförderten Öl basieren. Brent-Rohöl wurde in den frühen 1960er Jahren entdeckt und wird heute hauptsächlich aus dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden und Deutschland bezogen. Brent-Rohöl ist nicht so leicht wie sein Gegenstück WTI-Rohöl, aber es ist weiter verbreitet.

Die Transportkosten für Brent-Rohöl sind deutlich niedriger als die für WTI-Rohöl, da WTI in Binnengebieten gefördert wird. In den letzten Jahren ist WTI-Rohöl aufgrund von Fortschritten bei den Bohr- und Fracking-Techniken in den USA billiger geworden als Brent-Rohöl. Davor war Brent-Rohöl in der Regel billiger als WTI-Rohöl.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5, Brent Crude Oil-Monatschart - Zeitrahmen: 1. März 2017 bis 16. Februar 2023, erstellt am

16. Februar 2023.

Im Einklang mit dem WTI-Rohöl-Spotpreis fiel der Brent-Rohöl-Spotpreis am 8. Dezember 2022 auf 76,82 USD pro Barrel. Nachdem er Mitte Januar 2023 etwas an Boden gewonnen hatte, brach der Preis am 3. Februar wieder ein und notierte bei 79,69 USD pro Barrel. Seitdem ist der Kassapreis wieder gestiegen und erreichte am 16. Februar 85,57 USD.

Ölpreise im Jahr 2023: Steigen oder fallen?

Die Wirtschaftsexperten der Deutschen Bank gehen davon aus, dass der Brent-Rohöl-Spotpreis das Jahr um die 80 USD-Marke beenden wird. In einem am 14. Februar veröffentlichten Bericht heißt es: "Wir sehen Brent im ersten Halbjahr 2023 bei 75 USD/Barrel, bevor sich das Gleichgewicht im zweiten Halbjahr 2023 auf 80 USD/Barrel verbessert. Wir gehen davon aus, dass die Rezession das Nachfragewachstum verlangsamt, aber da Chinas Ausstieg aus der Nullzinspolitik früher als erwartet erfolgte, gibt es weniger Spielraum für eine Erholung im zweiten Quartal 2023. Im zweiten Halbjahr dürfte die weltweite Nachfrage um 1 Millionen Tonnen pro Tag über dem Niveau von H2-2019 liegen. Wir gehen davon aus, dass das Überangebot den Abwärtsdruck im ersten Halbjahr aufrechterhält und zu Spannungen mit der politischen Ausrichtung der OPEC führt, bevor sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2023 erholt."

Im Gegenteil, die Marktanalysten der UBS sind viel optimistischer, was die Ölpreise im Jahr 2023 angeht. In einem am 14. Februar veröffentlichten UBS-Bericht heißt es: "Wir glauben, dass zwei Drittel des Wachstums der Ölnachfrage in diesem Jahr aus den asiatischen Schwellenländern kommen werden, angeführt von der Wiedereröffnung Chinas, die unserer Meinung nach die globale Ölnachfrage in der zweiten Jahreshälfte auf über 103 mbpd anheben wird. Wir gehen davon aus, dass die Nicht-OPEC+-Länder in diesem Jahr nur ein bescheidenes Wachstum des Ölangebots bewirken werden, das vor allem durch die US-Ölproduktion um 1,3 mbpd zunimmt, aber hinter dem Wachstum der Ölnachfrage von 1,6 mbpd in diesem Jahr zurückbleibt. Wir halten an unserem positiven Ausblick für Öl fest, da wir weiterhin davon ausgehen, dass Brent in diesem Jahr auf 110 USD und WTI auf 107 USD steigen wird."

OPEC erwartet für 2023 einen Anstieg der weltweiten Nachfrage

Haitham Al Ghais, der Generalsekretär der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), sagte in einer Rede auf einer Energiekonferenz in Ägypten, dass das Kartell "erwartet, dass die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2023 das Niveau vor der Pandemie übersteigen wird".

Er fügte hinzu: "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage bis 2025 auf 110 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, und verwies auf die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten in China, das sich wieder öffnet. Die Ölindustrie litt mehrere Jahre lang unter chronischem Investitionsmangel. Die Ölindustrie benötigt bis 2045 jährliche Investitionen in Höhe von 500 Mrd. USD".

Öl-Trading: Ist es riskant?

Wie bei allen Finanzinstrumenten ist auch der Ölhandel mit Risiken verbunden. Der Handel mit Öl ohne Kenntnis seiner Grundlagen kann zu Fehlern führen. Fehler können zum Verlust von hart verdienten Geldern führen. Auch wenn der Handel ein Teil Ihrer Finanzplanung sein mag, gibt es keinen Grund, sich finanziellen Gefahren auszusetzen, insbesondere wenn Sie gerade erst mit dem Handel beginnen.

Anfänger unter den Tradern, die nicht über die nötige Erfahrung verfügen, sollten versuchen, ihr Wissen zu erweitern, um Strategien zu entwickeln, die ihren finanziellen Erwartungen entsprechen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Geheimnisse des Handels zu erlernen und Ihre Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Einige Broker bieten umfassendes Bildungsmaterial an, das von Webinaren und Seminaren bis hin zu E-Books und von Marktexperten verfassten Artikeln reicht.

Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Sie die frei zugänglichen Informationen im Internet und filtern Sie diese angemessen, um Ihre Ziele dabei nicht aus den Augen zu verlieren.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

