Trading News für Einsteiger: Australischer Dollar - Was Sie wissen sollten

April 17, 2023 12:46

Der australische Dollar (AUD), oder "Aussie", wie er von einigen Händlern genannt wird, ist eine der stärksten Währungen im asiatisch-pazifischen Raum. Der australische Dollar gehört zu den meistgehandelten Währungen auf

globalen Märkten und macht etwa 6,0 % des täglichen Umsatzes aus, was einem durchschnittlichen Wert von 479 Mrd. USD entspricht.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) stellt in ihrem Bericht "Driver of the Australian Dollar Exchange Rate" fest: "Ein großer Teil der australischen Exporte entfällt auf Rohstoffe, so dass Bewegungen bei den Rohstoffpreisen zu Bewegungen bei den Exportpreisen führen. Höhere Preise für Rohstoffexporte bedeuten, dass mehr australische Dollar benötigt werden, um die gleiche Menge an australischen Rohstoffexporten zu kaufen. Dies führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach australischen Dollar und zu einer Aufwertung. In der Tat wird der australische Dollar oft als Rohstoffwährung bezeichnet.

In diesem Blog finden Sie einige nützliche Informationen über den australischen Dollar, die Wirtschaft des Landes und die Geldpolitik der RBA.

Schwankungen des australischen Dollars

Der australische Dollar brach im März 2020 gegenüber seinem US-amerikanischen Pendant auf den niedrigsten Stand seit 2003 ein und erreichte am 19. März einen Tiefstand von 0,5510 $. In einem Bericht der National Australian Bank (NAB), der im April 2020 veröffentlicht wurde, hieß es, dass "der Abwärtsdruck auf den AUD/USD durch den Rückgang der Rohstoffpreise verstärkt wurde, und zwar nicht nur durch den Nachfrageschock aufgrund der sich abzeichnenden globalen Wirtschaftskontraktion, sondern auch durch den Einbruch der Ölpreise aufgrund positiver Angebotsschocks."

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - AUD USD Monatliches Chart. Datumsbereich: 1. September 2015 - 13. April 2023. Erfasstes Datum: 13. April 2023.



Der australische Dollar erholte sich gegenüber dem US-Dollar und erreichte am 1. Mai 2021 ein Dreijahreshoch, verlor aber in den folgenden Monaten an Boden und erreichte im Oktober 2022 ein Zweijahrestief.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - AUD USD Tages-Chart. Datumsbereich: 6. Dezember 2022 - 13. April 2023. Erfasstes Datum: 13. April 2023.

In diesem Jahr hat der australische Dollar gegenüber den meisten anderen Währungen der Gruppe der 10 an Wert verloren, nämlich 2,5 % gegenüber dem US-Dollar. In einem Bloomberg-Bericht heißt es, dass der Rückgang "vor dem Hintergrund der Turbulenzen im US-Bankenwesen, sinkender Treasury-Renditen und der Entscheidung der Reserve Bank of Australia, ihre Zinserhöhungen zu pausieren, um die Aussichten zu bewerten", erfolgte.

Was sollten Sie über die australische Wirtschaft wissen?

Nach Angaben der Weltbank ist die australische Wirtschaft, gemessen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP), die 13. größte der Welt. Eine von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführte Umfrage ergab, dass die australische Staatsverschuldung bei 83,7 % des nationalen BIP liegt.

Der jüngste Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) prognostiziert für das australische BIP ein Wachstum von 1,6 % im Jahr 2023 und von 1,7 % im Jahr 2024, wobei anzumerken ist, dass die australische Wirtschaft im Jahr 2022 um 3,7 % gewachsen ist. Das australische Finanzministerium und die Reserve Bank of Australia (RBA) prognostizieren für die Jahre 2023 und 2024 eine BIP-Wachstumsrate von 1,5 %.

Derselbe IWF-Bericht besagt, dass die Inflation im Jahr 2023 bei 5,3 % liegen und 2024 auf 3,2 % sinken wird. Die Analysten der RBA prognostizieren eine Inflation von 4,75 % in diesem Jahr und 3,5 % im Jahr 2024.

Der australische Schatzmeister Jim Chalmers sagte gegenüber ABC-Reportern, dass "die Situation in der Welt komplexer und schwieriger geworden ist, sogar im Laufe der letzten Monate. Wir werden also nicht völlig immun dagegen sein. Das Finanzministerium geht davon aus, dass sich unsere eigene Wirtschaft im Laufe dieses Jahres erheblich abschwächen wird. Grund dafür ist die Kombination aus einer sich verlangsamenden Weltwirtschaft und den Auswirkungen höherer Zinssätze auch hierzulande. Es kommt also eine Menge aus der ganzen Welt auf uns zu."

RBA bewertet die Auswirkungen ihrer Geldpolitik

Am 4. April gab der Vorstand der RBA seine Entscheidung bekannt, die geplante geldpolitische Straffung auszusetzen. In der Erklärung nach der Sitzung hieß es, dass die beträchtliche Anhebung der Zinssätze noch nicht voll zum Tragen gekommen sei. Die Vorstandsmitglieder der RBA betonten, dass die Verbraucherinflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint, fügten aber hinzu, "dass eine weitere Straffung durchaus notwendig sein könnte, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder

auf das Ziel zurückkehrt".

In einem Bericht schrieben die Devisenstrategen von Westpac: "Als die australischen Märkte nach Ostern wieder öffneten, lag die Wahrscheinlichkeit, dass die RBA den Leitzins im Mai um 25 Basispunkte anhebt, bei 25-30%. Eine Anhebung im Mai bleibt das Basisszenario von Westpac vor den wichtigen Q1 CPI-Daten am 26. April. Nach Mai tendieren die Marktpreise eher zu einer Lockerung.

Der Gouverneur der RBA, Philip Lowe, sagte im National Press Club: "Ein dritter Punkt ist, dass der Vorstand der Reserve Bank bereit ist, eine etwas langsamere Rückkehr der Inflation zum Ziel zuzulassen als einige andere Zentralbanken. Unsere letzten Prognosen gehen davon aus, dass die Inflation bis Mitte des Jahres 25 auf das Zielniveau zurückkehren wird."

Handel mit dem australischen Dollar und Risikominderung

Die Währungspaare des australischen Dollars wie AUD/USD, AUD/GBP oder auch AUD/NZD sind häufig Thema in den Finanznachrichten. In der Welt des Handels ist der australische Dollar eine Währung, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, da sie eng mit dem Rohstoffhandel verbunden ist, und aufgrund der Korrelation der Wirtschaft des Landes mit China.

Wie bei jedem Handelsinstrument ist das Risikomanagement für jeden Händler entscheidend, insbesondere für Anfänger. Als Anfänger sind Sie möglicherweise Gefahren wie dem Verlust von Geldern ausgesetzt, da Ihnen wahrscheinlich die Erfahrung fehlt, um zu beurteilen, welche Vorgehensweise die richtige wäre. Um Ihre Handelsfähigkeiten und Ihre Erfolgschancen zu verbessern, sollten Sie lernen, wie man Risikomanagementinstrumente einsetzt. Der Einsatz von Instrumenten wie beispielsweise Stop/Loss-Orders hilft Ihnen, die Risiken beim Handel zu minimieren. Das Ergebnis ist weniger Stress für Sie und ein klarer Kopf, um eine Handelsstrategie so anzupassen, wie Sie es wünschen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

