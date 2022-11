Trading News für Einsteiger: Lohnt sich News Trading?

November 01, 2022 15:25

In diesem Artikel lesen Sie über die Vor- und Nachteile des Handels mit Finanznachrichten. Die Themen umfassen:

die Zeit und Erfahrung, die erforderlich sind, um über Finanznachrichten auf dem Laufenden zu bleiben,

Erstellung von Risiko-Rendite-Szenarien rund um Pressemitteilungen,

sich der emotionalen Reaktionen auf unerwartete Ereignisse bewusst sein.

Lohnt es sich, die Finanznachrichten zu traden?

Die Meinungen fallen in der Regel in zwei große Lager. Ein Lager behauptet, dass Nachrichten beim Treffen von Handelsentscheidungen nutzlos sind. Das andere glaubt, dass Nachrichten wesentlich sind, um Handelsentscheidungen zu treffen. Irgendwo in der Mitte steht die Meinung, dass Handelsentscheidungen von den Nachrichten beeinflusst werden könnten, insbesondere von großen Nachrichten, und der Einfluss, den Nachrichten auf die Marktstimmung haben können, sollte überwacht werden.

Wo auch immer Sie in die Meinungsskala fallen, beim Handel mit Nachrichten sind zwei wichtige Dinge zu berücksichtigen: Zeit und Erfahrung.

Zeit und Erfahrung

Die Wichtigkeit, Erfahrungen im Nachrichtenhandel (News Trading) zu sammeln, kann gar nicht genug betont werden. Das Problem ist, dass das Sammeln von Erfahrung auf den Finanzmärkten eine kostspielige Lektion sein könnte, aber es gibt eine Lösung dafür. Bevor Sie ein Livekonto eröffnen, ist es ratsam, mit dem Lernen auf einem Demokonto zu beginnen, das realistische Marktbedingungen bietet, ohne Ihr eigenes Kapital zu riskieren.

Das Recherchieren der täglichen Nachrichtenereignisse, die Sie interessieren, nimmt Zeit in Anspruch, aber es gibt Möglichkeiten, die Informationen effizient zu erhalten. Der Admirals Forex Kalender bietet eine Lösung, da er die marktbewegenden Wirtschaftsnachrichten des Tages und die Erwartungen der Analysten an die Ergebnisse enthält.

Unsere Trading-Podcasts bieten Zusammenfassungen der wichtigsten Marktereignisse in weniger als zehn Minuten.

Die Webinare von Admirals tauchen tief in verschiedene Wirtschafts- und Markttrends ein, um zu verstehen, wie erfahrene Trader ihre Strategien angehen.

Ob die oben beschriebene Zeit und Erfahrung ein Plus oder ein Minus ist, müssen Sie entscheiden, da dies von der Zeit abhängt, die Sie zur Verfügung haben, und inwieweit Sie daran interessiert sind, Nachrichten zu handeln.

Risiko-Rendite-Szenarien

Eine andere Seite der Frage, ob es sich lohnt, Nachrichten zu handeln, ist der Versuch, Risiko-Rendite-Szenarien zu erstellen. Das Durchdenken der möglichen Ergebnisse eines Handelsnachrichtenereignisses ist ein wichtiger Schritt, bevor Sie sich entscheiden. Risikomanagementmaßnahmen sollten natürlich in diese Bewertung einbezogen werden, da jedes Szenario, das Sie sich vorstellen können, nicht eintreten könnte.

Risiko-Rendite-Szenarien können die Möglichkeit beinhalten, dass das Ergebnis über oder unter den Erwartungen liegt und den Erwartungen entspricht. Die verschiedenen Handelstools in unserer Handelsplattform MetaTrader 5 können Ihren Entscheidungsprozess hier unterstützen, da es viele Diagramme gibt, die Markttrends mit verschiedenen Mustern erfassen. Das Erlernen der Verwendung von Trading-Tools ist ebenfalls ein wichtiger Schritt, den Sie durch die Teilnahme an unseren Webinaren unternehmen können.

Sich emotionaler Reaktionen bewusst sein

Unerwartete Nachrichtenergebnisse und geopolitische Ereignisse kommen mit dem Territorium und können Massenemotionen und marktbewegende Trends hervorrufen. Wenn Sie sich der Möglichkeit des Unerwarteten bewusst sind, können Sie diese in Ihre Handelsszenarien einbauen. Einige Beispiele für unerwartete Nachrichtenereignisse, die niemand will, die aber ein unglücklicher Teil des Lebens sind, sind:

Pandemien,

Konflikte,

plötzliche Wirtschaftskrisen.

Indem Sie viel lesen und über die wichtigsten Nachrichtenereignisse auf dem Laufenden bleiben, ob wirtschaftlich oder anderweitig, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein.

Erinnern Sie sich an die mittlere Meinung, weder dafür noch dagegen, aber offen für die Möglichkeit? Die Nachrichten können sich auf die Handelsmärkte auswirken, daher lohnt es sich, mit kostenlosen Finanznachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, die verfügbar sind, wenn Sie ein Konto bei uns eröffnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Handel mit Finanznachrichten Zeit und Erfahrung erfordert, aber er ist ein integraler Bestandteil der Marktlandschaft und oft Teil des Entscheidungsprozesses beim Handel mit Rohstoffen und Währungen.

Admirals bietet eine große Auswahl an Bildungs- und Analyse-Webinaren an. Um erfahrene Trader zu treffen und mit ihnen zu interagieren, nehmen Sie an unseren kostenlosen Webinaren teil!

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.