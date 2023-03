Trading News für Einsteiger: Kakaohandel - Süß oder bitter im Jahr 2023?

März 13, 2023 11:50

Wie oft haben Sie schon über den Handel mit Kakao gelesen? Die Antwort ist wahrscheinlich nicht allzu oft. Agrarrohstoffe sind ein wichtiger Bestandteil der globalen Handelsaktivitäten. Kakao ist ein wichtiger Rohstoff, der weltweit gehandelt wird, da er eine der Grundzutaten für unsere tägliche Ernährung ist.

Viele Faktoren beeinflussen das Angebot und die Nachfrage nach Kakao. In diesem Blog werden wir die notwendigen Informationen weitergeben, die Anfänger im Kakaohandel zur Verfügung haben sollten.

Lernen Sie die Grundlagen des Kakaos kennen

Archäologische Forschungen haben ergeben, dass der Kakaobaum zuerst im äquatorialen Südamerika domestiziert wurde. Archäologen vermuten, dass die Olmeken in Mittelamerika zwischen 1500 und 1400 v. Chr. Kakaobohnen konsumierten. Vor der Landung der spanischen Eroberer wurden Kakaobohnen als Zahlungsmittel im Handel zwischen Stämmen in Mittel- und Südamerika verwendet.

Die spanischen Eroberer waren von der Kakaobohne begeistert und brachten sie mit nach Europa, wo das Getränk im 17. Jahrhundert sehr populär wurde. Während der Eroberung der Eingeborenen begannen die Spanier, Kakaoplantagen anzulegen, um Europa mit Kakao zu versorgen und ein äußerst lukratives Handelsunternehmen zu gründen.

Die Elfenbeinküste, Ghana und Indonesien sind die Länder, die weltweit die meisten Kakaobohnen produzieren. Im Allgemeinen stammen die Kakaobohnen aus recht feuchten Regionen, die sich in unmittelbarer Nähe des Äquators befinden. Die Vereinigten Staaten, die Niederlande und das Vereinigte Königreich sind die wichtigsten Erzeuger von Kakaoprodukten.

Handel mit Kakao: Preisschwankungen

Wie Sie in der untenstehenden Grafik sehen können, war 2018 ein turbulentes Jahr für den Kakaohandel. Am 1. April 2018 wurde US-Kakao mit 2.821 US-Dollar pro Tonne gehandelt und fiel am 1. September 2018 auf 2.009 US-Dollar pro Tonne. Seitdem gab es viele Schwankungen je nach Angebot und Nachfrage.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5- US Cocoa (1 metrische Tonne), USD Monthly Chart, aufgenommen am 9. März 2023. Datumsbereich: 1. März 2018 - 9. März 2023. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse

Am 26. Oktober 2022 wurde US-Kakao mit 2.252 $ pro Tonne gehandelt. Der Agrarrohstoff scheint in den letzten Monaten auf dem Vormarsch zu sein und verzeichnete Mitte Februar 2023 ein Mehrmonatshoch.



Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 metric ton), USD Daily Chart, aufgenommen am 9. März 2023. Datumsbereich: 7. Oktober 2022 - 9. März 2023. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Preis von Kakao hängt von vielen Faktoren ab. Einige davon sind die Wetterbedingungen und das Klima, geopolitische Unsicherheit, Erntekrankheiten und Arbeitsfragen.

Kakaoproduktion durch Wetterbedingungen beeinträchtigt?

Die von GEPEX, einer Gruppe, der sechs der weltweit größten Kakaomühlen angehören, veröffentlichten Daten gaben bekannt, dass die Kakaomahlung der Elfenbeinküste im Februar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 58.452 Tonnen gestiegen ist.

Seit Beginn der Saison 2022/23 im Oktober wurden bis Ende Februar insgesamt 292.195 Tonnen Kakaobohnen geerntet, was einem Anstieg von fast 12 % im Jahresvergleich entspricht.

Einem am 15. Februar veröffentlichten Bericht von Investing.com zufolge ist die nordamerikanische Kakaomahlung, ein Maß für die Nachfrage, im vierten Quartal 2022 auf Jahresbasis um 8,13 % zurückgegangen. Auf der Grundlage dieser Daten gehen Marktanalysten davon aus, dass die Kakaopreise in den nächsten 3 bis 4 Monaten auf hohem Niveau bleiben könnten. Anfänger sollten jedoch bedenken, dass der Kakaomarkt volatil ist, da verschiedene externe Faktoren, wie z. B. die Wetterbedingungen, Angebot und Nachfrage beeinflussen können.

Elfenbeinküste schränkt Kakaobohnenkäufe ein

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 23. Februar zufolge hat die ivorische Kakao-Aufsichtsbehörde 20 großen Händlern, darunter Cargill und Barry Callebaut, den Kauf von Kakaobohnen für den Export untersagt, nachdem sie ihr Kauflimit erreicht hatten.

Cargill Inc. und Barry Callebaut sind die größten Kakaomühlen des Landes und die größten Abnehmer der in der Elfenbeinküste produzierten Kakaobohnen. Die beiden Unternehmen gaben bekannt, dass sie in Verhandlungen mit dem Kaffee- und Kakaorat (CCC) getreten sind.

Reuters-Quellen zufolge könnte die Maßnahme dennoch nicht ausreichen, da die unterdurchschnittlichen Niederschläge und die schlechten Wetterbedingungen in den letzten Monaten die Produktion beeinträchtigt haben. Allerdings scheinen sich die Wetterbedingungen im Februar gebessert zu haben, denn in einem Bericht aus der Elfenbeinküste heißt es: "Ungewöhnlich starke Regenfälle in den meisten Kakaoanbaugebieten der Elfenbeinküste in der vergangenen Woche werden dazu beitragen, die Größe und Qualität der mittleren Ernte von April bis September zu verbessern."

Verstärken Sie Ihren Handel mit Bildung

Auch wenn Rohstoffe wie Metalle, Energien und andere manchmal weniger volatil sind als z. B. Währungspaare, sollten Sie nicht vergessen, dass der Handel mit Risiken verbunden ist. Anfänger mögen den Nervenkitzel des Handels genießen, da die Volatilität den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben kann. Oft neigen Anfänger dazu, sich auf den Handel einzulassen und hart verdiente Gelder zu verlieren, weil sie nicht ausreichend vorbereitet sind. Das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele sollte nicht mit exzessivem Handel verbunden sein, vor allem, wenn Sie gerade erst anfangen.

Wie können Handelsanfänger ihre Leistung verbessern? Die Antwort ist Bildung. Erfahrene Händler und Handelsanalysten betonen, wie wichtig es ist, zu lernen, wie der Handel funktioniert. Es gibt verschiedene Handelstechniken, über die Anfänger Bescheid wissen sollten. Noch wichtiger ist, dass es Instrumente für das Risikomanagement gibt, die die Wahrscheinlichkeit eines Handelsfehlers verringern und Ihnen helfen, Ihre Handelsziele zu erreichen.

Es gibt viele Ressourcen, die Sie nutzen können, um Ihr Handelswissen zu erweitern. Broker bieten Zugang zu Webinaren, Seminaren, E-Books und von Experten erstellten Tutorien, manchmal sogar ohne zusätzliche Kosten. Ein wenig Zeit in die Verbesserung der Handelskenntnisse zu investieren, wäre für Anfänger ein hervorragender Weg nach vorn.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

