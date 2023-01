Traden Sie Apple zur Veröffentlichung seines Reality Pro VR Headsets?

Januar 12, 2023 16:27

Im Jahr 2022 verlor Apple 846,34 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung aufgrund des weltweiten Ausverkaufs an den Aktienmärkten und Problemen bei der Produktion in seinem Hauptwerk in China aufgrund von Covid-19 Beschränkungen.

Die Anleger blicken nun jedoch auf das kommende Jahr und richten ihre Aufmerksamkeit auf die mit Spannung erwartete Markteinführung des Mixed-Reality-Headsets "Reality Pro" von Apple.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über das neue Produkt von Apple und wie Sie die Aktie handeln können.

Markt: Apple Inc Symbol im Invest.MT5 Konto: AAPL Datum der Idee: 10. Januar 2023 Zeitrahmen: 1 - 6 Monate Einstiegsniveau: 134.00 Zielniveau 174.00 Positionsgröße: Maximal 5% Risiko: Hoch