Trading News für Einsteiger: Fed-Zinssätze- Neue Anhebung oder Pause?

Juni 02, 2023 16:00

In einigen der stärksten Volkswirtschaften der Welt sind die Zinssätze in den letzten Monaten erheblich gestiegen. Einige Zentralbanken haben die Kreditkosten angehoben, um die hohe Inflation zu bekämpfen, die die Budgets der Verbraucher belastet. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat mit ihrer restriktiven Geldpolitik und den aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen den Weg vorgegeben.

Während die US-Verbraucher versuchen, mit den steigenden Lebenshaltungskosten fertig zu werden, haben auch die Unternehmen Probleme mit den erhöhten Zinsen, die Kredite teurer machen. Die große Frage ist, ob die Fed eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik einlegen könnte oder ob weitere Zinserhöhungen bevorstehen.

Nur noch wenige Tage bis zur nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) am 14. Juni. In unserem Blog werden wir einige wertvolle Einblicke in die Zinssätze und die Geldpolitik der Fed geben.

Alle Augen sind auf die Fed gerichtet

Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Zentralbanken die Maßnahmen der Federal Reserve überprüfen und manchmal ihre Politik unter Berücksichtigung der relevanten Daten anpassen. Die Fed gilt als eine der wichtigsten Zentralbanken der Welt. Da der US-Dollar die am häufigsten verwendete Währung bei internationalen Transaktionen ist, wirken sich die Entscheidungen der Fed auf seinen Wert gegenüber anderen wichtigen Währungen aus.

Die US-Notenbank hat die Zinsen seit März 2022 zehnmal in Folge erhöht, um die höchste Inflation seit 40 Jahren zu bekämpfen. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, der Janet Yellen im Jahr 2018 ablöste, hat wahrscheinlich nicht mit einem so starken Inflationsdruck gerechnet, nachdem die Koronavirus-Pandemie die Wirtschaftstätigkeit weltweit gestört hatte.

Im März 2022 beschloss der Vorstand der Fed, mit der Straffung der Geldpolitik zu beginnen, als die ersten Anzeichen einer steigenden Inflation sichtbar wurden. In nur drei Monaten erreichte die Gesamtinflation auf Jahresbasis 9,1 % und damit einen Höchststand seit vier Jahrzehnten.

Was sagen die Vertreter der Fed und wie lauten die Prognosen?

Natürlich können Anleger und Händler nicht vorhersagen, wie sich die Fed in Zukunft verhalten wird. Der Vorstand der Fed trifft seine Entscheidungen auf der Grundlage von Inflationszahlen, Arbeitsmarktstatistiken, Produktivität, Arbeitslosenquote und anderen solchen Faktoren.

Vor einigen Tagen stellte Jerome Powell fest, dass es noch unklar sei, ob die US-Zinsen weiter angehoben werden müssten.

In einer Rede auf einer Fed-Forschungskonferenz sagte er: "Wir sind unsicher über die verzögerten Auswirkungen unserer bisherigen Straffung und über das Ausmaß der Kreditverknappung aufgrund der jüngsten Spannungen im Bankensektor. Daher beschränken sich unsere heutigen Leitlinien darauf, die Faktoren zu benennen, die wir bei der Beurteilung der Frage, inwieweit eine weitere Straffung der Geldpolitik angemessen ist, um die Inflation auf 2 % zurückzuführen, beobachten werden. Die Risiken, zu viel oder zu wenig zu tun, halten sich immer mehr die Waage, und unsere Politik wird dementsprechend angepasst.

Die "Falken" der Fed wollen weitere Zinserhöhungen

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, sprach mit Reportern der Financial Times über die Zinssätze und sagte, es gebe keinen zwingenden Grund, mit einer neuen Zinserhöhung zu warten.

"Ich sehe nicht wirklich einen zwingenden Grund, eine Pause einzulegen - also zu warten, bis man mehr Beweise hat, um zu entscheiden, was zu tun ist. Ich würde eher ein zwingendes Argument dafür sehen, die Zinsen anzuheben und dann eine Weile zu warten, bis sich die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung verringert. Der einzige Grund, eine Zinserhöhung auszulassen, wenn klar ist, dass eine weitere Straffung notwendig ist, wäre eine extreme Marktvolatilität oder ein anderer Schock. Ich denke nur, dass wir vielleicht noch weiter gehen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich nicht unbedingt einen zwingenden Grund, warum wir nicht einen weiteren kleinen Schritt unternehmen sollten, um dem hartnäckigen Inflationsdruck entgegenzuwirken", sagte sie gegenüber FT-Reportern.

Einige Fed-Politiker sind bei Zinserhöhungen zurückhaltend

Der von Präsident Joe Biden für den stellvertretenden Vorsitz der Fed nominierte Notenbankgouverneur Philip Jefferson scheint die Meinung von Loretta Mester hingegen nicht zu teilen. Jefferson schlug vor, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen den nötigen Raum und die Zeit bieten würde, um mehr Daten zu analysieren, bevor eine Entscheidung über das Ausmaß einer weiteren Straffung getroffen wird, und fügte hinzu, dass eine Pause nicht bedeute, dass die Straffung beendet sei.

"Eine Entscheidung, den Leitzins auf einer der nächsten Sitzungen konstant zu halten, sollte nicht dahingehend interpretiert werden, dass wir den Höchststand in diesem Zyklus erreicht haben. Der Verzicht auf eine Zinserhöhung auf einer der nächsten Sitzungen würde es dem Ausschuss ermöglichen, mehr Daten zu sehen, bevor er über das Ausmaß einer weiteren Straffung der Geldpolitik entscheidet", erklärte er.

Moody's: Straffere Geldpolitik steht zur Debatte

Nach Ansicht von Experten wird die US-Notenbank die hohen Zinssätze möglicherweise länger als erwartet beibehalten müssen, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen.

Die Analysten von Moody's warnten, dass der Zinszyklus Gefahren für das Finanzsystem mit sich bringe, wie die jüngste Volatilität im US-Bankensektor zeige. Sie wiesen darauf hin, dass ein robuster US-Arbeitsmarkt eine Rezession hinauszögern könnte, dass aber die Gefahr bestehe, dass dies zu einer steigenden Inflation führe und die Federal Reserve zu weiteren Zinserhöhungen zwinge.

"Eine Abkühlung der Wirtschaftstätigkeit und ein schwächerer Arbeitsmarkt sind notwendige Voraussetzungen dafür, dass der Inflationsdruck in der Wirtschaft nachlässt. Eine zu lange Widerstandsfähigkeit würde eine noch straffere Geldpolitik erfordern", heißt es in dem Bericht.

Handel und Fed-Zinserhöhungen

Steigende Zinssätze haben einige Unternehmen gezwungen, ihre Pläne zu ändern, und einfache Menschen, ihre Ausgaben zu kürzen. Da Zentralbanken wie die Fed, die BoE und die EZB die Zinssätze anheben und ihre Politik der quantitativen Lockerung neu bewerten, schwanken die Werte der wichtigsten Währungen, die manchmal stärker und manchmal schwächer werden.

Anfängern fehlt möglicherweise die Erfahrung, die ihnen bei der Auswahl der richtigen Handelsinstrumente und der Entwicklung einer effizienten Strategie helfen würde. Falsche Entscheidungen können zum Verlust von Geldern führen, was Ihre finanziellen Ziele gefährden könnte.

Der beste Weg für Anfänger, einen effizienten Handelsplan zu erstellen, ist, den Umgang mit Risikomanagement-Tools zu lernen. Der Umgang mit diesen Instrumenten ist von entscheidender Bedeutung, vor allem, wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Handel beschäftigen. Wenn Sie sich fragen, wie Sie mehr über diese Instrumente erfahren können, ist die Antwort einfach. Die Broker geben den Händlern die Möglichkeit, sich mit den Instrumenten des Risikomanagements vertraut zu machen, indem sie Lehrmaterial wie Anleitungen und E-Books zur Verfügung stellen oder ihnen die Möglichkeit geben, sich für Webinare und Seminare anzumelden, die von Handelsexperten vorbereitet werden.

Risikomanagement im Handel kann Ihnen Sicherheit geben und Ihre Chancen erhöhen, Ihre finanziellen Ziele ohne Angst und Stress zu erreichen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

