Trading News für Einsteiger: Steigende Goldspotkurse - Was Sie wissen müssen

Januar 13, 2023 13:54

Wie oft haben Sie schon gelesen oder gehört, dass Gold ein sicherer Hafen für Anleger und Trader ist? Die Antwort lautet wahrscheinlich "oft". Die in den meisten großen Volkswirtschaften verzeichnete hohe Inflation scheint die Spotpreise für Gold in die Höhe getrieben zu haben, da die Nachfrage gestiegen ist.

Die Spotpreise für Gold bewegten sich am 12. Januar um die Marke von 1.884 USD pro Unze. Die Spotpreise für Gold liegen 8,3% höher als vor 6 Monaten, da der Rohstoff den im August und September 2022 verlorenen Boden wiedergewonnen hat. Die Frage ist nun, ob sich die Rallye fortsetzen wird oder ob Veränderungen im globalen wirtschaftlichen Umfeld ihr ein Ende setzen könnten.

Gold versus Fiat- Währungen : Was erfahrene Analysten glauben

"Gold wird es geben, Gold wird Geld sein, wenn der Dollar, der Euro, der Yuan und der Ringgit nur noch eine Erinnerung sind", ist eines der Zitate, die Sie vielleicht gelesen haben, als Sie auf der Suche nach Informationen über das Edelmetall im Internet surften. Verantwortlich für dieses Zitat ist Richard Russell, der Autor der 1958 veröffentlichten "Dow Theory Letters".

Richard Russell ist derjenige, der den Höhepunkt des Bullenmarktes von 1946-1966 und den Beginn des großen Bullenmarktes, der im Dezember 1974 begann, genannt hat, daher hat seine Meinung womöglich besondere Bedeutung. In diesem Blog werden wir einige wichtige Informationen über Gold weitergeben, die für Anfänger unter den Tradern hilfreich sein könnten, sowie einige Erkenntnisse, die von führenden Bankinstituten und Analysten stammen.

Gold: Sicherer Hafen und wertvolle Handelsstrategie zur Diversifizierung ?

Gold wurde im Laufe seiner langen Geschichte als natürliche Währung und Wertaufbewahrungsmittel verwendet. In Zeiten von Marktturbulenzen kann die Anlage oder der Handel mit Gold als Instrument des Risikomanagements helfen, Portfolioverluste zu verringern. In vielen wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und anderen dient Gold als Inflationsschutz.

Gold ist einer der wichtigsten und am meisten gehandelten Rohstoffe. Der Goldmarkt wird aufgrund seiner historischen Bedeutung geschätzt und für den Handel und den Austausch von Waren genutzt. Er wird derzeit auf fast 2,4 Billionen Dollar geschätzt. Der Wert von Gold schwankt ständig, da es an öffentlichen Börsen gehandelt wird und der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

Gold hat im Vergleich zu anderen Vermögenswerten eine höhere Wahrscheinlichkeit, seinen Wert über einen längeren Zeitraum zu halten. Daher kann es als Absicherung gegen die Inflation verwendet werden, die eintritt, wenn die Kaufkraft der Menschen aufgrund von Preissteigerungen bei Waren und Dienstleistungen sinkt. Anfänger unter den Tradern sollten jedoch bedenken, dass sich die Märkte manchmal entgegen ihren Erwartungen entwickeln können. Vor diesem Hintergrund sollten Anfänger Trader die Märkte studieren, gründliche Nachforschungen anstellen und vorsichtig vorgehen, indem sie die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente des Risikomanagements nutzen.

Gold-Spotpreise steigen, aber wird das Momentum bestehen?

Die Spotpreise für Gold scheinen den Schwung des letzten Jahres auch 2023 beizubehalten. Am 5. Januar lag der Spotpreis für Gold bei 1.839 USD, während eine Woche später (12. Januar) der Spotpreis für Gold bei 1.884 USD lag. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Spotpreise des Edelmetalls das Niveau von Mitte 2020 übersteigen könnten.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5 - XAUUSD Tageschart - Zeitrahmen: 8. September 2022 bis 12. Januar 2023, erstellt am 12. Januar 2023.

Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Kursbewegungen

Einige Banken erwarten, dass Spotpreise für Gold im Jahr 2023 noch stärker steigen werden

So schließt beispielsweise ein Bericht der Credit Suisse einen Anstieg auf die 2.300 Dollar-Marke nicht aus. In dem am 10. Januar veröffentlichten Bericht der Bank heißt es: "Sollte die Rallye jemals über die Rekordhochs aus den Jahren 2020 und 2022 bei 2.070/2.075 USD hinausgehen, würde dies als signifikanter und langfristiger Durchbruch nach oben gesehen werden, der unserer Meinung nach 2.300 USD und wahrscheinlich darüber hinaus eröffnet."

Die Wirtschaftsexperten der Commerzbank weisen darauf hin, dass die US-Inflationsdaten für die Spotpreise von Gold eine wichtige Rolle spielen. Da die Marktteilnehmer die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten für Dezember am 12. Januar erwarten, gehen die Rohstoffanalysten der Commerzbank davon aus, dass diese den Spotpreisen des gelben Metalls weiteren Rückenwind verleihen könnten. "Der Markt erwartet, dass die Inflationsrate von 7,1% auf 6,5% gesunken ist - unsere Volkswirte gehen sogar von einem Rückgang auf 6,4% aus. Niedriger war sie zuletzt vor mehr als einem Jahr. Die US-Inflationsdaten könnten dem Goldpreis weiteren Rückenwind verleihen, da sich die seit dem Sommer zu beobachtende Verlangsamung der Inflation im vergangenen Monat fortgesetzt haben dürfte", heißt es in ihrem Bericht.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5 - XAUUSD Monatschart - Zeitrahmen: 1. September 2015 bis 12. Januar 2023 , erstellt am 12. Januar 2023 .

Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Kursentwicklungen.

Andere Analysten sind nicht so optimistisch, obwohl sie davon ausgehen, dass sich der Spotpreis für Gold im ersten Quartal 2023 um 1.890 USD bewegen wird. Der letzte Bericht der Erste Group Research, der am 9. Januar veröffentlicht wurde, geht davon aus, dass "die realen Renditen im ersten Quartal 2023 trotz der Zinserhöhungen der Fed im negativen Bereich bleiben. Dies ist ein Faktor, der einen steigenden Goldpreis begünstigt. Die erwartete Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und die rückläufigen Wachstumsraten bei den Unternehmensgewinnen werden die Zuflüsse in den sicheren Hafen Gold verstärken. Wir erwarten einen leichten Preisanstieg auf rund 1.890 Dollar im 1. Quartal 2023."

Risikomanagement ist beim Trading unerlässlich

Beim Trading und Investieren gibt es Risiken. Wenn sich der Kurs eines Vermögenswerts entgegen Ihren Erwartungen entwickelt, kann Ihre Strategie fehlschlagen, was zu einem Verlust von Geldern führt. Die Entwicklung Ihrer Handelsstrategie sollte eine gründliche Marktforschung beinhalten. Außerdem sollten Sie wissen, wie Sie die von Ihrem Broker zur Verfügung gestellten Risikomanagement-Tools nutzen können.

Wenn Sie Ihr Risiko effektiv managen, übernehmen Sie die Kontrolle über den Geldbetrag, der bei einem Trade oder einer Reihe von Trades verloren gehen kann, indem Sie den Gesamtbetrag begrenzen, der verloren werden kann. Das Risikomanagement gibt Ihnen die Möglichkeit, diese Risiken zu verringern, selbst wenn der schlimmste Fall eintritt.

