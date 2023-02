Trading News für Einsteiger: Kupfer traden - ein unterbewerteter Rohstoff?

Februar 10, 2023 13:40

Auch wenn der Handel mit Kupfer und seine Preisschwankungen nicht unbedingt in den Schlagzeilen der populärsten Finanznachrichten auftauchen, können nur wenige Analysten die grundlegende Stärke dieses Rohstoffs leugnen. Ja, Kupfer liegt nach Gold und Silber an dritter Stelle, wenn es um den Wert geht, aber manchmal kann ein "Underdog" interessante Überraschungen verbergen.

Unser Artikel soll Ihnen einige nützliche Informationen über den Handel mit Kupfer vermitteln und Sie in die Lage versetzen, zu entscheiden, ob Sie diese Option für Ihr Trading in Betracht ziehen möchten.

Kupfer Grundlagen

Kupfer kommt in der Natur als freies Metall vor. Archäologen haben in vielen Regionen der Welt Artefakte aus Kupfer gefunden, von denen die ältesten auf 8000 vor Christus zurückgehen. Zur Zeit der Römer kam das Kupfer von der Insel Zypern. Die Freiheitsstatue, eines der bekanntesten Symbole der USA, enthält mehr als 170.000 Pfund Kupfer.

Nach den von der International Trade Administration des US-Handelsministeriums veröffentlichten Daten ist Chile mit einem Anteil von fast einem Drittel der größte Kupferproduzent der Welt. Die USA und Indonesien liegen nach dem Produktionsvolumen an zweiter und dritter Stelle hinter Chile.

Verwendung von Kupfer im täglichen Leben

Kupfer ist in den elektrischen Leitungen, Sanitäranlagen und Haushaltsgeräten des Durchschnittsbürgers zu finden und wiegt insgesamt etwa 400 Pfund. Ein typisches Auto enthält 60 Pfund Kupfer. Kupfer ist zu 100% recycelbar. Einige Experten gehen davon aus, dass 80% des bisher produzierten Kupfers immer noch in Gebrauch ist.

Metalllegierungen werden durch das Mischen verschiedener Metalle hergestellt. Bronze und Messing sind zwei der bekanntesten Legierungen, die aus Kupfer hergestellt werden. Kupfer wird in Computern eingesetzt, um die Leistung von Mikrochips zu verbessern. Kupfer wird in diesen Chips verwendet, um die Übertragung von elektrischen und thermischen Signalen zu unterstützen. Kupfer eignet sich hervorragend für die Verwendung in elektrischen Schaltkreisen, da es Strom sehr gut leiten kann, ohne überhitzt zu werden.

Wie verhält sich Kupfer als Rohstoff an den Märkten?

Der Kupferpreis war in der Vergangenheit stets unbeständig. Als die Coronavirus-Pandemie über die Welt hereinbrach und die Regierungen Beschränkungen verhängten, fiel der Preis auf 2,2 USD pro Pfund, was ein Vierjahrestief bedeutete. In den folgenden Monaten entwickelte sich der Rohstoff jedoch positiv, der Preis stieg und erreichte am 1. März 2022 mit einem Preis von 4,7 USD pro Pfund ein Mehrjahreshoch.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5, Copper (1,000 lbs.)/USX-Monatschart - Zeitrahmen: 1. Dezember 2017 bis 9. Februar 2023, erstellt am

9. Februar 2023. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Trotz einer turbulenten Zeit im November und Dezember 2022 erholte sich der Kupferpreis im Januar 2023 und erreichte am 26. Januar 4,2 Dollar pro Pfund. Der Kupferpreis ist in den letzten drei Monaten um 8,3% gestiegen, während er im bisherigen Jahresverlauf 7,1% zugelegt hat, wie aus Statistiken von Marketwatch hervorgeht.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5, Copper (1,000 lbs.)/USX-Tageschart - Zeitrahmen: 1. Oktober 2022 bis 9. Februar 2023, erstellt am

9. Februar 2023. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Kupferpreis-Prognosen

Marktanalysten, die mit CNBC sprachen, betonten, dass die globalen Märkte wahrscheinlich bis 2023 von einem Kupferdefizit geplagt sein werden. Dieses Defizit könnte durch zunehmend schwierige Lieferströme aus Südamerika sowie durch einen größeren Nachfragedruck noch verschärft werden.

Andere Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die Preise in letzter Zeit trotz der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen durch China schwach geblieben sind. Ökonomen des Institute of International Finance sagten gegenüber Business Insider: "Was auch immer in China vor sich geht, es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Ende der Null-COVID das globale Wachstum ankurbelt, wenn man die Rohstoffpreise betrachtet. Die Ölpreise sind nie gestiegen, und die Kupferpreise fallen, nachdem die anfängliche Aufregung über die Wiedereröffnung Chinas abgeklungen ist. Die globale Rezession wird kommen."

Den Prognosen von Goldman Sachs zufolge wird sich der Kupferpreis im Jahr 2023 bei 9.750 USD pro Tonne einpendeln, bevor er im Jahr 2024 auf durchschnittlich 12.000 USD pro Tonne ansteigt. Die Ökonomen von Goldman Sachs gehen davon aus, dass Chile von 2023 bis 2025 wahrscheinlich weniger Kupfer produzieren wird.

Aus einem Ende Dezember veröffentlichten Bericht der Bank of America geht hervor, dass ihre Rohstoffanalysten vorsichtig optimistisch sind. In ihrem Bericht heißt es: "Wir bleiben bis ins Jahr 2023 hinein vorsichtig und erwarten, dass die Preise im ersten Quartal durchschnittlich 7.500 USD/t (3,40 USD/Pfund) betragen werden, bevor sie sich im vierten Quartal 23 auf durchschnittlich 10.000 USD/t (4,53 USD/Pfund) erholen werden".

Möglichkeiten, das Risiko beim Trading zu mindern

Sie haben wahrscheinlich bereits mehrfach gelesen, dass Trading mit Risiken verbunden ist. Handelsstrategien funktionieren nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Wenn sich die Märkte in die falsche Richtung bewegen, können Sie erhebliche Verluste erleiden, die sich auf Ihre finanziellen Ziele auswirken können. Als Anfänger unter den Tradern ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Fehlkalkulationen höher.

Wenn Sie unnötige negative Überraschungen vermeiden wollen, sollten Sie Ihr Wissen über den Handel erweitern und lernen, wie Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente des Risikomanagements einsetzen. Eines Ihrer wichtigsten Ziele sollte es sein, sich Ihrer Handlungen und Strategien sicher zu sein. Durch den Einsatz von Risikomanagementinstrumenten wie Stop/Loss-Aufträgen und maximalen Drawdowns stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr Geld als nötig aufs Spiel setzen.

Erst lernen, dann traden

Wenn Sie sich im Umgang mit solchen Instrumenten nicht sicher fühlen, sollten Sie lernen, wie diese funktionieren und wie sie Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen. Es gibt hierzu eine Vielzahl von Webinaren, Artikeln und E-Books, die von professionellen Tradern für Sie bereitgestellt werden. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, mehr über die Geheimnisse des Handels zu erfahren, bevor Sie mit dem Einsatz tatsächlicher Geldmittel beginnen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.